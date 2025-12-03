Ούτε η Κίνα ούτε οι ΗΠΑ: Η χώρα που κυριαρχεί στον τεχνολογικό κόσμο

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι κατέχουν τον πιο κρίσιμο ρόλο σε κάθε μεγάλη εταιρεία: χαράσσουν στρατηγικές, ορίζουν το όραμα και επηρεάζουν την κατεύθυνση ολόκληρων αγορών. Ωστόσο, κάτι που συχνά περνά απαρατήρητο είναι η κοινή τους «ρίζα». Όλο και περισσότεροι κορυφαίοι CEOs συνδέονται με μία συγκεκριμένη χώρα: την Ινδία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο δημοφιλής λογαριασμός World of Statistics, η πλειονότητα των ηγετικών στελεχών μεγάλων πολυεθνικών είναι είτε Ινδοί πολίτες, είτε έχουν ινδική υπηκοότητα, είτε κατάγονται από ινδικές οικογένειες.

