Ομαλοποίηση των σχέσεων με Μόσχα επιθυμεί η Σλοβακία - Αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο σε συνάντησή τους στο Πεκίνο της Κίνας, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025. (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Η Σλοβακία επιθυμεί να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με τη Μόσχα και αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού TurkStream, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη (02/09).

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιδιώκει να απεξαρτηθεί από τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας ως απάντηση στη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, και έρχονται σε μια κρίσιμη φάση των προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία έχουν επιδιώξει να διατηρήσουν τις πολιτικές τους σχέσεις με τη Ρωσία, η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους σε πετρέλαιο.

«Θέλω να δηλώσω ανοιχτά ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Φίτσο κατά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στο περιθώριο των εορτασμών για την επέτειο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Πεκίνο, σύμφωνα με το Reuters.

«Ας επιστρέψουμε σε αυτό που ήταν τυπικό για τις χώρες όσον αφορά την οικονομική συνεργασία», πρόσθεσε.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να βάλει τέλος στις δεκαετίες ενεργειακών σχέσεων με την πρώην κορυφαία προμηθεύτρια φυσικού αερίου Μόσχα, και στοχεύει να καταργήσει σταδιακά όλες τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας έως το τέλος του 2027.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, ωστόσο, αντιτίθενται στο σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η μετάβαση σε εναλλακτικές λύσεις θα αυξήσει τις τιμές της ενέργειας. «Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ασφαλή και τακτική προμήθεια φυσικού αερίου που λαμβάνουμε μέσω του TurkStream», δήλωσε ο Φίτσο στον Πούτιν κατά τη συνάντησή τους.

Ο TurkStream παραμένει ο μόνος αγωγός που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, μετά τις εκρήξεις που σταμάτησαν τις εξαγωγές μέσω των αγωγών Nord Stream 1 τον Σεπτέμβριο του 2022 και τη διακοπή της διαμετακόμισης μέσω της Ουκρανίας την 1η Ιανουαρίου.

Η διαρροή αερίου στη Βαλτική Θάλασσα από το Nord Stream, όπως φωτογραφήθηκε από αεροσκάφος της σουηδικής ακτοφυλακής την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022. (Σουηδική Ακτοφυλακή μέσω AP) Σουηδική Ακτοφυλακή μέσω AP

Η Σλοβακία έχει εισαγάγει μέχρι στιγμής φέτος περίπου 1,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω της Ουγγαρίας, η οποία αποτελεί την πιο άμεση σύνδεσή της με τον αγωγό TurkStream, σύμφωνα με στοιχεία της σλοβακικής εταιρείας EUstream.

Επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έργο για την αύξηση της διασυνοριακής χωρητικότητας ροής φυσικού αερίου από την Ουγγαρία προς τη Σλοβακία, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου που προέρχεται από τον αγωγό Turkstream, από 3,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα σε 4,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

