Δεν έχει μόνο ο Κιμ - Μέσα στο πολυτελές τρένο του Πούτιν στρωμένο με χαλιά, χαμάμ και γυμναστήριο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κάθεται στο τρένο πριν από μια συνάντηση με αξιωματούχους σχετικά με την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων και των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στη Μόσχα (2012)

Το πολύωρο ταξίδι του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν με το ιδιωτικό του τρένο για το Πεκίνο, θύμισε ότι και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν έχει το δικό του, ένα πολυτελές θωρακισμένο, με ανέσεις που ξεπερνούν τη φαντασία.

Φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί από ρωσικό ιστότοπο στο παρελθόν επιτρέπουν μία ματιά στην πολυτελή διαρρύθμιση του. Δείχνουν ένα προσωπικό σαλόνι ομορφιάς, μια ιατρική αίθουσα, ακόμη και ένα γυμναστήριο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, όπως ένα μηχάνημα υπερέκτασης και μια πλατφόρμα σκαλοπατιών.

To γυμναστήριο στο τρένο του Ρώσου προέδρου Dossier Center

Το χαμάμ διαθέτει ένα «ντους» που περιλαμβάνει λειτουργία «αρωματικού αφρού» με κόστος πάνω από 4,3 εκ. ευρώ, ενώ το τρένο διαθέτει επίσης μηχανήματα αντιγήρανσης, αναπνευστήρα, απινιδωτή και οθόνη ασθενούς σχεδιασμένη για την αξιολόγηση του σφυγμού, της θερμοκρασίας και άλλων παραμέτρων.

Το ντους περιλαμβάνει λειτουργία «αρωματικού αφρού» Dossier Center

Η ιατρική σουίτα στο θωρακισμένο τρένο του Ρώσου προέδρου

Υπάρχει ένα εξίσου πολυτελές βαγόνι-εστιατόριο, επιπλωμένο με βελούδινο κόκκινο χαλί, κουρτίνες και ένα μακρύ τραπέζι σε στιλ art deco.

Το εστιατόριο του τρένου του Βλάντιμιρ Πούτιν Dossier Center

Εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Πούτιν φαίνεται να χρησιμοποιεί περισσότερο το τρένο, ιδιαίτερα μετά από το 2021, καθώς ανώνυμες πηγές θέλουν να μην μπορεί να παρακολουθείται με τον ίδιο τρόπο όπως τα αεροπλάνα.

Το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Proekt ανέφερε τον Φεβρουάριο του 2023 ότι μυστικοί σταθμοί και γραμμές σύνδεσης είχαν κατασκευαστεί σε τοποθεσίες που συχνάζει ο Πούτιν, συμπεριλαμβανομένων του Νόβο Ογκαρόβο έξω από τη Μόσχα το 2015, του Σότσι το 2017 και του Βαλντάι το 2019.

Εν τω μεταξύ, ο εντοπιστής τρένων Μιχαήλ Κορότκοφ αναγκάστηκε προηγουμένως να εγκαταλείψει τη Ρωσία, αφού οι φωτογραφίες που τράβηξε από το θωρακισμένο τρένο του Πούτιν - μερικές από τις οποίες δημοσίευσε στο διαδίκτυο - προσέλκυσαν την προσοχή του κράτους.

Τον Μάιο του 2021, ο κ. Κορότκοφ παρατήρησε ότι είχαν εμφανιστεί στη σελίδα του στο YouTube απομαγνητοφωνήσεις ιδιωτικών τηλεφωνικών συνομιλιών του, λέξη προς λέξη, κάτι που εξέλαβε ως προειδοποίηση να σταματήσει.

Διαβάστε επίσης