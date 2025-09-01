Επανεμφανίστηκε έπειτα από τρία χρόνια ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Γιανουκόβιτς - Δείτε βίντεο

Ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς επέκρινε το Κίεβο στην πρώτη του δήλωση μπροστά στην κάμερα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής

Επανεμφανίστηκε έπειτα από τρία χρόνια ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Γιανουκόβιτς - Δείτε βίντεο

Ο πρώην πρόεδρος της Ουκανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς. 

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση έκανε ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος βρίσκεται στη Ρωσία από το 2014, ασκώντας κριτική στην επιθυμία της χώρας του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, σε μια εποχή που η Ουκρανία αναζητά εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους της.

Σε αυτό το βίντεο, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, ο Γιανουκόβιτς μιλάει μπροστά στην κάμερα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σε ηλικία 75 ετών, ο άνθρωπος που ηγήθηκε της χώρας του από το 2010 έως το 2014 δηλώνει ότι «πάντα» ήταν κατά της ένταξης της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Πάντα πίστευα ότι αυτό είναι μια καταστροφή για την Ουκρανία. Είναι ένας δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά. Είναι μια απευθείας πορείας προς τον εμφύλιο πόλεμο», λέει.

Το μήνυμα του πρώην προέδρου της Ουκρανίας:

Σε αυτό το βίντεο, ο Γιανουκόβιτς ισχυρίζεται επίσης ότι είχε θέσει τον «στόχο» της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποχώρησή του από την εξουσία, ωστόσο, προκλήθηκε από διαδηλώσεις στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου, οι οποίες πυροδότησαν την απόφασή του τον Νοέμβριο του 2013 να μην υπογράψει Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ήλεγχα και προωθούσα αυτή τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ», επιμένει ο πρώην αρχηγός του ουκρανικού κράτους, κατηγορώντας παράλληλα Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι επέδειξαν «αλαζονεία» και ότι δεν κατάλαβαν «τις πολυπλοκότητες της οικονομικής κατάστασης στην Ουκρανία» κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων.

Ο Γιανουκόβιτς εγκατέλειψε τη χώρα του τον Φεβρουάριο του 2014 μετά τον θάνατο περίπου 100 ανθρώπων στην απόπειρα καταστολής του κινήματος διαμαρτυρίας Μαϊντάν, η οποία έφερε το φιλοδυτικό στρατόπεδο στην εξουσία στην Ουκρανία. Μετά από αυτά τα γεγονότα, η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία και υποστήριξε μια ένοπλη εξέγερση από φιλορώσους αυτονομιστές που αντιτίθενται στο Κίεβο στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Γιανουκόβιτς ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα πραξικοπήματος και ότι διέφυγε στη Ρωσία από αξιωματικούς που παρέμεναν πιστοί σε αυτόν.

Μετά την αποχώρησή του, σπάνια μιλά δημόσια.

Στις αρχές Ιουνίου 2022, τρεις μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολή στην Ουκρανία, εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους συμπατριώτες του να αποφασίσουν αν θέλουν να «πολεμήσουν μέχρι τέλους» κατά της Ρωσίας, επαναλαμβάνοντας μια φράση που χρησιμοποίησε το Κρεμλίνο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αφαίρεσε από τον Γιανουκόβιτς την ουκρανική υπηκοότητα τον Φεβρουάριο του 2023.

