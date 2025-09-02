Συμφωνία Ρωσίας-Κίνας για νέο αγωγό φυσικού αερίου - Οι λεπτομέρειες και η ανοιχτή τιμή

Η συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου έχει ενισχυθεί δραστικά μετά τις δυτικές κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Κυριάκος Κουζούμης

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ

Η Ρωσία προχώρησε σε μια σημαντική συμφωνία με την Κίνα, υπογράφοντας μνημόνιο για την κατασκευή του φιλόδοξου αγωγού «Power of Siberia 2». Ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις της Gazprom, οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για την τιμολόγηση του φυσικού αερίου, ένα από τα βασικά ζητήματα για την υλοποίηση του έργου.

Η συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου έχει ενισχυθεί δραστικά μετά τις δυτικές κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ρωσία, έχοντας χάσει ένα μεγάλο και προσοδοφόρο μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς, στρέφεται πλέον προς την Κίνα, τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας παγκοσμίως. Η στενή σχέση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ επιβεβαιώνει την κοινή τους στάση απέναντι στην πίεση των ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, η έλλειψη συμφωνίας στην τιμολόγηση υποδηλώνει ότι η Κίνα, ως ο ισχυρός αγοραστής, ζητά σημαντικές εκπτώσεις.

Τεράστια έργα και κρίσιμες λεπτομέρειες

Ο αγωγός «Power of Siberia 2» αναμένεται να μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου ετησίως στην Κίνα, διασχίζοντας τη Μογγολία από τα κοιτάσματα του Γιαμάλ. Η κατασκευή του θεωρείται το μεγαλύτερο και πιο κεφαλαιακά απαιτητικό έργο στον κόσμο.

Την ίδια στιγμή, οι δύο χώρες συμφώνησαν και στην αύξηση της χωρητικότητας του υφιστάμενου αγωγού «Power of Siberia 1» από 38 bcm σε 44 bcm ετησίως, μια κίνηση που υπογραμμίζει την επέκταση της ενεργειακής τους συνεργασίας.

Η σύγκριση με την ευρωπαϊκή αγορά

Παρόλο που η Κίνα έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας και κυριότερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι εξαγωγές της Ρωσίας προς την Κίνα εξακολουθούν να αποτελούν ένα πολύ μικρό κλάσμα των όγκων που προμήθευε στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Ρωσία παρείχε περίπου 177 bcm ετησίως στην Ευρώπη το 2018-2019, έναντι μόλις ενός μικρού κλάσματος σήμερα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην πλήρη κατάργηση της ρωσικής ενέργειας μέχρι το 2027. Αυτό καταδεικνύει την τεράστια πρόκληση που έχει μπροστά της η Ρωσία για να αντικαταστήσει την χαμένη ευρωπαϊκή αγορά.

*Με πληροφορίες από Reuters

