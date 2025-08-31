Προειδοποίηση φον ντερ Λάιεν: Η Πολωνία αντιμετωπίζει υβριδικές επιθέσεις

Τα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας επισκέφθηκε την Κυριακή η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία προειδοποίησε για υβριδικές επιθέσεις και έκανε λόγο για μια επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

«Η Πολωνία αντιμετωπίζει υβριδικές επιθέσεις από την άλλη πλευρά των συνόρων. Είμαστε αλληλέγγυοι με το κράτος μέλος μας. Στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ, έχουμε προτείνει τον τριπλασιασμό της χρηματοδότησης για τη διαχείριση των συνόρων. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης» τονίζει σε αναρτήσεις της στο X. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανήρτησε βίντεο με τον φράχτη στα σύνορα Πολωνίας – Λευκορωσίας.

«Μια ισχυρή Πολωνία και μια ισχυρή Ευρώπη, που διαφυλάσσουν τα σύνορά μας και προστατεύουν όλους τους Ευρωπαίους. Το μήνυμά μας είναι σαφές. Και είναι ένα μήνυμα στο οποίο η Λευκορωσία και άλλοι παράγοντες στην περιοχή δίνουν προσοχή» τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.