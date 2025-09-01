Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ ενόψει των στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις για προετοιμασία ρωσικής επίθεσης», λέει ο στρατηγός Μπρόιερ, «ωστόσο θα βρισκόμαστε σε εγρήγορση»

Newsbomb

Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ ενόψει των στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας

Φωτ. Αρχείου - Άρματα μάχης κινούνται κατά τη διάρκεια της κοινής στρατιωτικής άσκησης της Ρωσίας και της Λευκορωσίας «Zapad-2021» στο πεδίο εκπαίδευσης Obuz-Lesnovsky, Λευκορωσία, Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021. 

Υπηρεσία Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας μέσω AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανησυχία έχει εγείρει για την ασφάλεια σε Πολωνία, Λιθουανία και Λετονία, όλες κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, η ρωσική στρατιωτική άσκηση «Zapad 2025» στη δυτική Ρωσία και Λευκορωσία.

Η Γερμανία δεν αναμένει ρωσική επίθεση σε έδαφος χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ με προκάλυμμα την κοινή στρατιωτική άσκηση Ρωσίας-Λευκορωσίας που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Γερμανίας, ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ.

«Δεν έχουμε την παραμικρή ένδειξη ότι προετοιμάζεται επίθεση με προκάλυμμα την (στρατιωτική) άσκηση. Ωστόσο θα βρισκόμαστε σε εγρήγορση, όχι μόνο οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και το ΝΑΤΟ (στο σύνολό του)», δήλωσε ο Μπρόιερ σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο.

Η Ουκρανία, η οποία αναζητεί περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή, έχει απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στη Λευκορωσία. «Η συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα της Ουκρανίας το 2021-22 έγινε με προκάλυμμα την κοινή στρατιωτική άσκηση Ρωσίας-Λευκορωσίας “Zapad 2021”. Προειδοποιούμε το Μινσκ για τυχόν απερίσκεπτες προκλήσεις», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε πρόσφατη ανακοίνωσή του.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο διέψευσε κατηγορηματικά τη φημολογία περί σχεδιαζόμενης επίθεσης σε γειτονική χώρα με προκάλυμμα την κοινή στρατιωτική άσκηση με τη Ρωσία.

Η Zapad 2025 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ασκήσεις ετοιμότητας για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων και των ρωσικής κατασκευής υπερηχητικών πυραύλων Oreshnik, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Λευκορωσίας.

Ο γερμανός στρατηγός Μπρόιερ επεσήμανε πως η φετινή Zapad συμπίπτει εν μέρει χρονικά με τη στρατιωτική άσκηση Quadriga που διεξάγει η Γερμανία με άλλους 13 συμμάχους της – με τη συμμετοχή περισσότερων από 8.000 στρατιωτών, 30 αεροσκαφών, 40 πλοίων στη Βαλτική Θάλασσα και περίπου 1.800 οχημάτων.

«Επιθυμούμε την αποτροπή, δεν επιθυμούμε την κλιμάκωση. Εκπαιδευόμαστε αποκλειστικά για αμυντικούς σκοπούς… Η Μόσχα εκμεταλλεύεται τη Zapad για να πυροδοτήσει ανασφάλεια, μεταξύ άλλων», δήλωσε ο στρατηγός Μπρόιερ, αναφερόμενος στην κοινή στρατιωτική άσκηση Ρωσίας-Λευκορωσίας. «Από ρωσικής πλευράς, αναμένουμε 13.000 στρατιώτες στη Λευκορωσία και άλλους 30.000 στη Ρωσία», εκτίμησε.

Η άσκηση Quadriga, η οποία ξεκίνησε ήδη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει προσομοίωση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη στρατευμάτων και όπλων – από ξηράς, αέρος και θαλάσσης – στη Λιθουανία, ένα μικρό κράτος της Βαλτικής ανάμεσα στη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε το… ταξίδι για το Μουντιάλ 2026 – Πρώτη προπόνηση πριν τα προκριματικά

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ ενόψει των στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φάμελλος για τα σενάρια περί ίδρυσης κόμματος Τσίπρα

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε οδηγό μηχανής που έτρεχε 200 χιλιόμετρα την ώρα - Βίντεο από την καταδίωξη

21:38LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Εννέα πολεμικά πλοία ανέπτυξαν στην Καραϊβική οι ΗΠΑ - «Η μεγαλύτερη απειλή εδώ και έναν αιώνα»

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ξεκίνησε και πάλι από τη Βαρκελώνη ο στολίσκος που μεταφέρει τρόφιμα στη Γάζα

21:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Ποντένσε για να υπογράψει – «Θερμή» υποδοχή στο «Ελ. Βενιζέλος»

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί - Τουλάχιστον 2.800 τραυματίες - «Πεθαίνουν μπροστά μας»

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Πρεμιέρα χωρίς ντέρμπι - Το πρόγραμμα της σεζόν 2025/26

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η κλειδοχρονιά; - Πότε καθιερώθηκε ως «Πρωτοχρονιά» η 1η Σεπτεμβρίου; - Ο ίνδικτος και οι ινδικτιώνες της Εκκλησίας μας

20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Πλήγμα στη Γερμανία - Νοκ άουτ για το υπόλοιπο τουρνουά ο Βόιγκτμαν

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικές εικόνες στην Αθηνών-Κορίνθου: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Βίντεο

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Τρένο παρέσυρε κοπάδι ζώων που μπήκε στις γραμμές στην Αλίαρτο

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Κορίνθου: Άνοιξε το ρεύμα προς Κόρινθο - Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός προς Αθήνα

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: H «κορεκτίλα» αλλάζει και το Πάνθεον - Πώς μετανομάζεται η επιγραφή στο αέτωμα

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Πεύκη: Βίντεο ντοκουμέντο με άνδρα που εκπαίδευε τα σκυλιά του σκοτώνοντας γατάκια

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Τον Πούτιν και τον Ζελένσκι θα συναντήσει ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία της βίωσε φέτος η Βρετανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

21:38LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε οδηγό μηχανής που έτρεχε 200 χιλιόμετρα την ώρα - Βίντεο από την καταδίωξη

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικές εικόνες στην Αθηνών-Κορίνθου: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπτζίδικο ο δήμιος του ISIS

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη - Μόνο στη Φωτεινή θα πω ποιος τον σκότωσε»

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

18:55LIFESTYLE

Πώς ένα τραγούδι του 1989 έγινε το hit του καλοκαιριού και «τρέλανε» τη νεολαία - Γιατί οι φαν πάνε με μανταλάκια στις πίστες

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η κλειδοχρονιά; - Πότε καθιερώθηκε ως «Πρωτοχρονιά» η 1η Σεπτεμβρίου; - Ο ίνδικτος και οι ινδικτιώνες της Εκκλησίας μας

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Νίκος Τούντας - Με το άρμα του έκανε ολοκαύτωμα στον εχθρό κι έσωσε 3.000 ανθρώπους - Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Τόσκα

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της τρόμαξε τον εραστή της - «Και νόμιζες ότι δεν μπορώ να σκοτώσω μύγα»

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φάμελλος για τα σενάρια περί ίδρυσης κόμματος Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ