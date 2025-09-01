FT: Ρωσικό σαμποτάζ στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν - Απενεργοποιήθηκε το GPS

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen απευθύνεται στα μέσα ενημέρωσης στην έδρα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, Τρίτη 10 Ιουνίου 2025. 

Μια ύποπτη ρωσική επίθεση με στόχο την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε βουλγαρικό αεροδρόμιο και ανάγκασε το αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσγειωθεί χρησιμοποιώντας έντυπους χάρτες.

Η Koμισιόν έλαβε «πληροφορίες από τις βουλγαρικές αρχές ότι υποψιάζονται ότι αυτή η κατάφωρη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη Ρωσία», δήλωσε εκπρόσωπός της, προσθέτοντας οτι το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

«Το GPS ολόκληρης της περιοχής του αεροδρομίου έσβησε», είπε ένας από τους αξιωματούχους που μίλησαν στους FT. Αφού έκανε κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο επί μια ώρα, ο πιλότος του πήρε την απόφαση να προσγειώσει το αεροπλάνο χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες, πρόσθεσαν.

«Ήταν αναμφισβήτητα παρέμβαση». Το αεροσκάφος που μετέφερε την φον ντερ Λάιεν στο Πλόβντιβ το απόγευμα της Κυριακής στερήθηκε ηλεκτρονικών βοηθημάτων πλοήγησης κατά την προσέγγισή του στο αεροδρόμιο της πόλης, σε ένα περιστατικό που σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, αντιμετωπίζεται ως ρωσική επιχείρηση παρέμβασης.

Η Βουλγαρική Αρχή Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας επιβεβαίωσε το συμβάν σε ανακοίνωσή της προς τους Financial Times. «Από τον Φεβρουάριο του 2022, έχει παρατηρηθεί αξιοσημείωτη αύξηση στα περιστατικά παρεμβολών [GPS] και πρόσφατα πλαστογράφησης», ανέφερε. «Αυτές οι παρεμβολές διαταράσσουν την ακριβή λήψη σημάτων [GPS], οδηγώντας σε διάφορες λειτουργικές προκλήσεις για τα αεροσκάφη και τα συστήματα εδάφους».

Πεσκόφ: «Λανθασμένες οι πληροφορίες»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους FT ότι «οι πληροφορίες είναι λανθασμένες». Η λεγόμενη παρεμβολή στο GPS , η οποία διαστρεβλώνει ή εμποδίζει την πρόσβαση στο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν από τον στρατό και τις υπηρεσίες πληροφοριών για την υπεράσπιση ευαίσθητων τοποθεσιών, αλλά χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από χώρες όπως η Ρωσία ως μέσο διατάραξης της ζωής των πολιτών.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει ότι η αυξανόμενη παρεμβολή στο σύστημα GPS, η οποία αποδίδεται στη Ρωσία, κινδυνεύει να προκαλέσει μια μεγάλη αεροπορική καταστροφή, ουσιαστικά «τυφλώνοντας» τα εμπορικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

Τα περιστατικά παρεμβολών GPS έχουν αυξηθεί σημαντικά στη Βαλτική Θάλασσα και σε κράτη της Ανατολικής Ευρώπης κοντά στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας αεροπλάνα, σκάφη και πολίτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για καθημερινή πλοήγηση.

Η φον ντερ Λάιεν πετούσε από τη Βαρσοβία προς την πόλη της κεντρικής Βουλγαρίας για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας, Ρόσεν Ζελιάζκοφ, και να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο πυρομαχικών. Βρισκόταν σε περιοδεία στις χώρες της πρώτης γραμμής της ΕΕ για να συζητήσει τις προσπάθειες βελτίωσης της αμυντικής ετοιμότητας του μπλοκ στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«[Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ] Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε δημοσιογράφους ενώ βρισκόταν επί τόπου στη Βουλγαρία την Κυριακή. «Είναι αρπακτικό. Μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής». Η Βουλγαρία υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, αρχικά παλαιού τύπου όπλων της σοβιετικής εποχής κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου, και τώρα πυροβολικού και άλλων προϊόντων που παράγονται από τη μεγάλη αμυντική βιομηχανία της χώρας. Η φον ντερ Λάιεν αναχώρησε από το Πλόβντιβ με το ίδιο αεροπλάνο χωρίς απρόοπτα μετά την επίσκεψη.

