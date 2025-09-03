Κιμ Γιονγκ Ουν: Το ντεμπούτο της έφηβης κόρης του στη διεθνή σκηνή

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε την έφηβη κόρη του στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο εξωτερικό, τροφοδοτώντας περαιτέρω εικασίες ότι ενδέχεται να είναι η πιθανή διάδοχός του στη δυναστική διακυβέρνηση του πυρηνικά οπλισμένου κράτους.

Η μυστικοπαθής Βόρεια Κορέα δεν έχει αποκαλύψει ποτέ το όνομα ή την ηλικία της, αλλά οι νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών πιστεύουν ότι είναι η Κιμ Τζου Άε την οποία αποκάλυψε ο Αμερικανός βετεράνος του μπάσκετ Ντένις Ρόντμαν. Ο Ρόντμαν πέρασε χρόνο με την οικογένεια του Κιμ το 2013 και είχε περιγράψει ότι την κρατούσε στην αγκαλιά του σαν μωρό.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η έφηβη κόρη του AP

Εθεάθη ακριβώς πίσω από τον πατέρα της καθώς κατέβαιναν από το θωρακισμένο τρένο που χρησιμοποίησαν για να ταξιδέψουν όλη τη νύχτα από την Πιονγιάνγκ προς την κινεζική πρωτεύουσα Πεκίνο, όπου ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρευρέθηκε χθες σε μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση που διοργάνωσε η Κίνα για να τιμήσει τη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας που έθεσε τέλος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στον Ειρηνικό.

«Αυτή τη στιγμή, η Τζου Άε είναι υποψήφια για την επόμενη ανώτατη ηγεσία της Βόρειας Κορέας», δήλωσε ο Μάικλ Μάντεν, ειδικός σε θέματα ηγεσίας της χώρας στο Κέντρο Stimson με έδρα τις ΗΠΑ. «Αποκτά πρακτική εμπειρία πρωτοκόλλου που θα της χρησιμεύσει ως η επόμενη ηγέτης της Βόρειας Κορέας ή ως μέλος της βασικής ελίτ».

Είναι η πρώτη φορά που συνοδεύει τον Κιμ Γιονγκ Ουν εκτός Βόρειας Κορέας - μια εμπειρία που ούτε ο πατέρας της ούτε η πανίσχυρη θεία της είχαν ποτέ, είπε ο Μάντεν. «Αποκτά πολύτιμη εμπειρία χαιρετισμού και αλληλεπίδρασης με ξένη ηγεσία και άλλα μέλη της παγκόσμιας ελίτ», είπε.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν συνόδευσε ποτέ τον πατέρα του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, σε ταξίδια στο εξωτερικό. Ο Γιονγκ Ιλ έκανε ωστόσο ταξίδια στο εξωτερικό τη δεκαετία του 1950 με τον πατέρα του, τον ιδρυτή της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιλ Σουνγκ.

Τα αυστηρά ελεγχόμενα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας δεν είχαν αποκαλύψει τίποτα για τα παιδιά του Κιμ Γιονγκ Ουν μέχρι που η Τζου Άε εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια να συνοδεύει τον πατέρα της στην εκτόξευση ενός τεράστιου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου το 2022. Ελάχιστα πράγματα είναι ακόμη γνωστά για τα υπόλοιπα παιδιά του Κιμ.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας θεωρεί την Τζου Άε ως την πιο πιθανή διάδοχο μέχρι στιγμής, παρά τα ερωτήματα για το αν μπορεί τελικά να ανέλθει στην κορυφή της ανδροκρατούμενης δυναστείας. Με εκτιμώμενη ηλικία περίπου 13 ετών, η Τζου Αέ παρακολουθεί ολοένα και πιο σημαντικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου του διπλωματικού της ντεμπούτου σε εκδήλωση της Ρωσικής Πρεσβείας τον Μάιο.

«Το εύρος των δημόσιων εμφανίσεών της σίγουρα έχει επεκταθεί από τους στρατιωτικούς χώρους σε πολιτικά και οικονομικά γεγονότα με την πάροδο των ετών», δήλωσε η Ρέιτσελ Μίνγιανγκ Λι, μια άλλη ερευνήτρια στο Κέντρο Στίμσον. «Εάν αυτό αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας διαδοχής, αυτό σίγουρα θα βοηθήσει σε αυτήν την προσπάθεια, καθώς θα θεωρηθεί ως το ντεμπούτο της στη διεθνή σκηνή».

Ενώ είναι πρόωρο να πούμε με βεβαιότητα αν αυτή η επίσκεψη σημαίνει ότι είναι η διάδοχος του Kιμ Γιονγκ Ουν, θα μπορούσε να βοηθήσει στην διεύρυνση των οριζόντων της, τόνισε, προσθέτοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης καλύπτουν την κόρη του Βορειοκορεάτη στην Κίνα θα έδινε καλύτερη εικόνα.

