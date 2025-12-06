Οι αγρότες απέκλεισαν τον κόμβο του Μπράλου - Έκλεισε η Αθηνών-Λαμίας

Διευρύνονται τα αγροτικά μπλόκα

Οι αγρότες απέκλεισαν τον κόμβο του Μπράλου - Έκλεισε η Αθηνών-Λαμίας
Εκατοντάδες τρακτέρ από κάθε σημείο της Φθιώτιδας, απέκλεισαν ένα κομβικό σημείο της εθνικής οδού ΑΘηνών Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου.

Συνέπεια του αποκλεισμού είναι να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας, από Λαμία προς Άμφισσα και από Άμφισσα προς Ρίο Αντίριο. Κλειστή είναι και η παλαιά εθνική οδός ΑΘηνών - Λαμίας. Έχει κλείσει επίσης, και ο Ε 65.

Επίσης σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου , προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.

