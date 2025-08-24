Η πρώτη τουρίστρια της Ρωσίας που επισκέφτηκε τη Βόρεια Κορέα περιγράφει

Ένα ταξίδι μιας εβδομάδας από τη Ρωσία στη Βόρεια Κορέα, που περιλαμβάνει τρεις ημέρες στο θέρετρο Wonsan Kalma, κοστίζει 1.535 ευρώ

Η πρώτη τουρίστρια της Ρωσίας που επισκέφτηκε τη Βόρεια Κορέα περιγράφει
Ήταν οι φρουροί ασφαλείας που συνόδευαν την ομάδα της Αναστασίας Σαμσονόβα που την έκαναν να καταλάβει ότι δεν επρόκειτο για παραδοσιακές καλοκαιρινές διακοπές. Τον Ιούλιο, η 33χρονη ήταν μία από τις πρώτες τουρίστες που επισκέφτηκαν την Βόρεια Κορέα, μια χώρα που είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστή στον έξω κόσμο.

Σε μια αποκλεισμένη περιοχή στην ανατολική ακτή, όπου ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας, άνοιξε ένα παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο, το οποίo ονομάστηκε Wonsan Kalma. Χτισμένο κοντά σε μια περιοχή όπου γίνονται δοκιμές πυραύλων, το θέρετρο διαθέτει ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα και ένα υδάτινο πάρκο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα ήταν ανοιχτό σε τουρίστες από όλες τις χώρες (με κάποιους περιορισμούς), μέχρι στιγμής μόνο Ρώσοι -και μάλιστα σε ομάδες- έχουν επιτραπεί να εισέλθουν.

Η Αναστασία ταξίδεψε εκεί τον περασμένο μήνα με 14 άλλα άτομα. Η επίσκεψη τους ήταν αυστηρά ελεγχόμενη, με ξεναγούς και φρουρούς να τους συνοδεύουν, ενώ είχαν και συγκεκριμένο πρόγραμμα που δεν μπορούσε να αλλάξει χωρίς την άδεια των βορειοκορεατικών Αρχών.

Η ίδια, μιλώντας στο BBC News Russian, εξήγησε ότι οι ξεναγοί της είπαν ότι οι φρουροί ήταν απαραίτητοι για να «αποτρέψουν καταστάσεις όπου θα αλληλεπιδρούσαμε με τους ντόπιους και θα τους τρομάζαμε».

«Όταν περπατούσαμε στο δρόμο, αυτοί [οι Βορειοκορεάτες] μας κοίταζαν με μεγάλη έκπληξη, επειδή η χώρα τους ήταν κλειστή για πολύ καιρό», λέει η Αναστασία.

Διακοπές χωρίς κόσμο σε παραλίες με λευκή άμμο

Η Αναστασία λέει ότι η ομάδα της είχε επίσης την οδηγία να μην φωτογραφίζουν εργοτάξια και να μην φορούν προκλητικά ρούχα. Ωστόσο, παρά τις περιοριστικές οδηγίες, λέει ότι «απόλαυσε διακοπές χωρίς κόσμο» σε σχεδόν άδειες παραλίες με λευκή άμμο.

«Κάθε μέρα η [παραλία] καθαριζόταν. Όλα ήταν άψογα. Οι ξαπλώστρες ήταν εντελώς καινούργιες, όλα πεντακάθαρα», είπε η ίδια.

Από την πανδημία του Covid, ο διεθνής τουρισμός στη Βόρεια Κορέα είχε σταματήσει για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού. Ωστόσο, πέρυσι, η χώρα άρχισε να επιτρέπει ξανά την είσοδο σε Ρώσους τουρίστες. Τον Φεβρουάριο, άρχισε επίσης να δέχεται τουρίστες από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και σταμάτησε απότομα λίγες εβδομάδες αργότερα, χωρίς να εξηγήσει το λόγο.

Το Wonsan Kalma έχει προωθηθεί ως «βασικό μέρος των φιλοδοξιών του Κιμ να ενισχύσει τον τουρισμό στη χώρα».

Λέγεται ότι ο Κιμ εμπνεύστηκε να φτιάξει το Wonsan Kalma από τον τουριστικό προορισμό της Ισπανίας, Μπενιδόρμ, όπου το 2017 η Βόρεια Κορέα είχε στείλει μια αποστολή για να συλλέξει πληροφορίες.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο κατασκευής του θερέτρου παραμένουν μυστικές, ενώ οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επικρίνει την υποτιθέμενη σκληρή μεταχείριση των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για καταναγκαστική εργασία, σκληρές συνθήκες, πολλές ώρες εργασίας και εκδίωξη των ντόπιων από τα σπίτια τους.

Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη λειτουργίας του Wonsan Kalma, η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι οι αλλοδαποί δεν επιτρέπεται «προσωρινά» να το επισκέπτονται, με εξαίρεση τους τουρίστες από τη Ρωσία, σύμμαχο της χώρας. Μέχρι στιγμής, δύο ρωσικές τουριστικές ομάδες έχουν επισκεφθεί το θέρετρο, ενώ μια άλλη βρίσκεται εκεί αυτή τη στιγμή.

Ένα ταξίδι μιας εβδομάδας από τη Ρωσία στη Βόρεια Κορέα, που περιλαμβάνει τρεις ημέρες στο θέρετρο Wonsan Kalma, κοστίζει 1.535 ευρώ - ένα ποσό 60% μεγαλύτερο από τον μέσο μηνιαίο μισθό στη Ρωσία.

Ορισμένες διαφημίσεις για το συγκεκριμένο ταξίδι αναφέρονται ακόμη και στον κοντινό χώρο δοκιμών πυραύλων, περιγράφοντάς τον ως «μοναδικό» μέρος για διακοπές.

Η Αναστασία λέει ότι δεν έγινε καμία δοκιμή πυραύλων όσο ήταν εκεί, αλλά κοντά στο σημείο πωλούνταν λούτρινα σε σχήμα πυραύλων για 34 ευρώ.

Μια τυπική ημέρα ενός τουρίστα στην Βόρεια Κορέα

Περιγράφοντας μια τυπική μέρα του ταξιδιού της, η Αναστασία λέει ότι η ομάδα έπαιρνε πρωινό στις 08:00 όταν είχαν προγραμματιστεί πολλές δραστηριότητες και από τις 09:30 η μέρα γινόταν πιο χαλαρή.

Όσον αφορά το φαγητό που τους σερβίρονταν, υπήρχε «πολύ κρέας», συνήθως με γλυκόξινη σάλτσα, και μια σαλάτα με ψιλοκομμένο λάχανο και καρότα σε σάλτσα.

Λέει ότι ένα μπουκάλι μπύρας 500ml ήταν πολύ φθηνό, κοστίζοντας μόνο 60 σεντς, ενώ το σουβενίρ που προτιμούσαν περισσότερο οι τουρίστες ήταν τα ρούχα των Ολυμπιακών Αγώνων της Βόρειας Κορέας.

Μια άλλη τουρίστρια, η Ντάρια, έγραψε στο Instagram ότι το θέρετρο ήταν «πολύ πρωτόγονο» και ότι «δεν ήταν το είδος των διακοπών που έχουν συνηθίσει οι Ρώσοι τουρίστες».

Το ταξιδιωτικό γραφείο που οργάνωσε τα τρία πρώτα ταξίδια στο θέρετρο, Vostok Intur, δήλωσε ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για πιθανές εκδρομές τον Σεπτέμβριο, αλλά οι Αρχές της Βόρειας Κορέας δεν είχαν ακόμη συμφωνήσει. Αρχικά, τα ταξίδια διαφημίστηκαν στο διαδίκτυο από ρωσικά ταξιδιωτικά γραφεία για τα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά αργότερα αφαιρέθηκαν.

«Κλειδί» για την αναβίωση της οικονομίας της Βόρειας Κορέας

Το θέρετρο Wonsan Kalma θεωρείται κλειδί για την αναβίωση της οικονομίας της Βόρειας Κορέας, αλλά δεν έχει μείνει χωρίς αντιδράσεις.

Από την έναρξη της κατασκευής του θέρετρου το 2018, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν διαμαρτυρηθεί για την υποτιθέμενη κακομεταχείριση των εργαζομένων του. Επισημαίνουν αναφορές για άτομα που αναγκάζονται να εργάζονται πολλές ώρες για να ολοκληρώσουν το τεράστιο έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα, υπό σκληρές συνθήκες και με ανεπαρκή αμοιβή.

Όπως ανέφερε το BBC Verify τον περασμένο μήνα, ο ΟΗΕ έχει επισημάνει ένα σύστημα καταναγκαστικής εργασίας που χρησιμοποιείται στη Βόρεια Κορέα, ιδίως τα «shock brigades», όπου οι εργαζόμενοι συχνά αντιμετωπίζουν σκληρές συνθήκες, πολλές ώρες εργασίας και ανεπαρκή αμοιβή.

Ο James Heenan του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Σεούλ δήλωσε ότι «υπάρχουν αναφορές ότι το θέρετρο χτίστηκε με τη χρήση των λεγόμενων shock brigades. Έχουμε επίσης δει αναφορές ότι οι άνθρωποι εργάζονταν 24 ώρες το 24ωρο για να ολοκληρώσουν το έργο, κάτι που μου φαίνεται σαν ομάδα κρούσης».

