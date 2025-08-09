Η Βόρεια Κορέα αφαιρεί μεγάφωνα προπαγάνδας από τα σύνορα με τη Νότια Κορέα

Ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε το Σάββατο ότι εντόπισε κινήσεις βορειοκορεατικών στρατευμάτων που αφαιρούσαν μεγάφωνα προπαγάνδας που χρησιμοποιούνταν για τη μετάδοση ενοχλητικών θορύβων κατά μήκος των συνόρων. Η κίνηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες αφότου η νέα κυβέρνηση της Νότιας Κορέας προχώρησε σε αντίστοιχο μέτρο.

Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της Κορέας: «Έχουμε εντοπίσει στρατιωτικές δραστηριότητες της Βόρειας Κορέας που αφαιρούν μεγάφωνα για τη Νότια Κορέα σε ορισμένες περιοχές μπροστά από το πρωί».

«Το εάν αυτές οι συσκευές έχουν αφαιρεθεί από όλες τις περιοχές μένει να επιβεβαιωθεί και ο στρατός θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις σχετικές δραστηριότητες», πρόσθεσαν.

Και οι δύο χώρες είχαν ήδη σταματήσει τις εκπομπές προπαγάνδας κατά μήκος της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης μετά την εκλογή του προέδρου Λι Τζάε Μιουνγκ, ο οποίος επιδίωξε να μειώσει τις εντάσεις με την Πιονγιάνγκ.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι η χώρα είχε αρχίσει να αφαιρεί τα μεγάφωνα ως πρακτικό μέτρο για την άμβλυνση των εντάσεων με τον Βορρά.

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Πανμουντζόμ της 27ης Απριλίου 2018, η Βόρεια και η Νότια Κορέα αφαίρεσαν όλες τις εγκαταστάσεις μετάδοσης μεγαφώνων.

«Η ειρήνη είναι καλύτερη από τον πόλεμο»

Με την ανάληψη των καθηκόντων του στις αρχές Ιουνίου, ο πρόεδρος υποσχέθηκε να προσεγγίσει την Πιονγιάνγκ, υποστηρίζοντας ότι «ανεξάρτητα από το κόστος, η ειρήνη είναι προτιμότερη από τον πόλεμο ». Ο προκάτοχός του, Γιουν Σουκ Γέολ, ο οποίος διατήρησε σκληρή γραμμή με την Πιονγιάνγκ, άρχισε να μεταδίδει μουσική της K -pop και δελτία ειδήσεων σε απάντηση σε μια σειρά από μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια που στάλθηκαν προς τον Νότο από την Πιονγιάνγκ. Σε αντίποινα, ο Βορράς λίγο αργότερα άρχισε να μεταδίδει δυσοίωνους θορύβους κατά μήκος των συνόρων.

Τον Ιούνιο, η Σεούλ σταμάτησε να μεταδίδει προπαγάνδα κατά της Πιονγιάνγκ. Η Βόρεια Κορέα σταμάτησε να μεταδίδει τους θορύβους που ενοχλούσαν τους κατοίκους του Νότου κοντά στη διαχωριστική γραμμή μέρα και νύχτα. Οι δύο χώρες τεχνικά εξακολουθούν να βρίσκονται σε πόλεμο, καθώς ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953) έληξε με ανακωχή και όχι με συνθήκη ειρήνης.