Βόρεια Κορέα: Με το ειδικό τρένο του ταξιδεύει για Κίνα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Γιατί δεν «πέταξε»

Στην Κίνα μεταβαίνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ταξιδεύοντας με τρένο, στην πρώτη επίσκεψή του στη χώρα μετά από 6 χρόνια

Βόρεια Κορέα: Με το ειδικό τρένο του ταξιδεύει για Κίνα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Γιατί δεν «πέταξε»

Σε αυτή τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε από την κυβέρνηση της περιφέρειας Primorsky Krai, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Kim Jong Un χαιρετά καθώς επιβιβάζεται στο τρένο του πριν φύγει από το Artyom, κοντά στο Βλαδιβοστόκ, Ρωσική Άπω Ανατολή, (2023)

Government of Primorsky Krai Region
Ένα ειδικό τρένο, ταξιδεύει για την Κίνα, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά από πρόσκληση του Σι Τζινπινγκ, για να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις με την ευκαιρία της 80ής επετείου της νίκης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, διέσχισε τα σύνορα με την Κίνα νωρίς το πρωί της Τρίτης τοπική ώρα, αναφέρει ο ραδιοφωνικός σταθμός "Φωνή της Κορέας".

Τη Δευτέρα, το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap ανέφερε ότι Κιμ Γιονγκ Ουν αναχώρησε για επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Αυτή θα είναι η ενδέκατη επίσκεψή του στο εξωτερικό, σε ένα ταξίδι 24 ωρών.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, τα ξημερώματα, ένα ειδικό τρένο διέσχισε τα σύνορα», αναφέρει ο ραδιοφωνικός σταθμός.

Όπως σημειώνεται, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας συνοδεύεται στο ταξίδι από ηγετικά στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, ενώ το νοτιοκορεατικό πρακτορείο υποστηρίζει πως μαζί του βρίσκονται η σύζυγος και η αδερφή του.

Η Κίνα έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει μια στρατιωτική παρέλαση 70 λεπτών την Τετάρτη, παρουσιάζοντας τα τελευταία όπλα και τα στρατεύματά της που παρελαύνουν για να σηματοδοτήσουν την 80ή επέτειο από το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, τον οποίο τιμά ως νίκη επί της Ιαπωνίας.

Η στρατιωτική παρέλαση θα σηματοδοτήσει την πρώτη εμφάνιση του Κιμ στην πολυμερή διπλωματική σκηνή, θέτοντας τις βάσεις για μια πιθανή τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Οι παρατηρητές προβλέπουν ότι ο Κιμ είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσει το πράσινο τρένο του από το «Chammae-1», το ιδιωτικό μεταφορικό μέσο που φέρεται να χρησιμοποίησε ο Κιμ για εσωτερικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων στα πρώτα χρόνια της θητείας του, λόγω της μεγάλης ηλικίας του αεροπλάνου.

Ο Κιμ έχει επισκεφθεί την Κίνα τέσσερις φορές στο παρελθόν. Ταξίδεψε με τρένο κατά την πρώτη και τέταρτη επίσκεψή του τον Μάρτιο του 2018 και τον Ιανουάριο του 2019, ενώ χρησιμοποίησε το ιδιωτικό του τζετ κατά τις επισκέψεις του τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2018.

Γιατί επέλεξε το τρένο

Απορία ωστόσο προκαλεί το γεγονός γιατί ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επέλεξε να ταξιδέψει για σχεδόν 24 ώρες με το θωρακισμένο τρένο του, αντί με αεροπλάνο που θα χρειαζόταν 2,5 ώρες.

Το τρένο, γνωστό ως Taeyang-ho ή "Sun Train", έχει σχεδιαστεί λιγότερο για ταχύτητα παρά για συμβολισμό και έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται νοτιοκορεάτικα μέσα, κινείται με μέση ταχύτητα περίπου 60 χιλιομέτρων την ώρα - ένας σκόπιμος ρυθμός που διαμορφώνεται από το θωρακισμένο βάρος του και τα συστήματα επί του σκάφους.

Ωστόσο, το τρένο προσφέρει ξεχωριστά πλεονεκτήματα: η αργή, αδιάσπαστη κίνησή του προβάλλει μια εικόνα σταθερής ηγεσίας και υπολογισμένης πρόθεσης.

Αν και μεγάλο μέρος του εσωτερικού του παραμένει απόρρητο, προηγούμενες αναφορές δείχνουν ότι τα σφραγισμένα βαγόνια είναι εξοπλισμένα με χώρους διαβίωσης, γραφεία και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών που επιτρέπουν την επαφή σε πραγματικό χρόνο με την Πιονγκγιάνγκ.

Ένα από τα βαγόνια μπορεί ακόμη και να μεταφέρει θωρακισμένα οχήματα για μεταφορά κατά την άφιξη.

Σε συνδυασμό, αυτά τα χαρακτηριστικά μετατρέπουν το τρένο σε ένα κυλιόμενο κέντρο διοίκησης, προσφέροντας ιδιωτικότητα, ασφάλεια και αδιάλειπτη ηγεσία - πλεονεκτήματα που λίγα αεροσκάφη μπορούν να προσφέρουν.

Ο γενεαλογικός συμβολισμός

Ο πατέρας του Κιμ, Κιμ Γιονγκ-ιλ, απέφυγε να πετάξει και πέθανε πάνω σε τρένο. Ο παππούς του, Κιμ Ιλ-σουνγκ, θεωρούσε επίσης τα σιδηροδρομικά ταξίδια ως μια ασφαλή και κυρίαρχη πλατφόρμα για ηγεσία.

Ο Nam Sung-wook, καθηγητής βορειοκορεατικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Κορέας, λέει ότι η απόφαση του Κιμ να πάρει το τρένο αυτή τη φορά σηματοδοτεί πόσο σοβαρά βλέπει τη συνάντηση με τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας, της Κίνας και της Ρωσίας συναντιούνται όλοι σε ένα μέρος. Αυτό καθιστά αυτή την επίσκεψη πιο ευαίσθητη και την πτυχή της απόδοσης πιο σημαντική», δήλωσε ο Nam.

«Το χερσαίο ταξίδι βάζει επίσης την Κίνα σε μια θέση όπου εμπλέκεται περισσότερο σε ολόκληρο το ταξίδι - σαν να ρωτάει ο Κιμ: "Κάνω αυτό το προσεκτικό ταξίδι. Περιμένω να του δώσετε προσοχή"».

Ο Nam σημείωσε επίσης ότι η χρήση του τρένου από τον Κιμ αντανακλά βαθύτερους φόβους και στρατηγικούς υπολογισμούς που μοιράζονται άλλα σοσιαλιστικά καθεστώτα.

Ο Λιν Μπιάο – ο ορισμένος διάδοχος του Μάο Τσε Τουνγκ – πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα ενώ προσπαθούσε να διαφύγει μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος. Περιστατικά όπως αυτό έχουν αφήσει μια μόνιμη εντύπωση και έχουν διαμορφώσει μια κουλτούρα επιφυλακτικότητας».

"Για να μην αναφέρουμε την οπτική. Ο στόλος αεροσκαφών της Βόρειας Κορέας είναι εμφανώς ξεπερασμένος. Η άφιξη σε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο όπως το Beijing Capital δίπλα σε κομψά κινεζικά αεροσκάφη θα τονίσει το τεχνολογικό χάσμα - και αυτό θα μπορούσε να είναι ενοχλητικό για την Πιονγκγιάνγκ», πρόσθεσε ο Nam.

