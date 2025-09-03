Το ΝΑΤΟ εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες για την πρώτη γραμμή των μαχών - Δείτε το βίντεο
Εκατοντάδες Ουκρανοί στρατιώτες λαμβάνουν μαθήματα ηγεσίας από εκπαιδευτές προερχόμενους από διάφορες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ και εταίρους. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελεί μέρος της επιχείρησης Interflex, που ηγείται το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αποφάσισε να παρατείνει τη διάρκειά της έως το τέλος του 2026
Οι σύμμαχοι και εταίροι του ΝΑΤΟ εκπαιδεύουν τους Ουκρανούς στρατιώτες για να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στα πεδία των μαχών με τη Ρωσία.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης Interflex, που πραγματοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανοί στρατιώτες εκπαιδεύονται στο πλαίσιο του μαθήματος για διοικητές λόχου. Το πρόγραμμα διαρκεί δέκα εβδομάδες και απευθύνεται σε έμπειρους στρατιώτες.
Πολλοί από τους συμμετέχοντες έχουν ήδη ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση και επιστρέφουν για να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους. Η εκπαίδευση στοχεύει στην εκμάθηση των βέλτιστων τακτικών και διαδικασιών, ώστε να αξιοποιηθούν οι αδυναμίες των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης.
Η επιχείρηση Interflex προσφέρει ευρύ φάσμα μαθημάτων για εθελοντές και στρατιώτες της Ουκρανίας, σε διάφορες αδιευκρίνιστες τοποθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και περιλαμβάνει εκπαιδευτές από συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ όπως η Αλβανία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λιθουανία, η Ρουμανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και από εταίρους όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Στους εκπαιδευτές περιλαμβάνονται επίσης και στελέχη από το Κόσοβο.
Την ημέρα της Εθνικής Εορτής της Ουκρανίας στις 24 Αυγούστου, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση Interflex θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το ΝΑΤΟ απεικονίζονται δράσεις από εκκαθάριση χαρακωμάτων και ασκήσεις αστικής μάχης, ενώ περιλαμβάνονται δηλώσεις Ουκρανού εκπαιδευόμενου, του συνταγματάρχη Κάσινς, διοικητή του Κέντρου Διαχείρισης και Επεξεργασίας, και του λοχαγού Γουίλετ, από τον 1ο Λόχο της Φρουράς των Ιρλανδών, υπεύθυνου εκπαίδευσης μάχης.
Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο: