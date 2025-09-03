Τα νέα όπλα της Κίνας που ανησυχούν τη Δύση: Υποβρύχιες τορπίλες, υπερύσγχρονοι πύραυλοι και... ΑΙ

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο του Πεκίνου για την 80η επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας παρουσίασε τα νέα υπερσύγχρονα όπλα του. 

Τα νέα όπλα της Κίνας που ανησυχούν τη Δύση: Υποβρύχιες τορπίλες, υπερύσγχρονοι πύραυλοι και... ΑΙ

Η Κίνα έκανε επίδειξη ισχύος στη μεγαλειώσδη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο

Από τεράστιες, υποβρύχιες τορπίλες μέχρι υπερσύγχρονα όπλα λέιζερ που καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), η τελευταία στρατιωτική παρέλαση της Κίνας είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αναλυθεί διεξοδικά από ειδικούς του Πενταγώνου και αξιωματούχους άμυνας σε όλο τον κόσμο.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) έχει εγκαινιάσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα στρατιωτικού εκσυγχρονισμού που τον έχει οδηγήσει να φτάσει - και σε ορισμένες περιοχές - να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι που ταξιδεύουν με ταχύτητα πέντε φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου είναι ένας τομέας στον οποίο η Κίνα ηγείται παγκοσμίως.

Ο Δρ. Sidharth Kaushal, κορυφαίος εμπειρογνώμονας σε πυραύλους στο think tank RUSI του Λονδίνου, «ξεχωρίζει» το YJ-17 - ένα υπερηχητικό όχημα ολίσθησης - και το YJ-19, έναν υπερηχητικό πύραυλο κρουζ. Η Κίνα έχει επίσης επενδύσει σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα όπλα. Ένα παράδειγμα αυτών είναι το AJX002 - ένα γιγάντιο υποβρύχιο drone, με δυνατότητα πυρηνικής ενέργειας, μήκους 18 μέτρων.

Το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας - που αριθμεί εκατοντάδες πυραύλους - εξακολουθεί να υστερεί πολύ σε σχέση με εκείνο της Ρωσίας και των ΗΠΑ, οι οποίες διαθέτουν και οι δύο χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές, αλλά αυξάνεται ραγδαία σε μέγεθος, ενώ βρίσκει καινοτόμους τρόπους για την παράδοση των πυρηνικών κεφαλών του.

Πύραυλοι

Η Κίνα παρουσίασε πυραύλους με πυρηνική ισχύ που μπορούν να εκτοξευθούν από τη θάλασσα, τη γη και τον αέρα μαζί, για πρώτη φορά που επιδεικνύει την «τριάδα» των πυρηνικών δυνατοτήτων της. Αυτές περιλάμβαναν τον αεροπορικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς Jinglei-1, τον διηπειρωτικό πύραυλο Julang-3 που εκτοξεύεται από υποβρύχιο και τους χερσαίους διηπειρωτικούς πυραύλους Dongfeng-61 (DF-61) και Dongfeng-31 - όπλα που αποτελούν τη στρατηγική «δύναμη» της Κίνας για την προστασία της κυριαρχίας και της αξιοπρέπειας της χώρας, ανέφερε το Xinhua.

Ο Dongfeng-5C (DF-5C) που παρουσιάστηκε την Τετάρτη είναι η τελευταία έκδοση ενός πυραυλικού προγράμματος που ξεκίνησε η Κίνα τη δεκαετία του 1970. Ο πύραυλος τροφοδοτείται με υγρό καύσιμο και είναι ικανός να εκτοξεύσει πολλαπλές, ανεξάρτητες κεφαλές σε έναν μόνο στόχο. Η παρέλαση περιελάμβανε υπερηχητικούς πυραύλους κατά πλοίων που η Κίνα έχει δοκιμάσει στο παρελθόν σε μακέτες αμερικανικών αεροπλανοφόρων. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν οι Yingji-19, Yingji-17 και Yingji-20.

Άλλοι πύραυλοι που παρουσιάστηκαν περιελάμβαναν πυραύλους κρουζ - τους Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000 - και άλλους υπερηχητικούς πυραύλους, τους Yingji-21, Dongfeng-17 και Dongfeng-26D, οι οποίοι, όπως ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ήταν εξοπλισμένοι με «ικανότητες μάχης παντός καιρού».

Όπλα λέιζερ

Η Κίνα αναπτύσσει όπλα λέιζερ ως άμυνα κατά των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το πλήρες φάσμα των συστημάτων κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που παρουσιάστηκαν στην παρέλαση περιελάμβανε ένα πυροβόλο όπλο, όπλα λέιζερ υψηλής ενέργειας και όπλα που χρησιμοποιoύν μικροκύματα υψηλής ισχύος.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτό αντιπροσώπευε μια «τριάδα» στα συστήματα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Drones

Η Κίνα παρουσίασε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μπορούν να επιχειρούν υποβρυχίως και στον αέρα, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση και προσβολή στόχων. Παρουσίασε επίσης μη επανδρωμένα ελικόπτερα σχεδιασμένα να εκτοξεύονται από πλοία. Τα συστήματα που βασίζονται στη θάλασσα περιελάμβαναν υποβρύχια, σκάφη επιφανείας και ένα σύστημα ναρκοθέτησης.

