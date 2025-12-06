Οι αγρότες απέκλεισαν τον κόμβο του Μπράλου - Έκλεισε η Αθηνών-Λαμίας
Διευρύνονται τα αγροτικά μπλόκα
Εκατοντάδες τρακτέρ από κάθε σημείο της Φθιώτιδας, απέκλεισαν ένα κομβικό σημείο της εθνικής οδού ΑΘηνών Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου.
Συνέπεια του αποκλεισμού είναι να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας, από Λαμία προς Άμφισσα και από Άμφισσα προς Ρίο Αντίριο. Κλειστή είναι και η παλαιά εθνική οδός ΑΘηνών - Λαμίας. Έχει κλείσει επίσης, και ο Ε 65.
Επίσης σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου , προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.
