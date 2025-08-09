Αυτό είναι το παράξενο θέρετρο διακοπών του Κιμ Γιονγκ Ουν - Πόσα ευρώ είναι το all-inclusive πακέτο

Το νέο καμάρι του Κιμ Γιονγκ Ουν δεν είναι ένας πύραυλος, αλλά ένα θέρετρο διακοπών. Μια αμμώδης παραλία και ένα υδάτινο πάρκο περιμένουν τους επισκέπτες και τους παραθεριστές στην ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας.

Ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας ελπίζει να ενισχύσει τον τουρισμό με αυτό. Προς το παρόν, μόνο Ρώσοι επιτρέπεται να την επισκέπτονται από το εξωτερικό.

Κανένας ξένος τουρίστας δεν είχε ποτέ επισκεφτεί το Wonsan Kalma, το ολοκαίνουργιο παραθαλάσσιο θέρετρο στις βορειοκορεατικές ακτές.

Την 1η Ιουλίου, το τεράστιο συγκρότημα με τη μεγάλη αμμώδη παραλία του εγκαινιάστηκε από τον Kim Jong Un.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προσπαθεί απεγνωσμένα να προσελκύσει τουρίστες στη χώρα για να ενισχύσει την οικονομία. Η χώρα είναι απελπιστικά φτωχή και το θέρετρο έχει σκοπό να μεταδώσει μια διαφορετική εικόνα: η Βόρεια Κορέα, η οποία είναι κάτι περισσότερο από δοκιμές πυραύλων και δικτατορία, αλλά αντιπροσωπεύει τον εκσυγχρονισμό και την ευημερία.

«Το θέρετρο έχει σκοπό να σηματοδοτήσει στον λαό ότι οι Βορειοκορεάτες μπορούν να απολαύσουν μερικά από τα καλύτερα πράγματα στη ζωή παρά τις διεθνείς κυρώσεις», γράφει η Wall Street Journal.

«Ο Καθεδρικός Ναός του Σοσιαλισμού της Βόρειας Κορέας»

Ο συγγραφέας Τίμοθι Μάρτινς περιγράφει τον παράδεισο των διακοπών στο κανάλι YouTube της εφημερίδας ως «τον Καθεδρικό Ναό του Σοσιαλισμού της Βόρειας Κορέας».

Ο Μάρτινς μίλησε με αρκετούς Ρώσους παραθεριστές για τις εμπειρίες τους στο νέο τουριστικό κέντρο της Βόρειας Κορέας. Οι ταξιδιώτες ανέφεραν ένα απίστευτο κενό στο τεράστιο θέρετρο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει έως και 20.000 άτομα κάθε φορά. Δεν ήταν απαραίτητο να κρατηθούν πετσέτες για τις ξαπλώστρες. Εκτός από τους 13 Ρώσους τουρίστες, απλά δεν υπήρχε κανείς εκεί.

Στους παραθεριστές ειπώθηκε ότι υπήρχαν «ξεχωριστές παραλίες για τους ντόπιους και τους τουρίστες».

Όποιος ήθελε να φάει ή να αγοράσει άλλα είδη εκτός των ωρών γευμάτων έπρεπε να προσθέσει πιστωτική κάρτα στο ηλεκτρονικό του βραχιόλι πληρωμής. Γίνονταν δεκτά δολάρια ΗΠΑ, ευρώ και κινεζικό γιουάν, αλλά όχι ρούβλια.

Μια άλλη απογοήτευση ήταν ότι υπήρχαν μόνο τρεις επιλογές ποτών: νερό, τσάι και μπύρα.

Επιπλέον, το Wi-Fi δεν περιλαμβανόταν στην τιμή της εκδρομής, η οποία ανέρχεται περίπου στα 1.700 ευρώ: δέκα λεπτά πρόσβασης στο διαδίκτυο κόστιζαν το επιβλητικό 1,50 ευρώ.

Και τα αναμνηστικά στην περιοχή αναψυχής της Βόρειας Κορέας είναι αρκετά ακριβά: ένα πλαστικό μοντέλο του βορειοκορεατικού διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Hwasong-17 πωλείται στην τιμή των 400 ευρώ.

Τελικά, ωστόσο, η ομάδα τουριστών δεν είχε πολλές ελλείψεις, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το φαγητό σερβιριζόταν «σε αφθονία». Ειδικά αιτήματα ικανοποιούνταν επίσης κατόπιν αιτήματος. Μουσικά κουτιά μεταφέρονταν επίσης εύκολα στην παραλία. Οι βόλτες με τζετ σκι και οι βόλτες με γουρούνες ήταν δωρεάν. «Νιώσαμε σαν τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο», φέρεται να είπε η τουρίστρια Αναστασία Σαμσόνοβα.

Η χώρα που ενέπνευσε τον Κιμ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε για πρώτη φορά τα σχέδια για την κατασκευή του τουριστικού θέρετρου το 2014. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο δικτάτορας εξέτασε χιλιάδες σχέδια πριν καταλήξει στο τελικό σχέδιο. Το κτίριο προφανώς εμπνεύστηκε από το ισπανικό θέρετρο Μπενιντόρμ.

Στα εγκαίνια τον Ιούλιο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες του Κιμ και της κόρης του. Εθεάθησαν να περπατούν χαλαρά στην αμμώδη παραλία ή να παρακολουθούν Βορειοκορεάτες να χρησιμοποιούν τις τσουλήθρες στο υδάτινο πάρκο ή στις εγκαταστάσεις σέρφινγκ.

Στις αρχές του περασμένου έτους, ο δικτάτορας Κιμ αποφάσισε να ανοίξει ξανά τουλάχιστον εν μέρει τα σύνορα για τους τουρίστες. Έκτοτε, μόνο ταξιδιώτες από τη Ρωσία έχουν επιτραπεί να εισέλθουν. Ωστόσο, το 2024, μόνο περίπου 1.500 τουρίστες εισήλθαν στη χώρα, σύμφωνα με Ρώσο αξιωματούχο από την παραμεθόρια πόλη Βλαδιβοστόκ, τον οποίο ανέφερε η Wall Street Journal. Οι απευθείας πτήσεις προς την Πιονγιάνγκ έχουν πρόσφατα επαναληφθεί από εκεί.

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η Βόρεια Κορέα άνοιξε λίγο περισσότερο τις πόρτες της. Ξαφνικά, ορισμένοι Δυτικοί τουρίστες μπόρεσαν να επισκεφθούν την Ειδική Οικονομική Ζώνη Ρασόν στα κινεζικά σύνορα με βίζα. Αλλά μόνο για μικρό χρονικό διάστημα - μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα, τα σύνορα έκλεισαν ξανά οριστικά. Ο Κιμ έκανε μια εξαίρεση για την ρωσική ομάδα τουριστών.

Όταν φτάνει ο Λαβρόφ, είναι γεμάτος

Οι Ρώσοι φοιτητές στο θέρετρο βίωσαν επίσης μια εξαιρετική κατάσταση: Μετά από μέρες απομόνωσης, ο χώρος του εξοχικού τους ξαφνικά γέμισε κόσμο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επισκέφθηκε το Βανσάν Κάλμα.

Για να δημιουργήσει το κατάλληλο σκηνικό, το καθεστώς του Κιμ φρόντισε το θέρετρο να είναι γεμάτο. Το πλήθος ήταν προφανώς καλοταϊσμένα μέλη της ανώτερης τάξης της Βόρειας Κορέας. «Οι άνθρωποι που είδαμε στο θέρετρο ήταν οι πρώτοι υπέρβαροι Βορειοκορεάτες που είχαμε δει», δήλωσε ο Ρώσος παραθεριστής Αλεξάντερ Σπέβακ στην Wall Street Journal.

Στη συνέχεια, «για άγνωστους λόγους», σε όλους τους Βορειοκορεάτες στην παραλία δόθηκαν μαγιό, γυαλιά και καπέλα - πιθανώς για να δοθεί στον εξέχοντα επίσημο προσκεκλημένο από τη Ρωσία η εντύπωση ότι υπήρχε μια ζωντανή ατμόσφαιρα στην παραλία.

Μετά την επίσκεψη Λαβρόφ, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι η επόμενη ομάδα Ρώσων τουριστών θα κάνει διακοπές στο βορειοκορεατικό θέρετρο αυτόν τον μήνα.

