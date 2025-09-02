Κίνα: Ο Κιμ έφτασε στο Πεκίνο με το υπερπολυτελές τρένο - «φρούριο»

Η άφιξη του Κιμ Γιονγκ-ουν στο Πεκίνο , κατόπιν πρόσκλησης του Σι Τζινπίνγκ στην παρέλαση για την 80ή επέτειο της νίκης της Κίνας στον πόλεμο για την απελευθέρωση από την ιαπωνική κατοχή, θύμιζε παλιά ταινία του 20ού αιώνα. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ταξίδεψε με τρένο από την Πιονγιάνγκ, με το θωρακισμένο τρένο του, το οποίο λόγω του βάρους του κινείται με μέση ταχύτητα 60 χιλιομέτρων την ώρα. Έκανε χεδόν μια μέρα για μια διαδρομή που με το αεροπλάνο θα χρειαζόταν λιγότερο από δύο ώρες.

Η αναχώρηση, τη Δευτέρα, κρατήθηκε μυστική από το καθεστώς, που είναι εμμονικό με την ασφάλεια. Σήμερα, η προπαγάνδα της Βόρειας Κορέας δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες που απεικονίζουν τον ηγέτη να χαμογελά στο βαγόνι-γραφείο του, ενώ συζητά με την υπουργό Εξωτερικών Choe Son Hui και έναν άλλο αξιωματούχο. Πάνω στο τραπέζι ένα κλειστό φορητό υπολογιστή, ένα μεγάλο τασάκι σε κοντινή απόσταση (ο Κιμ καπνίζει πάντα σαν καμινάδα), ένα πακέτο χαρτοπετσέτες, μια λάμπα με αμπαζούρ διακοσμημένο με κρεμαστά στο στυλ της δεκαετίας του '30 του περασμένου αιώνα, ξύλινα και δερμάτινα καθίσματα, τοίχοι του διαμερίσματος καλυμμένοι με ξύλο, βαριές μπλε κουρτίνες με χρυσά κόμπους στα παράθυρα. Σε μια άλλη εικόνα, ο Κιμ καπνίζει έξω από το τρένο, πλαισιωμένος από ανθρώπους της συνοδείας του: στο βαγόνι ξεχωρίζει το έμβλημα με τη σφραγίδα του κράτους.

Το θωρακισμένο τρένο είναι ένας από τους μύθους της δυναστείας Κιμ και στόχος των μυστικών υπηρεσιών της Νότιας Κορέας, οι οποίες για δεκαετίες προσπαθούσαν να συλλέξουν πληροφορίες.

Αποτελείται από περίπου είκοσι βαγόνια βαμμένα σε χρώμα λαδί. Το κληρονόμησε από τον πατέρα του Κιμ Γιονγκ-ιλ, ο οποίος φοβόταν να πετάξει (και πέθανε σε βαγόνι τον Δεκέμβριο του 2011 από καρδιακή προσβολή). Ο Κιμ Γιονγκ-ουν δεν φοβάται τα αεροπλάνα, τα οποία έχει χρησιμοποιήσει σε προηγούμενα ταξίδια, αλλά προφανώς έχει τους λόγους του να προτιμά την άνεση και την προστασία του θωρακισμένου συρμού.

Σύμφωνα με μια έκθεση των μυστικών υπηρεσιών της Σεούλ, υπάρχουν τρία εξωτερικά πανομοιότυπα τρένα που κινούνται σε πομπή όταν ταξιδεύει ο δικτάτορας: ένα στην εμπροσθοφυλακή, μετά το οχυρό επί τροχών που φιλοξενεί το αρχηγείο, και τέλος ένα τρίτο που μεταφέρει μια επιπλέον ομάδα συνοδών και υλικού.

Συνολικά, περίπου ενενήντα βαγόνια για την πομπή. Πάντα σύμφωνα με τους Νοτιοκορεάτες, το καθεστώς έχει κατασκευάσει περίπου είκοσι σταθμούς στο έδαφος της Βόρειας Κορέας μόνο για προσωπική χρήση του Κιμ.

Στο τρένο του Κιμ κυριαρχεί η πολυτέλεια: ο Ρώσος αξιωματούχος Κωνσταντίν Πουλικόφσκι, που είχε φιλοξενηθεί από τον πατέρα του Κιμ κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στη Σιβηρία, είπε ότι «στο βαγόνι-εστιατόριο σερβίρονταν εκλεπτυσμένα πιάτα της κορεατικής, κινεζικής, ρωσικής και γαλλικής κουζίνας». Ο Πουλικόφσκι υποστηρίζει ότι δεν έλειπαν οι ζωντανές αστακοί, τα στρείδια, τα κιβώτια κρασιού Bordeaux και Borgogna, και φυσικά η σαμπάνια. Ο Ρώσος έγραψε ένα βιβλίο με τις αναμνήσεις του από αυτή την εμπειρία, με τον κάπως προφανή τίτλο «Orient Express», το οποίο περιέχει επίσης τον μύθο ότι, για να διασκεδάσει και να ευχαριστήσει τους καλεσμένους του, ο Κιμ Γιονγκ Ιλ είχε μαζί του μια ομάδα χορευτριών και τραγουδιστριών που τραγουδούσαν μελωδίες στα ρωσικά και τα κορεατικά. Αλήθεια ή λογοτεχνική υπερβολή; Προφανώς, κανείς στην Πιονγιάνγκ δεν έχει σχολιάσει ποτέ το θέμα.

Η συνάντηση της 3ης Σεπτεμβρίου στην εξέδρα της πλατείας Τιενανμέν για την παρέλαση της κινεζικής νίκης επί της Ιαπωνία το 1945 παρουσιάζει για πρώτη φορά τον Κιμ Γιονγκ-ουν στο προσκήνιο μιας πολυμερούς συνάντησης: στην παρέλαση στρατιωτών και οπλικών συστημάτων, η κινεζική τελετουργία προσκάλεσε 26 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, από τον Βλαντιμίρ Πούτιν έως τον πρόεδρο του Ιράν και τον αρχηγό της στρατιωτικής χούντας που κυβερνά τη Μιανμάρ.

Εκμεταλλευόμενος την ανάγκη της Ρωσίας για όπλα, η οποία έχει εμπλακεί στην επίθεση κατά της Ουκρανίας, ο Κιμ έστειλε εκατομμύρια πυρομαχικά για το πυροβολικό και εκατοντάδες πυραύλους στον στρατό του Πούτιν. Τον συνάντησε και τον αγκάλιασε δύο φορές, συνάπτοντας μια συμφωνία αμοιβαίας πολεμικής βοήθειας, και στα τέλη του 2024 έστειλε ένα τάγμα βορειοκορεατών στρατιωτών που χρησιμοποιήθηκαν στην ανακατάληψη της περιοχής του Κουρσκ από τους Ουκρανούς. Ο Σι Τζινπίνγκ ίσως δεν ενθουσιάστηκε με τη μεγάλη συμφωνία μεταξύ του μικρού «πελάτη» του από την Πιονγιάνγκ και του τσάρου της Μόσχας, αλλά άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν. Τώρα κάλεσε τον βορειοκορεάτη ηγέτη στην γιορτή της Νίκης επί των Ιαπώνων. Μια συνάντηση κορυφής μεταξύ των δύο θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει τυχόν παρεξηγήσεις: ο Σι ξέρει ότι έχει τη δύναμη της οικονομίας με το μέρος του, επειδή το 90% του εμπορίου της Βόρειας Κορέας γίνεται με την Κίνα και η Ρωσία έχει λίγα να προσφέρει στον νέο σύμμαχό της, εκτός από το πετρέλαιο και την τεχνολογία πυραύλων.

Ο Τύπος της Πιονγιάνγκ ανέφερε ότι ο Κιμ, πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο την Κυριακή, επισκέφθηκε «ένα νέο κέντρο παραγωγής πυραύλων και πυρομαχικών», όπου κατασκευάζονται «οι διηπειρωτικοί πύραυλοι επόμενης γενιάς Hwasong-20».