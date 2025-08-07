Βορειοκορεάτης λιποτάκτης διασώθηκε από τον στρατό της Νότιας Κορέας - Πώς διέσχισε το ποτάμι

Ένας Βορειοκορεάτης λιποτάκτης εντοπίστηκε από τις νοτιοκορεατικές δυνάμεις του στρατού στην ουδέτερη ζώνη που χωρίζει τις δύο χώρες και τον ακολούθησαν για περισσότερες από 10 ώρες προτού διασωθεί στα ανοικτά του νοτιοκορεατικού νησιού Γκιόντονγκ.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι διέσωσε έναν Βορειοκορεάτη πολίτη που επιχείρησε να αυτομολήσει διασχίζοντας τις εκβολές του ποταμού Χαν με μπλοκ πολυστυρενίου δεμένα στο σώμα του ως πλωτήρες , σε μια επιχείρηση επιτήρησης και διάσωσης που διήρκεσε περισσότερες από 10 ώρες.

Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Νότιας Κορέας, όπως επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, δήλωσε ότι ο άνδρας κούνησε τα χέρια του σε ένδειξη βοήθειας και αμέσως εξέφρασε την πρόθεσή του να αυτομολήσει όταν τον πλησίασαν οι νοτιοκορεατικές δυνάμεις.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης Dong-A Ilbo ανέφερε ότι το άτομο χρησιμοποίησε μπλοκ πολυστυρενίου ως αυτοσχέδια μέθοδο επίπλευσης για να διασχίσει τον ποταμό, ο οποίος σε αυτήν την περιοχή χωρίζει τη Βόρεια από τη Νότια Κορέα.

Το 2013, ένας Βορειοκορεάτης πολίτης έφτασε στο νησί και χτύπησε την πόρτα ενός τοπικού σπιτιού αφού διέσχισε τις εκβολές του ποταμού. Το 2023, ένας άλλος κατάφερε να διασχίσει την περιοχή με τα πόδια κατά τη διάρκεια της άμπωτης, σύμφωνα με δημοσιεύματα της ίδιας νοτιοκορεατικής εφημερίδας.

Αυτή είναι η δεύτερη γνωστή περίπτωση αυτομολίας από τότε που ο πρόεδρος Λι Τζάε-μιουνγκ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούνιο. Η προηγούμενη περίπτωση σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου, όταν ένας Βορειοκορεάτης πολίτης διέσχισε τη στρατιωτική διαχωριστική γραμμή στο κεντροδυτικό τμήμα των διακορεατικών συνόρων.

Οι λιποταξίες από τη Βόρεια Κορέα εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο πολιτικού και μιντιακού ελέγχου στη Νότια Κορέα, αν και έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της αυστηροποίησης των συνοριακών ελέγχων από το βορειοκορεατικό καθεστώς και των παρατεταμένων επιπτώσεων της πανδημίας.

Στη Νότια Κορέα, όσοι αποστατούν από τον Βορρά δικαιούνται κρατική υποστήριξη για επανεγκατάσταση.

Το Σύνταγμα της Νότιας Κορέας θεωρεί ολόκληρη την κορεατική χερσόνησο μέρος της κυρίαρχης επικράτειάς της και ως εκ τούτου αναγνωρίζει όλους τους Κορεάτες ως πολίτες της Δημοκρατίας της Κορέας.

Οι τυπικές διαδικασίες περιλαμβάνουν μια διαδικασία ανάκρισης και επαλήθευσης ταυτότητας , ακολουθούμενη από ένα πρόγραμμα προσαρμογής που παρέχει βοήθεια σε τομείς όπως η γλώσσα, η απασχόληση, η στέγαση και η εκπαίδευση. Οι αρχές της Νότιας Κορέας δεν έχουν δημοσιεύσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα ή την τρέχουσα κατάσταση του διασωθέντος.

Το Υπουργείο Άμυνας δεν ανέφερε κανένα περιστατικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και επιβεβαίωσε ότι η διέλευση πραγματοποιήθηκε μεμονωμένα.