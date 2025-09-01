Κομισιόν: Δορυφόρους για αντιμετώπιση παρεμβολών θα αναπτύξει η ΕΕ

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλά κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στη Σχολή Συνοριοφυλάκων κοντά στα σύνορα Λιθουανίας-Λευκορωσίας, κοντά στο χωριό Μεντινίνκαϊ, ανατολικά της πρωτεύουσας Βίλνιους, Λιθουανία, Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Επιπλέον δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κατά παρεμβολών στο σύστημα GPS αλλά και τη βελτίωση των δυνατοτήτων ανίχνευσης τέτοιων προσπαθειών, θα αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από τη ρωσική παρεμβολή στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε σήμερα ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά το χθεσινό περιστατικό, κατά το οποίο το σύστημα GPS στο αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία.

Επιβεβαίωσε το περιστατικό η ΕΕ

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος στο σύσστημα GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε χθες η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως τόνισε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία» δήλωσε.

Κσι κατήληξε: «Η Ε.Ε. θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ’ αυτό το περιστατικό».

Διαβάστε επίσης