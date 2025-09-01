Εντολή να προετοιμαστούν για πόλεμο στην Ευρώπη έως το επόμενο έτος έλαβαν τα νοσοκομεία στη Γαλλία

Την ίδια ώρα η Γερμανία βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω των επικείμενων ρωσικών στρατιωτικών ασκήσεων στη Λευκορωσία

Newsbomb

Εντολή να προετοιμαστούν για πόλεμο στην Ευρώπη έως το επόμενο έτος έλαβαν τα νοσοκομεία στη Γαλλία

Φωτ. Αρχείου - Κοινή στρατηγική άσκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας και της Λευκορωσίας «Zapad-2021» στο πεδίο εκπαίδευσης Obuz-Lesnovsky, Λευκορωσία, Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εντολή να προετοιμαστούν για έναν επικείμενο πόλεμο στην Ευρώπη έλαβαν τα νοσοκομεία στη Γαλλία, την ώρα που η Γερμανία δηλώνει ότι βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω των στρατιωτικών ασκήσεων της Ρωσίας.

Σύμφωνα με έγγραφα που έλαβε η εφημερίδα Le Canard Enchaîné, το γαλλικό υπουργείο Υγείας έχει ζητήσει από τους υγειονομικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα να προετοιμαστούν για μια πιθανή «μεγάλη σύγκρουση» έως τον Μάρτιο του 2026.

Η γαλλική κυβέρνηση προβλέπει ένα σενάριο στο οποίο η χώρα θα γίνει «κράτος υποστήριξης» με την ικανότητα να δεχτεί έναν τεράστιο αριθμό τραυματιών στρατιωτών από τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η εντολή έχει ως στόχο «την πρόβλεψη, την προετοιμασία και την ανταπόκριση στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, ενσωματώνοντας παράλληλα τις ειδικές ανάγκες της άμυνας στον τομέα της υγείας».

Το υπουργείο Υγείας πρόσθεσε: «Μεταξύ των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί, επομένως, είναι το σενάριο μιας μεγάλης στρατιωτικής εμπλοκής, όπου το ζήτημα της υγείας θα συνίστατο στη φροντίδα ενός ενδεχομένως μεγάλου αριθμού θυμάτων από το εξωτερικό.

«Επομένως, το ζήτημα για το σύστημα υγείας μας είναι να εντάξουμε και να προβλέψουμε τη φροντίδα των ασθενών στρατιωτών στο σύστημα υγείας των πολιτών».

Σε επιφυλακή λόγω της ρωσικής στρατιωτικής άσκησης

Αυτό έρχεται μετά την δήλωση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας, Carsten Breuer, ότι το ΝΑΤΟ και η Bundeswehr θα βρίσκονται σε επιφυλακή ενόψει των ρωσικών στρατιωτικών ασκήσεων.

Ο Breuer δήλωσε ότι, αν και δεν αναμένει οι δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν να επιτεθούν στο έδαφος του ΝΑΤΟ, την ώρα που η Ρωσία διεξάγει στρατιωτική εκπαίδευση στη Λευκορωσία με την άσκηση Zapad 2025, η χώρα του θα «βρίσκεται σε επιφυλακή».

Είπε: «Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι οι προετοιμασίες για μια επίθεση γίνονται υπό την κάλυψη της άσκησης. Αλλά θα είμαστε σε επιφυλακή, όχι μόνο οι γερμανικές δυνάμεις, αλλά και το ΝΑΤΟ».

Φόβοι για την έναρξη του Γ' Παγκόσμιου

Αυτό συμβαίνει εν μέσω φόβων ότι ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος ενός τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου που, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, θα ξεκινήσει από τη Ρωσία και την Κίνα.

Τον Ιούλιο προειδοποίησε ότι οι συνδυασμένες επιθέσεις των ηγετών της Κίνας και της Ρωσίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν μία εφιαλτική παγκόσμια σύρραξη και να οδηγήσουν τον πλανήτη στο χείλος της καταστροφής.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, η Κίνα θα ξεκινήσει προσπαθώντας να καταλάβει την Ταϊβάν, ενώ θα εξασφαλίζει ότι ο δικτάτορας του Κρεμλίνου θα επιτεθεί ταυτόχρονα στο έδαφος του ΝΑΤΟ, εν μέσω φόβων ότι ο Πούτιν έχει ούτως ή άλλως στο στόχαστρό του τις βαλτικές δημοκρατίες της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας.

Η Ρωσία αντέδρασε σήμερα στις δηλώσεις Ρούτε, λέγοντας ότι «έφαγε πάρα πολλά από τα μαγικά μανιτάρια που αγαπούν οι Ολλανδοί».

Τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για επανεξοπλισμό και αύξηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών, ο Ρούτε δήλωσε στους New York Times, σε μια ανατριχιαστική πρόβλεψη: «Ας μην είμαστε αφελείς σε αυτό το θέμα.

Αν ο Σι Τζινπίνγκ επιτεθεί στην Ταϊβάν, πρώτα θα φροντίσει να τηλεφωνήσει στον συνεργάτη του σε όλα αυτά, τον Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν, που κατοικεί στη Μόσχα, και θα του πει: «Θα κάνω αυτό, και θέλω να τους κρατήσεις απασχολημένους στην Ευρώπη επιτιθέμενος στο έδαφος του ΝΑΤΟ».

Τα δύο απαραίτητα βήματα της συμμαχίας

«Αυτός είναι ο πιο πιθανός τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθούν τα πράγματα, και για να τους αποτρέψουμε, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας την τρομακτική του περιγραφή, ο Ρούττε είπε: «Το ένα είναι το ΝΑΤΟ, συλλογικά, να είναι τόσο ισχυρό ώστε οι Ρώσοι να μην το κάνουν ποτέ αυτό.

«Και δεύτερον, η συνεργασία με την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού – κάτι που προωθεί έντονα ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή έχουμε αυτή τη στενή αλληλεξάρτηση, συνεργαζόμαστε στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, της καινοτομίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού».

Τριπλάσια παραγωγή πυρομαχικών από το ΝΑΤΟ

Ο Ρούτε προειδοποίησε ότι ο Πούτιν επανεξοπλίζεται με γρήγορους ρυθμούς, επιμένοντας ότι οι δυτικές χώρες πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.

«Αντιμετωπίζουμε μια τεράστια γεωπολιτική πρόκληση», είπε.

«Και αυτή είναι πρώτα απ' όλα η Ρωσία, η οποία ανασυγκροτεί τις δυνάμεις της με ρυθμό και ταχύτητα που δεν έχουν προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία.

«Η χώρα παράγει τώρα τρεις φορές περισσότερα πυρομαχικά σε τρεις μήνες από ό,τι ολόκληρο το ΝΑΤΟ σε ένα χρόνο.

Αυτό είναι αδύνατο να συνεχιστεί, αλλά οι Ρώσοι συνεργάζονται με τους Βορειοκορεάτες, τους Κινέζους και τους Ιρανούς, για να πολεμήσουν αυτόν τον επιθετικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Έτσι, εδώ, ο Ινδο-Ειρηνικός και ο Ατλαντικός γίνονται όλο και πιο αλληλένδετοι. Γνωρίζουμε ότι η Κίνα έχει τα μάτια της στραμμένα στην Ταϊβάν».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:50LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Η ώρα της επιστροφής – Πρεμιέρα με το «Power Talk»

18:45ΕΘΝΙΚΑ

Πολεμικό Ναυτικό: Η πρώτη δοκιμαστική πτήση του εκσυγχρονισμένου αεροσκάφους P-3B Orion

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Πρώην υπουργός καταδικάστηκε για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας - Η εξήγηση που έδωσε στους δικαστές

18:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η πρόταση γάμου κι οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο γκολ του MVP Πιερό – Δείτε βίντεο

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή να προετοιμαστούν για πόλεμο στην Ευρώπη έως το επόμενο έτος έλαβαν τα νοσοκομεία στη Γαλλία

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

18:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα

18:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ανελέητη η Γερμανία, διέλυσε τη Μεγάλη Βρετανία με 63 πόντους διαφορά

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου: Τρεις τραυματίες μεταξύ αυτών ένα παιδί

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφόρους για αντιμετώπιση παρεμβολών θα αναπτύξει η ΕΕ - Αντίδραση στο περιστατικό στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν

18:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Κάλεσμα του Τι Τζέι Σορτς στον κόσμο της ομάδας - «Το σπίτι μας περιμένει»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή

17:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Γιατρός ανέγραψε «Εβραία» στα ιατρικά προβλήματα 9χρονης ασθενούς

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Sevval Sam: «Μεγάλωσα ακούγοντας Αλεξίου, Πάριο και Νταλάρα» - Τι λέει η Τουρκάλα τραγουδίστρια που έγινε viral

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

17:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης με Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Δωρεά €400 εκατ. για εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων

17:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Μπιάνκο με επικό βίντεο εμπνευσμένο από την ταινία «The Italian Job»

17:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οριστικά εκτός στο ξεκίνημα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 ο Γιαννούλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:52ΕΘΝΙΚΑ

«Βόμβα» Κικίλια: «Ενδώσαμε το 2017 στη διαπραγμάτευση για τους όμηρους στρατιώτες και για αυτό υπάρχουν τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο»

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπτζίδικο ο δήμιος του ISIS

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Γνωστός στις Αρχές ο 46χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τη γιαγιά Τιτίκα - «Μπαμπά, η μηχανή πέφτει πάνω μου», λέει η 8χρονη

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Σι στα χνάρια του Μάο - Προβάλλει ως αρχιτέκτονας της νέας παγκόσμιας τάξης - Από το Μπαντούνγκ μέχρι την Τιαντζίν

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της τρόμαξε τον εραστή της - «Και νόμιζες ότι δεν μπορώ να σκοτώσω μύγα»

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου: Τρεις τραυματίες μεταξύ αυτών ένα παιδί

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Νίκος Τούντας - Με το άρμα του έκανε ολοκαύτωμα στον εχθρό κι έσωσε 3.000 ανθρώπους - Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Τόσκα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή να προετοιμαστούν για πόλεμο στην Ευρώπη έως το επόμενο έτος έλαβαν τα νοσοκομεία στη Γαλλία

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πρεμιέρα εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός, στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ - Το αναλυτικό πρόγραμμα στη League Phase

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Η Μυρτώ μου λατρεύει το κολύμπι - Το «ευχαριστώ» και το αισιόδοξο μήνυμα της μητέρας της

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: «Έτρεχε με 160 χιλιόμετρα, αν τα παιδιά δεν φόραγαν ζώνη θα είχαμε δυστύχημα», είπε ο δικηγόρος του θύματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ