Τα νέα όπλα της Κίνας που ανησυχούν τη Δύση: Υποβρύχιες τορπίλες, υπερύσγχρονοι πύραυλοι και... ΑΙ

Από τεράστιες, υποβρύχιες τορπίλες μέχρι υπερσύγχρονα όπλα λέιζερ που καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), η τελευταία στρατιωτική παρέλαση της Κίνας είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αναλυθεί διεξοδικά από ειδικούς του Πενταγώνου και αξιωματούχους άμυνας σε όλο τον κόσμο.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) έχει εγκαινιάσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα στρατιωτικού εκσυγχρονισμού που τον έχει οδηγήσει να φτάσει - και σε ορισμένες περιοχές - να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι που ταξιδεύουν με ταχύτητα πέντε φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου είναι ένας τομέας στον οποίο η Κίνα ηγείται παγκοσμίως.

??At the grand military parade, China unveiled the DF-5C intercontinental nuclear missile — said to be capable of striking anywhere on the planet



?️Ironically, the ceremony ended with the release of 80,000 “doves of peace.”



Experts note that Beijing is rapidly closing the gap… pic.twitter.com/bf1Lo0yLrK — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2025

Ο Δρ. Sidharth Kaushal, κορυφαίος εμπειρογνώμονας σε πυραύλους στο think tank RUSI του Λονδίνου, «ξεχωρίζει» το YJ-17 - ένα υπερηχητικό όχημα ολίσθησης - και το YJ-19, έναν υπερηχητικό πύραυλο κρουζ. Η Κίνα έχει επίσης επενδύσει σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα όπλα. Ένα παράδειγμα αυτών είναι το AJX002 - ένα γιγάντιο υποβρύχιο drone, με δυνατότητα πυρηνικής ενέργειας, μήκους 18 μέτρων.

Το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας - που αριθμεί εκατοντάδες πυραύλους - εξακολουθεί να υστερεί πολύ σε σχέση με εκείνο της Ρωσίας και των ΗΠΑ, οι οποίες διαθέτουν και οι δύο χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές, αλλά αυξάνεται ραγδαία σε μέγεθος, ενώ βρίσκει καινοτόμους τρόπους για την παράδοση των πυρηνικών κεφαλών του.

Πύραυλοι

Η Κίνα παρουσίασε πυραύλους με πυρηνική ισχύ που μπορούν να εκτοξευθούν από τη θάλασσα, τη γη και τον αέρα μαζί, για πρώτη φορά που επιδεικνύει την «τριάδα» των πυρηνικών δυνατοτήτων της. Αυτές περιλάμβαναν τον αεροπορικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς Jinglei-1, τον διηπειρωτικό πύραυλο Julang-3 που εκτοξεύεται από υποβρύχιο και τους χερσαίους διηπειρωτικούς πυραύλους Dongfeng-61 (DF-61) και Dongfeng-31 - όπλα που αποτελούν τη στρατηγική «δύναμη» της Κίνας για την προστασία της κυριαρχίας και της αξιοπρέπειας της χώρας, ανέφερε το Xinhua.

From an upgraded, nuclear-armed missile with near-global reach, to air defense lasers, hypersonic weapons, and sea drones that could crowd its near seas, China sent a broad message of deterrence with its largest ever military parade https://t.co/D0rtHoCWKI — Reuters (@Reuters) September 3, 2025

Ο Dongfeng-5C (DF-5C) που παρουσιάστηκε την Τετάρτη είναι η τελευταία έκδοση ενός πυραυλικού προγράμματος που ξεκίνησε η Κίνα τη δεκαετία του 1970. Ο πύραυλος τροφοδοτείται με υγρό καύσιμο και είναι ικανός να εκτοξεύσει πολλαπλές, ανεξάρτητες κεφαλές σε έναν μόνο στόχο. Η παρέλαση περιελάμβανε υπερηχητικούς πυραύλους κατά πλοίων που η Κίνα έχει δοκιμάσει στο παρελθόν σε μακέτες αμερικανικών αεροπλανοφόρων. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν οι Yingji-19, Yingji-17 και Yingji-20.

Άλλοι πύραυλοι που παρουσιάστηκαν περιελάμβαναν πυραύλους κρουζ - τους Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000 - και άλλους υπερηχητικούς πυραύλους, τους Yingji-21, Dongfeng-17 και Dongfeng-26D, οι οποίοι, όπως ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ήταν εξοπλισμένοι με «ικανότητες μάχης παντός καιρού».

Όπλα λέιζερ

Η Κίνα αναπτύσσει όπλα λέιζερ ως άμυνα κατά των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το πλήρες φάσμα των συστημάτων κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που παρουσιάστηκαν στην παρέλαση περιελάμβανε ένα πυροβόλο όπλο, όπλα λέιζερ υψηλής ενέργειας και όπλα που χρησιμοποιoύν μικροκύματα υψηλής ισχύος.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτό αντιπροσώπευε μια «τριάδα» στα συστήματα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Drones

Η Κίνα παρουσίασε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μπορούν να επιχειρούν υποβρυχίως και στον αέρα, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση και προσβολή στόχων. Παρουσίασε επίσης μη επανδρωμένα ελικόπτερα σχεδιασμένα να εκτοξεύονται από πλοία. Τα συστήματα που βασίζονται στη θάλασσα περιελάμβαναν υποβρύχια, σκάφη επιφανείας και ένα σύστημα ναρκοθέτησης.

