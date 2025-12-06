Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, νέα μπλόκα σε Δερβένι και Σιάτιστα – Τι απαντά ο Μητσοτάκης

Πάνω από 6.000 τρακτέρ, σε 14 διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, έχουν παραταχθεί σε βασικές οδικές αρτηρίες και αυτοκινητόδρομους, ενόσω συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Νέα μπλόκα έχουν στηθεί από το πρωί του Σαββάτου (06/12) σε Δερβένι Λαγκαδά και Σιάτιστα, ενώ, έκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του κόμβου του Μπράλου.

Προστέθηκαν, έτσι, ακόμη δύο σημεία αποκλεισμού στα ήδη υπάρχοντα σε Πράσινα Φανάρια (όπου την Παρασκευή σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, με τρακτέρ να επιτίθεται σε δυνάμεις των ΜΑΤ), Χαλκηδόνα και Μάλγαρα.

Ο αποκλεισμός της Αθηνών – Λαμίας, είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, τόσο από Λαμία προς Άμφισσα όσο και από Άμφισσα προς Ρίο Αντίρριο. Παράλληλα, παραμένει κλειστή και η παλαιά εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Μπλόκο με τρακτέρ στα διόδια Αγγελοκάστρου της Ιονίας Οδού

Περί τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, εκατοντάδες τρακτέρ άρχισαν να συρρέουν και στα διόδια Αγγελοκάστρου της Ιονίας Οδού, κατευθυνόμενα σε κονβόι από την παρατριχώνια περιοχή και την παραχελωίτιδα πρωτίστως. Με ελληνικές και μαύρες σημαίες, κορνάροντας και κρατώντας πανό, έφτασαν στο σημείο.

Τα διόδια Αγγελοκάστρου είναι το βασικό σημείο συνάντησης των αγροτών στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ, κινητοποίηση γίνεται και στα διόδια Ακτίου.

Ο Μητσοτάκης καλεί για συνομιλίες «συντεταγμένα και με συγκεκριμένα αιτήματα»

Μιλώντας από το Μαρκόπουλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα στους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα για διάλογο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για συζητήσεις. Οι αγρότες πρέπει να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

«Οι διαμαρτυρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η Ελλάδα σήμερα είναι μία πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών, για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις», επεσήμανε ακόμη.

