Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο Πεκίνο: Η φωτογραφία που θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κι ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησαν μαζί στο Πεκίνο την στρατιωτική παρέλαση για την 80η επέτειο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η φωτογραφία τους συμβολίζει για κάποιους μια μετατόπιση στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων

Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο Πεκίνο: Η φωτογραφία που θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας

Βλαντιμίρ Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Κιμ Γιονγκ Ουν μαζί στο Πεκίνο

ΑΡ
Σε ένα πρωτοφανές θέαμα, οι ηγέτες της Ρωσίας, της Κίνας και της Βόρειας Κορέας ηγήθηκαν μιας ομάδας περισσότερων από 20 παγκόσμιων ηγετών σε μια μεγαλειώδη παρέλαση για την «Ημέρα της Νίκης» στο Πεκίνο.

Είναι μια εικόνα που, αν είχε δημοσιευτεί μόλις πριν από λίγα χρόνια, θα είχε απορριφθεί ως «photo-shop» : οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, συνοδευόμενοι από τον επικεφαλής ενός καθεστώτος-παρία που ήθελε να εξοπλίσει τη χώρα του με πυρηνικά όπλα, κίνηση στην οποία θα είχαν αντιταχθεί στα Ηνωμένα Έθνη και οι δύο συνοδοί του.

Ωστόσο, οι δραματικές αλλαγές στο γεωπολιτικό τοπίο - η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και, κυρίως, η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ - έχουν συνδυαστεί για να φέρουν κοντά τον Σι Τζινπίνγκ, τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, σε αυτό που πολλοί παρατηρητές αποκαλούν μια δραματική αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων.

Το πρωί της Τετάρτης, οι τρεις άνδρες ηγήθηκαν μιας ομάδας περισσότερων από 20 παγκόσμιων ηγετών καθώς περπατούσαν στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο για να παρακολουθήσουν μια παρέλαση για την «Ημέρα της Νίκης» που σηματοδοτεί το τέλος, πριν από οκτώ δεκαετίες, μιας παγκόσμιας σύγκρουσης που σύντομα θα οδηγούσε στον πρώτο Ψυχρό Πόλεμο.

Οι προκλήσεις πίσω από τη λάμψη της παρέλασης

Όταν όμως τελειώσουν οι εορτασμοί τα καθεστώτα στο Πεκίνο, τη Μόσχα και την Πιονγιάνγκ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικές εσωτερικές προκλήσεις που μπορεί να μετατοπίσουν την εστίασή τους από την πολιτική των παγκόσμιων δυνάμεων.

Η οικονομία της Κίνας - η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ - βρίσκεται σε στασιμότητα, εν μέσω αποπληθωριστικής πίεσης, αργής ανάπτυξης και ενός τομέα ακινήτων που καταρρέει. Η Ρωσία αρνείται να λάβει μέτρα για να τερματίσει τον πόλεμό της με την Ουκρανία, ο οποίος μαίνεται - με αυξανόμενες απώλειες και από τις δύο πλευρές - εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Ενώ η οικονομία της Βόρειας Κορέας αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό της εδώ και οκτώ χρόνια το 2024, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας, η άνοδος δεν οφειλόταν σε μια αλλαγή στην προσέγγιση του Κιμ, αλλά σε μια αλυσιδωτή επίδραση της απόφασής του να πουλήσει τεράστιες ποσότητες πυραύλων και πυρομαχικών στη Ρωσία. Ενώ ο Κιμ εξετάζει τις προοπτικές για μεγαλύτερη εμπλοκή με τον νέο φιλελεύθερο πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε-μιουνγκ, οι οικονομικές προοπτικές της χώρας του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία μιας απρόβλεπτης σύγκρουσης που λαμβάνει χώρα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Ενώ ο Σι και ο Πούτιν έχουν ταχθεί υπέρ μιας «απεριόριστης» συνεργασίας, οι αναλυτές λένε ότι το Πεκίνο είναι δυσαρεστημένο από τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και την άμεση υποστήριξη της Βόρειας Κορέας σε αυτήν. Ο Σι προσπαθεί να εξισορροπήσει τη συμμαχία του και με τα δύο έθνη, αποφεύγοντας παράλληλα περαιτέρω κυρώσεις από τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους της Ουκρανίας.

Τραμπ: «Συνωμοσία εναντίον των ΗΠΑ»

Υπάρχει, φυσικά, η πιθανότητα τα γεγονότα της Τετάρτης να επηρεάσουν τη σκέψη του Τραμπ και άλλων δυτικών ηγετών. Ενώ δεν ήταν στη λίστα των προσκεκλημένων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι παρακολουθεί τα γεγονότα στην κινεζική πρωτεύουσα.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υπενθύμισε στον Σι τον ρόλο των ΗΠΑ στην ήττα της Ιαπωνίας πριν από 80 χρόνια, προσθέτοντας: «Είθε ο πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια μεγάλη και λαμπερή ημέρα εορτασμού. Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Τέτοιος ήταν ο ισχυρός συμβολισμός που συνδέθηκε με την πρώτη συνάντηση μεταξύ του Σι, του Πούτιν και του Κιμ που απείλησε να επισκιάσει την τεράστια στρατιωτική παρέλαση στους δρόμους της κινεζικής πρωτεύουσας. Οι εικόνες που έρχονται από το Πεκίνο αποδεικνύουν ότι ο «άξονας της αναταραχής», με τον Σι στον πυρήνα του, έχει ξεπεράσει τις υποθέσεις και έχει μπει στο χάος της realpolitik.

Το πώς μια εντυπωσιακή φωτογραφία θα μεταφραστεί σε δράση μένει να φανεί, αλλά οι ηγέτες στις πρωτεύουσες από την Ουάσινγκτον και το Λονδίνο μέχρι το Τόκιο και τη Σεούλ σίγουρα παρακολουθούν με ένα μείγμα περιέργειας και ανησυχίας.

