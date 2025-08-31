Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ακριβή τα σχέδια της ΕΕ για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προβαίνει σε δήλωση στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, στο Krynki της Πολωνίας, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

«Πολύ ακριβή σχέδια» για πιθανή αποστολή πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ, έχει η Ευρώπη, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας μετά τον πόλεμο.

Σε συνέντευξή της, στους Financial Times, επεσήμανε τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική παρουσία, ενώ η ανάπτυξη σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα περιλαμβάνει ενδεχομένως δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ελέγχου και διοίκησης και μέσων πληροφοριών και επιτήρησης.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες τον περασμένο μήνα.



Την Πέμπτη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι προγραμματισμένη συνάντηση στο Παρίσι, μετά από πρόσκληση του Γάλλου προέδρου, του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και της φον ντερ Λάιεν, για να συνεχίσουν τις συζητήσεις υψηλού επιπέδου για την Ουκρανία.

Φόβοι για υβριδικές επιθέσεις στην Πολωνία

Κατά τη σημερινή επίσκεψή της στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε για υβριδικές επιθέσεις και έκανε λόγο για μια επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

My visit to the Poland-Belarus border was a demonstration of European solidarity.



A strong Poland and a strong Europe, safeguarding our borders and protecting all Europeans.



Our message is clear. And it is one that Belarus, and other actors in the region, are paying heed to. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

«Η Πολωνία αντιμετωπίζει υβριδικές επιθέσεις από την άλλη πλευρά των συνόρων. Είμαστε αλληλέγγυοι με το κράτος μέλος μας. Στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ, έχουμε προτείνει τον τριπλασιασμό της χρηματοδότησης για τη διαχείριση των συνόρων. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης» τονίζει σε αναρτήσεις της στο X. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανήρτησε βίντεο με τον φράχτη στα σύνορα Πολωνίας – Λευκορωσίας.

«Ο Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει, είναι αρπακτικό. Τα τελευταία 25 χρόνια, έχει εξαπολύσει τέσσερις πολέμους - στην Τσετσενία, τη Γεωργία, την Κριμαία και μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία. Μπορεί να συγκρατηθεί μόνο με ισχύ και εκφοβισμό» επισήμανε ακόμα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Καμία παραχώρηση ή διπλωματική γλώσσα με τον Πούτιν δεν θα εγγυηθεί την ασφάλειά μας», πρόσθεσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης