Κομισιόν: Δορυφόρους για αντιμετώπιση παρεμβολών θα αναπτύξει η ΕΕ

Το αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν υπέστη παρεμβολές στο σήμα GPS την Κυριακή (31/08) καθώς ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στη Βουλγαρία

Newsbomb

Κομισιόν: Δορυφόρους για αντιμετώπιση παρεμβολών θα αναπτύξει η ΕΕ

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλά κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στη Σχολή Συνοριοφυλάκων κοντά στα σύνορα Λιθουανίας-Λευκορωσίας, κοντά στο χωριό Μεντινίνκαϊ, ανατολικά της πρωτεύουσας Βίλνιους, Λιθουανία, Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επιπλέον δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κατά παρεμβολών στο σύστημα GPS αλλά και τη βελτίωση των δυνατοτήτων ανίχνευσης τέτοιων προσπαθειών, θα αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από τη ρωσική παρεμβολή στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε σήμερα ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά το χθεσινό περιστατικό, κατά το οποίο το σύστημα GPS στο αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία.

Επιβεβαίωσε το περιστατικό η ΕΕ

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος στο σύσστημα GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε χθες η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως τόνισε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία» δήλωσε.

Κσι κατήληξε: «Η Ε.Ε. θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ’ αυτό το περιστατικό».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45ΕΘΝΙΚΑ

Πολεμικό Ναυτικό: Η πρώτη δοκιμαστική πτήση του εκσυγχρονισμένου αεροσκάφους P-3B Orion

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Πρώην υπουργός καταδικάστηκε για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας - Η εξήγηση που έδωσε στους δικαστές

18:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η πρόταση γάμου κι οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο γκολ του MVP Πιερό – Δείτε βίντεο

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή να προετοιμαστούν για πόλεμο στην Ευρώπη έως το επόμενο έτος έλαβαν τα νοσοκομεία στη Γαλλία

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

18:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα

18:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ανελέητη η Γερμανία, διέλυσε τη Μεγάλη Βρετανία με 63 πόντους διαφορά

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου: Τρεις τραυματίες μεταξύ αυτών ένα παιδί

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφόρους για αντιμετώπιση παρεμβολών θα αναπτύξει η ΕΕ - Αντίδραση στο περιστατικό στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν

18:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Κάλεσμα του Τι Τζέι Σορτς στον κόσμο της ομάδας - «Το σπίτι μας περιμένει»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή

17:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Γιατρός ανέγραψε «Εβραία» στα ιατρικά προβλήματα 9χρονης ασθενούς

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Sevval Sam: «Μεγάλωσα ακούγοντας Αλεξίου, Πάριο και Νταλάρα» - Τι λέει η Τουρκάλα τραγουδίστρια που έγινε viral

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

17:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης με Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Δωρεά €400 εκατ. για εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων

17:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Μπιάνκο με επικό βίντεο εμπνευσμένο από την ταινία «The Italian Job»

17:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οριστικά εκτός στο ξεκίνημα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 ο Γιαννούλης

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: «Έτρεχε με 160 χιλιόμετρα, αν τα παιδιά δεν φόραγαν ζώνη θα είχαμε δυστύχημα», είπε ο δικηγόρος του θύματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:52ΕΘΝΙΚΑ

«Βόμβα» Κικίλια: «Ενδώσαμε το 2017 στη διαπραγμάτευση για τους όμηρους στρατιώτες και για αυτό υπάρχουν τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο»

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπτζίδικο ο δήμιος του ISIS

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Γνωστός στις Αρχές ο 46χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τη γιαγιά Τιτίκα - «Μπαμπά, η μηχανή πέφτει πάνω μου», λέει η 8χρονη

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Σι στα χνάρια του Μάο - Προβάλλει ως αρχιτέκτονας της νέας παγκόσμιας τάξης - Από το Μπαντούνγκ μέχρι την Τιαντζίν

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της τρόμαξε τον εραστή της - «Και νόμιζες ότι δεν μπορώ να σκοτώσω μύγα»

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου: Τρεις τραυματίες μεταξύ αυτών ένα παιδί

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Νίκος Τούντας - Με το άρμα του έκανε ολοκαύτωμα στον εχθρό κι έσωσε 3.000 ανθρώπους - Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Τόσκα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή να προετοιμαστούν για πόλεμο στην Ευρώπη έως το επόμενο έτος έλαβαν τα νοσοκομεία στη Γαλλία

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πρεμιέρα εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός, στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ - Το αναλυτικό πρόγραμμα στη League Phase

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Η Μυρτώ μου λατρεύει το κολύμπι - Το «ευχαριστώ» και το αισιόδοξο μήνυμα της μητέρας της

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: «Έτρεχε με 160 χιλιόμετρα, αν τα παιδιά δεν φόραγαν ζώνη θα είχαμε δυστύχημα», είπε ο δικηγόρος του θύματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ