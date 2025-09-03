Dongfeng-61: Αυτός είναι ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος τη Κίνας - Βίντεο

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα 3 Σεπτεμβρίου στο Πεκίνο, με αφορμή την 80ή επέτειο της νίκης επί της Ιαπωνίας, η Κίνα παρουσίασε τα νέα υπερσύγχρονα όπλα της και ιδιαίτερη προσοχή έλαβε ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Dongfeng-61.

Ο πύραυλος εμφανίστηκε σε 16τροχούς πάνω σε transporter erector launcher (TEL) (μετάφραση μεταφορείς-ανυψωτές-εκτοξευτές) που μετέφεραν δοχεία με την ένδειξη DF-61, αν και δεν ήταν σαφές εάν περιείχαν πραγματικούς πυραύλους.

China unveiled its land-, sea-, and air-based strategic forces as the nuclear triad for the first time in Wednesday's V-Day military parade. pic.twitter.com/Jfp8Y0qFdi — China Xinhua News (@XHNews) September 3, 2025

Η παρέλαση ήταν η πρώτη φορά που η Κίνα παρουσίασε επίσημα τις χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές πυρηνικές της δυνατότητες ως τριάδα, με τον πύραυλο μακράς εμβέλειας JingLei-1 που εκτοξεύεται από αέρος, τον πύραυλο JuLang-3 που εκτοξεύεται από υποβρύχιο, τον DF-61 ως το νέο χερσαίο σύστημα και μια ενημερωμένη παραλλαγή του DF-31BJ. Άλλα στρατηγικά μέσα, όπως το DF-5C και το DF-26D, συμμετείχαν επίσης στην παρέλαση. Η εκδήλωση ακολούθησε μήνες προετοιμασιών και αντανακλούσε μια τάση εισαγωγής νέων στρατηγικών όπλων κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων.

Οι δυνατότητες του πυραύλου DF-61

O πύραυλος Dongfeng-61 είναι ικανός να μεταφέρει πολλαπλές κεφαλές στο ρύγχος του. Επιπλέον το κινεζικό οπλοστάσιο περιλαμβάνει τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Dongfeng-5C, ο οποίος μπορεί να εκτοξευθεί από τη βόρεια Κίνα και να χτυπήσει τις ΗΠΑ, και τον πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Dongfeng-26D, γνωστό ως «Guam Killer», ο οποίος μπορεί να χτυπήσει βασικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Γκουάμ.

China revealed its new DF-61 ICBM at military parade in Beijing, though no technical details were given.



Likely successor to DF-41 (12,000–15,000 km range, up to 10 MIRVs).



Reported specs (unconfirmed): 15,000 km range, 3–14 warheads. pic.twitter.com/6o8xsIy926 — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Σύμφωνα με το armyrecognition.com οι τεχνικές λεπτομέρειες του DF-61 παραμένουν άγνωστες, αλλά η εμφάνισή του έχει ερμηνευθεί ως διάδοχος ή συμπλήρωμα του DF-41.

Ο DF-41, που παρουσιάστηκε δημόσια το 2019 μετά από ανάπτυξη που ξεκίνησε πριν από το 2000, έχει μήκος περίπου 20 μέτρα, εκτιμώμενη εμβέλεια 12.000 έως 15.000 χιλιόμετρα και μπορεί να μεταφέρει έως και δέκα πολλαπλά ανεξάρτητα στοχευόμενα οχήματα επανεισόδου (MIRV).

Αναφορές σε έναν "διάδοχο" κυκλοφορούσαν τουλάχιστον από το 2020 με προσωρινές ονομασίες όπως DF-45 ή DF-51. Οι αναφορές που αποδίδονταν σε αυτά τα σχέδια υποδείκνυαν διαφορετικά χαρακτηριστικά: μία ανέφερε βάρος απογείωσης 112 τόνων, ωφέλιμο φορτίο 3,6 τόνων, επτά κεφαλές 650 κιλοτόνων και εμβέλεια 12.000 έως 15.000 χιλιομέτρων. Μια άλλη περιέγραφε έναν πύραυλο 130 τόνων που μετέφερε τρεις κεφαλές 5 μεγατόνων ή έως και 14 ελαφρύτερες κεφαλές, με εμβέλεια έως 15.000 χιλιόμετρα και δυνατότητα ενσωμάτωσης ενός συστήματος κλασματικού τροχιακού βομβαρδισμού. Το transporter erector launcher (TEL) του DF-61, που είναι σε γενικές γραμμές παρόμοιο με αυτό του DF-41, δείχνει ότι η Κίνα έδωσε προτεραιότητα στην κινητικότητα και την επιβιωσιμότητα κατά την ανάπτυξη.

Η εισαγωγή του DF-61 συνέπεσε με μια περίοδο επιταχυνόμενης πυρηνικής επέκτασης από τη Δύναμη Πυραύλων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLARF).

China unveiled its land-, sea-, and air-based strategic forces as the nuclear triad for the first time in Wednesday's V-Day military parade.



The triad included JingLei-1 air-based long-range missile, JuLang-3 submarine-launched intercontinental missile, DongFeng-61 land-based… pic.twitter.com/7ZnOYI0xzM — People's Daily, China (@PDChina) September 3, 2025

Η αμερικανική ανησυχία

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανέφερε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι η Κίνα είχε ξεπεράσει τις 600 επιχειρησιακές πυρηνικές κεφαλές μέχρι τα μέσα του 2024 και προέβλεψε ότι ο συνολικός αριθμός θα ξεπεράσει τις 1.000 μέχρι το 2030, με πολλές από αυτές να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα ετοιμότητας.

Η ίδια έκθεση ανέφερε ότι η PLARF προωθούσε μακροπρόθεσμα σχέδια εκσυγχρονισμού που περιλάμβαναν νέους intercontinental ballistic missile (ICBM), επέκταση της χωρητικότητας MIRV και κατασκευή σιλό μεγάλης κλίμακας.

Δορυφορικές εικόνες έχουν καταγράψει τρία νέα πεδία σιλό για ICBM στερεού καυσίμου, το καθένα με τουλάχιστον 100 σιλό, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη παραλλαγών DF-5 υγρού καυσίμου.

Το DF-31BJ, που επίσης συμπεριλήφθηκε στην παρέλαση, κατέστησε σαφές ότι τα κινητά και τα σιλό-βασισμένα σχέδια αναπτύσσονται παράλληλα, παρέχοντας ποικιλία και πλεονασμό στο στρατηγικό οπλοστάσιο της Κίνας.

