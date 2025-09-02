Sky News: Πώς ερμηνεύουν οι αναλυτές τη συνάντηση Πούτιν, Μόντι και Σι Τζινπίνγκ

Οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας ελπίζουν ότι η συνάντησή τους στην Τιαντζίν αυτή την εβδομάδα θα προβάλλει ενότητα και θα συμβάλει στην έλευση μιας νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων.

Θέλουν να προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στην ηγεμονία της αμερικανικής υπερδύναμης. Και ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος ανατρέπει την παλιά παγκόσμια τάξη, πιστεύουν ότι αυτή είναι η στιγμή τους.

Αλλά τα περισσότερα από αυτά είναι θέατρο, με πολλή εικόνα και λίγη ουσία.

Πάρτε για παράδειγμα τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν. Ελπίζει ότι η σύνοδος κορυφής θα φέρει τη Ρωσία στο ίδιο επίπεδο με την Κίνα στα μάτια του κόσμου, επικυρώνοντας έτσι τον πόλεμο του στην Ουκρανία και ενισχύοντας τη θέση του εντός της χώρας του, αναφέρει σε ανάλυσή του το Sky News.

Στην πραγματικότητα, όμως, η Ρωσία είναι σε πορεία να γίνει υποτελές κράτος του Πεκίνου. Το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έχει αυξηθεί κατά δύο τρίτα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, κυρίως με τους όρους της Κίνας.

Η Κίνα προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο σε χαμηλή τιμή, επειδή οι κυρώσεις εμποδίζουν τον Πούτιν να το πουλήσει αλλού, και σε αντάλλαγμα η Ρωσία αγοράζει πολλά κινεζικά προϊόντα. Η Κίνα έχει κυριολεκτικά την Ρωσία «στο χέρι» και εκμεταλλεύεται πλήρως την κατάσταση.

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ λέει ότι οι τρεις χώρες πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους «συνεργάτες και όχι αντιπάλους». Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι γνωρίζει ότι οι οικονομικές τριβές και οι συνοριακές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών διαψεύδουν τις θερμές διακηρύξεις.

Και μετά υπάρχει η ένταση μεταξύ Κίνας και Ρωσίας σχετικά με τη Βόρεια Κορέα. Η Βόρεια Κορέα αποτελεί περιοχή επιρροής του Πεκίνου, αλλά ο Πούτιν έχει γίνει όλο και πιο φιλικός με τον ηγέτη του απομονωμένου βασιλείου, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Έτσι, η τριπλή φιλία που ανθίζει αυτή την εβδομάδα δεν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται.

Υπάρχουν ρωγμές που μια αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί.

Ο μοναδικός νικητής είναι το Πεκίνο

Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, τόσο ισχυρότεροι γίνονται οι δεσμοί μεταξύ Μόσχας, Πεκίνου και Πιονγιάνγκ. Και τόσο περισσότερες διαιρέσεις φαίνεται να υπάρχουν στη δυτική συμμαχία.

Αντί να προσεγγίσει την Ινδία, τη μόνη δημοκρατία της ομάδας, ο Τραμπ έχει την έχει αποξενώσει εξαιτίας της επιβολής δασμών ύψους 50%.

Ο μόνος νικητής σε όλα αυτά είναι η Κίνα, η ανερχόμενη δύναμη για την οποία η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ότι ανησυχεί περισσότερο.

Ο Σι Τζινπίνγκ μπορεί να λέει ότι θέλει έναν πολυπολικό κόσμο. Στην πραγματικότητα, θέλει να αναδιατάξει τον κόσμο ώστε να εξυπηρετεί τα κινεζικά συμφέροντα. Και τίποτα αυτή την εβδομάδα δεν θα τον αποτρέψει από το να επιδιώξει αυτόν τον στόχο.

Διαβάστε επίσης