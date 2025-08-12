Βόρεια Κορέα: Ποια είναι η διάδοχος του Κιμ - Από το χέρι του μπαμπά στο προσκήνιο της εξουσίας

Η προσωπική ζωή του ηγέτης της Βόρειας Κορέας, όπως και πολλά άλλα κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό πέρα από τις φορές που - συνήθως για προπαγανδιστικούς λόγους - διαρρέονται φωτογραφίες και πληροφορίες στο ευρύ κοινό.

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Κιμ Γιονγκ Ουν αποφάσισε να συστήσει στον πλανήτη την κόρη του, Kim Ju-ae, κρατώντας το χέρι της μπροστά από έναν διηπειρωτικό πύραυλο.

Δεν ήταν μια οικογενειακή καρτ ποστάλ: ήταν μια πολιτική δήλωση. Από τότε, το κορίτσι - το οποίο η προπαγάνδα της Βόρειας Κορέας αποκαλεί «αγαπημένη κόρη», «σεβαστή» ή «αγαπημένη» - έχει αποκτήσει δημόσια φήμη σε σημείο να περιγράφεται ως «μεγάλος οδηγός», μια τιμητική προσφώνηση που προορίζεται για τον ανώτατο ηγέτη και όποιον προορίζεται να τον διαδεχθεί.

?? Kim’s Heir in the Making



Behind closed doors, Kim Jong Un is quietly grooming his daughter Kim Ju Ae for the throne and the signs are impossible to miss. She’s next in line.#NorthKorea #KimJongUn pic.twitter.com/GvBJn5jQsK — Rizwan Shah (@rizwan_media) August 2, 2025

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας τη θεωρούν ως την πιο πιθανή διάδοχο. Τον Ιανουάριο του 2024, η υπηρεσία της Νότιας Κορέας (NIS) δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι η προέφηβη - η οποία ήταν τότε περίπου 10 ή 11 ετών - ήταν η προτιμώμενη κληρονόμος, αν και διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει επίσημη ονομασία. Η αξιολόγηση βασίστηκε στην αυξανόμενη προβολή της μαζί με τον πατέρα της σε στρατιωτικές και τελετουργικές εκδηλώσεις.

Από την πρώτη δημόσια εμφάνιση χεράκι χεράκι με τον μπαμπά το πλαίσιο προσαρμόζεται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πρώτον, πίσω από τον πατέρα της και δίπλα στη μητέρα της, Ri Sol-ju. Στη συνέχεια, στην ίδια γραμμή με τον ηγέτη. αργότερα, στο κέντρο των εικόνων. Η ακολουθία συμπίπτει με τη χρήση ολοένα και πιο φορτισμένων τιμητικών διακρίσεων: από «αγαπημένη κόρη» σε «σεβαστή κόρη» και, τον Μάρτιο του 2024, σε «μεγάλο πρόσωπο του οδηγού» κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του συγκροτήματος μακρο-θερμοκηπίων Kangdong, ένα έργο που το καθεστώς παρουσίασε ως σύμβολο αυτάρκειας. Η εικόνα της φιγουράρει επίσης στα γραμματόσημα, μια κλασική μορφή πολιτικής αγιοποίησης στη χώρα.

Σε αυτά τα σχεδόν τρία χρόνια, το κορίτσι εμφανίστηκε σε στρατιωτικές παρελάσεις, εργοστάσια όπλων και εκδηλώσεις προπαγάνδας. Τον Μάιο του 2024 ήταν στα εγκαίνια μιας νέας λεωφόρου στην Πιονγκγιάνγκ. Το 2025 έκανε το διπλωματικό της ντεμπούτο, συνοδεύοντας τον πατέρα του στη ρωσική πρεσβεία στην πρωτεύουσα για την επέτειο του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για σκηνές που την δείχνουν ως κληρονόμο μπροστά στις στολές και μπροστά σε ξένους επισκέπτες.

Μια οθόνη τηλεόρασης δείχνει την εικόνα του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, δεξιά, και της κόρης του κατά τη διάρκεια ειδησεογραφικού προγράμματος στο σιδηροδρομικό σταθμό της Σεούλ στη Σεούλ, Νότια Κορέα (2023) AP

Οι αναλυτές στη Σεούλ συνιστούν προσοχή: η αδιαφάνεια της Βόρειας Κορέας δεν επιτρέπει σαφή συμπεράσματα. Αλλά το μοτίβο είναι συνεπές με αυτό που έχει κάνει η δυναστεία των Κιμ εδώ και 75 χρόνια: προετοιμάζει τον αντικαταστάτη κάτω από τη λειτουργία της «γενεαλογίας του Paektu», της ιδέας ότι η εξουσία προέρχεται από το αίμα της οικογένειας που συνδέεται με το ιερό βουνό. Στην επίσημη κοσμοθεωρία, αυτή η αφήγηση νομιμοποιεί τη δυναστική συνέχεια σε ένα κράτος που αυτοανακηρύσσεται σοσιαλιστικό.

Αυτή η αφήγηση συνυπάρχει με ένα πολιτικό γεγονός: η Βόρεια Κορέα είναι ένα βαθιά πατριαρχικό σύστημα. Όταν το κορίτσι εμφανίστηκε για πρώτη φορά, αρκετές φωνές υπενθύμισαν ότι η χώρα δεν κυβερνήθηκε ποτέ από γυναίκα. Άλλοι, ωστόσο, επεσήμαναν ότι το φύλο δεν θα αποτελούσε απόλυτο εμπόδιο εάν η προτεραιότητα του καθεστώτος είναι να εξασφαλίσει δυναστική διαδοχή.

Τον Ιανουάριο του 2024, το Associated Press συνόψισε τη νέα συναίνεση στις υπηρεσίες της Νότιας Κορέας: «η νεαρή κόρη του ηγέτη θεωρείται ως η πιθανή κληρονόμος». Η φράση αποκρυστάλλωσε μια υπόθεση που κέρδιζε δύναμη καθώς η παρουσία του επισκίαζε, τουλάχιστον στη σκηνοθεσία, τη μητέρα του και τη θεία του, Kim Yo-jong, η οποία για χρόνια θεωρούνταν η πιο ορατή εναλλακτική λύση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης διαδοχής.

Γιατί τώρα;

Στην προπαγάνδα, το πυρηνικό οπλοστάσιο παρουσιάζεται ως η κληρονομιά που ο Κιμ θα μεταβιβάσει στην «επόμενη γενιά». Το γεγονός ότι η κόρη εμφανίζεται δίπλα σε πυραύλους και στρατιωτικούς διοικητές προβάλλει τη συνέχεια και μεταφέρει στους στρατηγούς ότι πρέπει να αρχίσουν να την αναγνωρίζουν. Το 2023 και το 2024, η ατζέντα του ήταν σε μεγάλο βαθμό στρατιωτικοποιημένη, αναπαράγοντας το μονοπάτι που ακολούθησε ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν όταν χρίστηκε κληρονόμος την εποχή του πατέρα του.

Μια οθόνη τηλεόρασης δείχνει μια εικόνα του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, αριστερά, της συζύγου του Ρι Σολ Τζου, δεξιά, και της κόρης του κατά τη διάρκεια ενός δελτίου ειδήσεων στο σιδηροδρομικό σταθμό της Σεούλ, στη Σεούλ της Νότιας Κορέας (2022) AP

Υπάρχει, επιπλέον, μια εξωτερική διάσταση. Επινοώντας τη φιγούρα του δημοσίως τόσο νωρίς, η Πιονγκγιάνγκ στέλνει ένα μήνυμα στην Ουάσιγκτον και τη Σεούλ: το καθεστώς δεν βιάζεται. «Έχουμε όλο τον χρόνο στον κόσμο, ενώ εσείς δεσμεύεστε από όρια θητείας τεσσάρων ή πέντε ετών», δήλωσε στους New York Times ο μελετητής Sung-Yoon Lee, συγγραφέας ενός βιβλίου για τον Kim Yo-jong.

Η καμπάνια έχει άλλους κωδικούς. Η εξέλιξη των κοστουμιών – δερμάτινα παλτά, κοστούμια δύο τεμαχίων – και των τρόπων – μετρημένο χειροκρότημα, πρόβες χαιρετισμών – είναι μέρος του σεναρίου. «Το κορίτσι που εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως οικεία περιέργεια είναι τώρα μια γυαλισμένη, προβαρισμένη, υφαντή φιγούρα στην ιστορία της δυναστικής εξουσίας», δήλωσε στους New York Times ο Donald Southerton, ειδικός στην κορεατική κουλτούρα.

Για τον Cheong Seong-chang του Ινστιτούτου Sejong, ο ηγέτης προσπαθεί να μετατρέψει την αποδοχή της κόρης του σε τετελεσμένο γεγονός: «Σε μια χώρα όπου δεν είναι έτοιμοι για μια γυναίκα ηγέτη, ο Kim Jong-un καθιστά την ιδιότητά της ως διαδόχου ένα αναπόφευκτο γεγονός, εκθέτοντάς την ξανά και ξανά στα κρατικά μέσα ενημέρωσης», είπε, μιλώντας επίσης στους New York Times.

Υπάρχουν, ωστόσο, άγνωστα στοιχεία που η ίδια η προπαγάνδα αφήνει ανοιχτά. Ο Κιμ πιστεύεται ότι έχει περισσότερα παιδιά, ίσως ένα αγόρι. Το καθεστώς δεν το επιβεβαίωσε ποτέ. Και η ηλικία του κοριτσιού, που υπολογίζεται σε περίπου 12 ετών, επιβάλλει μεγάλους ορίζοντες: η εδραίωση της εξουσίας της θα απαιτούσε χρόνια μάθησης, οικειοποίηση του στρατιωτικού κατεστημένου και μια χορογραφία πίστης που, προς το παρόν, μπορεί μόνο να προσομοιωθεί.

Το οικογενειακό πλαίσιο ζυγίζει επίσης πολύ. Ο Kim Jong-un έχει ένα ανησυχητικό ιστορικό υγείας στη Σεούλ: υπερβολικό βάρος, και πιθανή υψηλή αρτηριακή πίεση. Το 2023, νοτιοκορεάτες νομοθέτες που επικαλείται το Reuters δήλωσαν ότι μια ανάλυση με τεχνητή νοημοσύνη το τοποθέτησε πάνω από 140 κιλά.

Το 2024, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι της αναζητούσαν φάρμακα στο εξωτερικό για τη θεραπεία προβλημάτων που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Αυτό το σκηνικό καθιστά λογικό, λένε οι αναλυτές, να ξεκινήσει η συμβολική μετάβαση χωρίς να περιμένουμε σοκ.

Το καθεστώς έμαθε από τη δική του ιστορία: ο Kim Jong-il δεν αποκάλυψε τον διάδοχό του εγκαίρως και μόνο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο του το 2008 ενεργοποιήθηκε η προώθηση του σημερινού ηγέτη, γεγονός που άνοιξε μια περίοδο αμφιβολιών ότι ο Kim Jong-un διέκοψε με αίμα και φωτιά: με την εκτέλεση του θείου του Jang Song-thaek το 2013 και την εξόντωση του ετεροθαλούς αδελφού του στη Μαλαισία το 2017. Εδραίωσε την εξουσία του χωρίς αντίβαρα.

Δεν πιστεύουν όλοι ότι το σενάριο θα οδηγήσει σε μια γυναίκα επικεφαλής του κράτους. «Θα μπορούσε να είναι ένα δόλωμα, ένα εργαλείο για να μαλακώσει την εικόνα του πατέρα ή να δαμάσει τις ελίτ», υποστηρίζουν ορισμένοι ειδικοί.

Άλλοι επισημαίνουν μια μελλοντική μάχη με τη θεία του Κιμ Γιο Γιονγκ, την πιο ισχυρή γυναικεία φιγούρα της χώρας εδώ και μια δεκαετία. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, το καθεστώς έχει ήδη επιτύχει κάτι: ότι ο κόσμος προφέρει ένα όνομα.

Διαβάστε επίσης