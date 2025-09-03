Dongfeng-61: Αυτός είναι ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος τη Κίνας - Βίντεο

Στη σημερινή παρέλαση - επίδειξη ισχύος η Κίνα παρουσίασε όλα (;) τα νέα όπλα της 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Dongfeng-61: Αυτός είναι ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος τη Κίνας - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα 3 Σεπτεμβρίου στο Πεκίνο, με αφορμή την 80ή επέτειο της νίκης επί της Ιαπωνίας, η Κίνα παρουσίασε τα νέα υπερσύγχρονα όπλα της και ιδιαίτερη προσοχή έλαβε ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Dongfeng-61.

Ο πύραυλος εμφανίστηκε σε 16τροχούς πάνω σε transporter erector launcher (TEL) (μετάφραση μεταφορείς-ανυψωτές-εκτοξευτές) που μετέφεραν δοχεία με την ένδειξη DF-61, αν και δεν ήταν σαφές εάν περιείχαν πραγματικούς πυραύλους.

Η παρέλαση ήταν η πρώτη φορά που η Κίνα παρουσίασε επίσημα τις χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές πυρηνικές της δυνατότητες ως τριάδα, με τον πύραυλο μακράς εμβέλειας JingLei-1 που εκτοξεύεται από αέρος, τον πύραυλο JuLang-3 που εκτοξεύεται από υποβρύχιο, τον DF-61 ως το νέο χερσαίο σύστημα και μια ενημερωμένη παραλλαγή του DF-31BJ. Άλλα στρατηγικά μέσα, όπως το DF-5C και το DF-26D, συμμετείχαν επίσης στην παρέλαση. Η εκδήλωση ακολούθησε μήνες προετοιμασιών και αντανακλούσε μια τάση εισαγωγής νέων στρατηγικών όπλων κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων.

Οι δυνατότητες του πυραύλου DF-61

O πύραυλος Dongfeng-61 είναι ικανός να μεταφέρει πολλαπλές κεφαλές στο ρύγχος του. Επιπλέον το κινεζικό οπλοστάσιο περιλαμβάνει τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Dongfeng-5C, ο οποίος μπορεί να εκτοξευθεί από τη βόρεια Κίνα και να χτυπήσει τις ΗΠΑ, και τον πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Dongfeng-26D, γνωστό ως «Guam Killer», ο οποίος μπορεί να χτυπήσει βασικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Γκουάμ.

Σύμφωνα με το armyrecognition.com οι τεχνικές λεπτομέρειες του DF-61 παραμένουν άγνωστες, αλλά η εμφάνισή του έχει ερμηνευθεί ως διάδοχος ή συμπλήρωμα του DF-41.

Ο DF-41, που παρουσιάστηκε δημόσια το 2019 μετά από ανάπτυξη που ξεκίνησε πριν από το 2000, έχει μήκος περίπου 20 μέτρα, εκτιμώμενη εμβέλεια 12.000 έως 15.000 χιλιόμετρα και μπορεί να μεταφέρει έως και δέκα πολλαπλά ανεξάρτητα στοχευόμενα οχήματα επανεισόδου (MIRV).

Αναφορές σε έναν "διάδοχο" κυκλοφορούσαν τουλάχιστον από το 2020 με προσωρινές ονομασίες όπως DF-45 ή DF-51. Οι αναφορές που αποδίδονταν σε αυτά τα σχέδια υποδείκνυαν διαφορετικά χαρακτηριστικά: μία ανέφερε βάρος απογείωσης 112 τόνων, ωφέλιμο φορτίο 3,6 τόνων, επτά κεφαλές 650 κιλοτόνων και εμβέλεια 12.000 έως 15.000 χιλιομέτρων. Μια άλλη περιέγραφε έναν πύραυλο 130 τόνων που μετέφερε τρεις κεφαλές 5 μεγατόνων ή έως και 14 ελαφρύτερες κεφαλές, με εμβέλεια έως 15.000 χιλιόμετρα και δυνατότητα ενσωμάτωσης ενός συστήματος κλασματικού τροχιακού βομβαρδισμού. Το transporter erector launcher (TEL) του DF-61, που είναι σε γενικές γραμμές παρόμοιο με αυτό του DF-41, δείχνει ότι η Κίνα έδωσε προτεραιότητα στην κινητικότητα και την επιβιωσιμότητα κατά την ανάπτυξη.

Η εισαγωγή του DF-61 συνέπεσε με μια περίοδο επιταχυνόμενης πυρηνικής επέκτασης από τη Δύναμη Πυραύλων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLARF).

Η αμερικανική ανησυχία

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανέφερε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι η Κίνα είχε ξεπεράσει τις 600 επιχειρησιακές πυρηνικές κεφαλές μέχρι τα μέσα του 2024 και προέβλεψε ότι ο συνολικός αριθμός θα ξεπεράσει τις 1.000 μέχρι το 2030, με πολλές από αυτές να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα ετοιμότητας.

Η ίδια έκθεση ανέφερε ότι η PLARF προωθούσε μακροπρόθεσμα σχέδια εκσυγχρονισμού που περιλάμβαναν νέους intercontinental ballistic missile (ICBM), επέκταση της χωρητικότητας MIRV και κατασκευή σιλό μεγάλης κλίμακας.

Δορυφορικές εικόνες έχουν καταγράψει τρία νέα πεδία σιλό για ICBM στερεού καυσίμου, το καθένα με τουλάχιστον 100 σιλό, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη παραλλαγών DF-5 υγρού καυσίμου.

Το DF-31BJ, που επίσης συμπεριλήφθηκε στην παρέλαση, κατέστησε σαφές ότι τα κινητά και τα σιλό-βασισμένα σχέδια αναπτύσσονται παράλληλα, παρέχοντας ποικιλία και πλεονασμό στο στρατηγικό οπλοστάσιο της Κίνας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» τη συζήτηση Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ - Έλεγαν για μεταμοσχεύσεις και αθανασία - Δείτε βίντεο

16:51ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Παράρτημα Φρανκφούρτης

16:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τέλος εποχής για το Μαυροβούνιο - Αποσύρθηκε ο Βούτσεβιτς μετά το κάζο

16:49ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιατί η νέα σεζόν βρίσκει την ΕΟΝ στην κορυφή της αθλητικής δράσης

16:42ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καζάνι που βράζει» η Κρήτη - «Μπαράζ» ειδοποίησεων για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Ολοκαίνουργιο γιοτ αξίας 800 χιλιάδων ευρώ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης -  Τέλος στο «asylum shopping»

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Dongfeng-61: Αυτός είναι ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος τη Κίνας - Βίντεο

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Luigi Mangione εμφανίστηκε σε διαφήμιση στην πλατφόρμα του Shein - Ο 26χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

16:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το πάθος του μικρού Γιώργου για το «τριφύλλι», συγκίνησε τους πάντες

16:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εναλλαγή δύο εποχών την Πέμπτη - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

16:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γενέθλιο κάλεσμα... τόλμης από τον Χάρη Δούκα για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα προσκάλεσε στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου - Το συγκινητικό μήνυμα του Νικήτα Κακλαμάνη

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρεϊ Επστάιν: Αποκαλύφθηκε το «χαμένο» λεπτό από τη νύχτα της αυτοκτονίας στη φυλακή - Δείτε το

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η μητέρα του Michael Jordan τον έπεισε να κλείσει συμφωνία με την Nike - Η ιστορία των θρυλικών Air Jordans

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητοι μετά τον τραυματισμό του Άρη Μουγκοπέτρου - Πανηγύρι με βεγγαλικά την ώρα που τραγουδά ο Γιάννης Κατσίγιαννης - Πώς τραγουδούν τα «μανταλάκια» στο Λεβίδι

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για αγνοούμενο υποβρύχιο αλιέα

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: «Αυταρχική συμμαχία» η συνάντηση Σιπινγκ με Πούτιν, Κιμ Γιονγκ Ουν και Πεζεσκιάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Kίνα: Βορειοκορεάτες αφαίρεσαν το DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν - Η viral στιγμή

16:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εναλλαγή δύο εποχών την Πέμπτη - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Ολοκαίνουργιο γιοτ αξίας 800 χιλιάδων ευρώ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

15:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ξέπλεναν» μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών - «Λαβράκι» για την ΑΑΔΕ

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό Σώμα: Σε διεθνή ύδατα το συμβάν με τους πυροβολισμούς των τουρκικών αλιευτικών κατά Ελλήνων

08:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη «πεθαίνει»: Ποια είναι η χώρα με τον πιο γερασμένο πληθυσμό

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη Σκοτεινή Ύλη: Νέα θεωρία υποστηρίζει ότι το σύμπαν είναι 27 δισεκατομμυρίων ετών

12:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Κρήτη: Προσπάθησε να πατήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο για να γλιτώσει τη σύλληψη – Το τέλος της «Οικογένειας των ναρκωτικών »

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: Το όνομα του βιβλικού Ιερέα-Βασιλιά και του Ιερομάρτυρα Επισκόπου του 1821 και η κρητική μαφία

11:14LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τις επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της

14:48ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος διάσημος πεθαίνει και η Trisha Paytas γεννάει»: Η YouTuber και οι αλλόκοτες θεωρίες συνωμοσίας

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

16:42ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καζάνι που βράζει» η Κρήτη - «Μπαράζ» ειδοποίησεων για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ