Εντολή να προετοιμαστούν για πόλεμο στην Ευρώπη έως το επόμενο έτος έλαβαν τα νοσοκομεία στη Γαλλία

Φωτ. Αρχείου - Κοινή στρατηγική άσκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας και της Λευκορωσίας «Zapad-2021» στο πεδίο εκπαίδευσης Obuz-Lesnovsky, Λευκορωσία, Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Εντολή να προετοιμαστούν για έναν επικείμενο πόλεμο στην Ευρώπη έλαβαν τα νοσοκομεία στη Γαλλία, την ώρα που η Γερμανία δηλώνει ότι βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω των στρατιωτικών ασκήσεων της Ρωσίας.

Σύμφωνα με έγγραφα που έλαβε η εφημερίδα Le Canard Enchaîné, το γαλλικό υπουργείο Υγείας έχει ζητήσει από τους υγειονομικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα να προετοιμαστούν για μια πιθανή «μεγάλη σύγκρουση» έως τον Μάρτιο του 2026.

Η γαλλική κυβέρνηση προβλέπει ένα σενάριο στο οποίο η χώρα θα γίνει «κράτος υποστήριξης» με την ικανότητα να δεχτεί έναν τεράστιο αριθμό τραυματιών στρατιωτών από τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η εντολή έχει ως στόχο «την πρόβλεψη, την προετοιμασία και την ανταπόκριση στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, ενσωματώνοντας παράλληλα τις ειδικές ανάγκες της άμυνας στον τομέα της υγείας».

Το υπουργείο Υγείας πρόσθεσε: «Μεταξύ των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί, επομένως, είναι το σενάριο μιας μεγάλης στρατιωτικής εμπλοκής, όπου το ζήτημα της υγείας θα συνίστατο στη φροντίδα ενός ενδεχομένως μεγάλου αριθμού θυμάτων από το εξωτερικό.

«Επομένως, το ζήτημα για το σύστημα υγείας μας είναι να εντάξουμε και να προβλέψουμε τη φροντίδα των ασθενών στρατιωτών στο σύστημα υγείας των πολιτών».

Σε επιφυλακή λόγω της ρωσικής στρατιωτικής άσκησης

Αυτό έρχεται μετά την δήλωση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας, Carsten Breuer, ότι το ΝΑΤΟ και η Bundeswehr θα βρίσκονται σε επιφυλακή ενόψει των ρωσικών στρατιωτικών ασκήσεων.

Ο Breuer δήλωσε ότι, αν και δεν αναμένει οι δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν να επιτεθούν στο έδαφος του ΝΑΤΟ, την ώρα που η Ρωσία διεξάγει στρατιωτική εκπαίδευση στη Λευκορωσία με την άσκηση Zapad 2025, η χώρα του θα «βρίσκεται σε επιφυλακή».

Είπε: «Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι οι προετοιμασίες για μια επίθεση γίνονται υπό την κάλυψη της άσκησης. Αλλά θα είμαστε σε επιφυλακή, όχι μόνο οι γερμανικές δυνάμεις, αλλά και το ΝΑΤΟ».

Φόβοι για την έναρξη του Γ' Παγκόσμιου

Αυτό συμβαίνει εν μέσω φόβων ότι ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος ενός τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου που, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, θα ξεκινήσει από τη Ρωσία και την Κίνα.

Τον Ιούλιο προειδοποίησε ότι οι συνδυασμένες επιθέσεις των ηγετών της Κίνας και της Ρωσίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν μία εφιαλτική παγκόσμια σύρραξη και να οδηγήσουν τον πλανήτη στο χείλος της καταστροφής.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, η Κίνα θα ξεκινήσει προσπαθώντας να καταλάβει την Ταϊβάν, ενώ θα εξασφαλίζει ότι ο δικτάτορας του Κρεμλίνου θα επιτεθεί ταυτόχρονα στο έδαφος του ΝΑΤΟ, εν μέσω φόβων ότι ο Πούτιν έχει ούτως ή άλλως στο στόχαστρό του τις βαλτικές δημοκρατίες της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας.

Η Ρωσία αντέδρασε σήμερα στις δηλώσεις Ρούτε, λέγοντας ότι «έφαγε πάρα πολλά από τα μαγικά μανιτάρια που αγαπούν οι Ολλανδοί».

Τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για επανεξοπλισμό και αύξηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών, ο Ρούτε δήλωσε στους New York Times, σε μια ανατριχιαστική πρόβλεψη: «Ας μην είμαστε αφελείς σε αυτό το θέμα.

Αν ο Σι Τζινπίνγκ επιτεθεί στην Ταϊβάν, πρώτα θα φροντίσει να τηλεφωνήσει στον συνεργάτη του σε όλα αυτά, τον Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν, που κατοικεί στη Μόσχα, και θα του πει: «Θα κάνω αυτό, και θέλω να τους κρατήσεις απασχολημένους στην Ευρώπη επιτιθέμενος στο έδαφος του ΝΑΤΟ».

Τα δύο απαραίτητα βήματα της συμμαχίας

«Αυτός είναι ο πιο πιθανός τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθούν τα πράγματα, και για να τους αποτρέψουμε, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας την τρομακτική του περιγραφή, ο Ρούττε είπε: «Το ένα είναι το ΝΑΤΟ, συλλογικά, να είναι τόσο ισχυρό ώστε οι Ρώσοι να μην το κάνουν ποτέ αυτό.

«Και δεύτερον, η συνεργασία με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού – κάτι που προωθεί έντονα ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή έχουμε αυτή τη στενή αλληλεξάρτηση, συνεργαζόμαστε στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, της καινοτομίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού».

Τριπλάσια παραγωγή πυρομαχικών από το ΝΑΤΟ

Ο Ρούτε προειδοποίησε ότι ο Πούτιν επανεξοπλίζεται με γρήγορους ρυθμούς, επιμένοντας ότι οι δυτικές χώρες πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.

«Αντιμετωπίζουμε μια τεράστια γεωπολιτική πρόκληση», είπε.

«Και αυτή είναι πρώτα απ' όλα η Ρωσία, η οποία ανασυγκροτεί τις δυνάμεις της με ρυθμό και ταχύτητα που δεν έχουν προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία.

«Η χώρα παράγει τώρα τρεις φορές περισσότερα πυρομαχικά σε τρεις μήνες από ό,τι ολόκληρο το ΝΑΤΟ σε ένα χρόνο.

Αυτό είναι αδύνατο να συνεχιστεί, αλλά οι Ρώσοι συνεργάζονται με τους Βορειοκορεάτες, τους Κινέζους και τους Ιρανούς, για να πολεμήσουν αυτόν τον επιθετικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Έτσι, εδώ, ο Ινδο-Ειρηνικός και ο Ατλαντικός γίνονται όλο και πιο αλληλένδετοι. Γνωρίζουμε ότι η Κίνα έχει τα μάτια της στραμμένα στην Ταϊβάν».

