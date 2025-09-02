«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική με 8.000 Γερμανούς στρατιώτες και 40 πλοία απέναντι σε 30.000 Ρώσους

Μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις υπό γερμανική διεύθυνση ως προς το ναυτικό της σκέλος, πραγματοποιείται από χθες και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, στην ευαίσθητη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Συμμετέχουν συνολικά 14 νατοϊκές χώρες και τον γενικό συντονισμό έχει από χθες το Ναυτικό Επιτελείο της Bundeswehr στο Ρόστοκ. Αναλυτικότερα, συμμετέχουν 8.000 Γερμανοί στρατιώτες, περισσότερα από 40 πλοία του πολεμικού ναυτικού, τουλάχιστον 30 πολεμικά αεροσκάφη και περίπου 1.800 στρατιωτικά οχήματα.

Στόχος της άσκησης είναι να ενισχυθούν oι αποτρεπτικές δυνατότητες όχι μόνο της νατοϊκής συμμαχίας αλλά ειδικότερα της Γερμανίας.

Το ιδιαίτερο όμως στοιχείο της Quadriga 2025 είναι ότι συμπίπτει χρονικά με την επίσης στρατηγικής σημασίας ρωσική άσκηση Zapad 2025, που λαμβάνει επίσης χώρα στην περιοχή της Βαλτικής με 30.000 Ρώσους και 13.000 Λευκορώσους στρατιώτες.

«Ο Πούτιν μας παρακολουθεί. Θέλουμε αποτροπή και όχι κλιμάκωση» τόνισε ο Γενικός Επιθεωρητής των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων Κάρστεν Μπρόιερ. «H Bundeswehr πρέπει να εξασκηθεί ξανά και ξανά» τόνισε ο Κάρστεν Μπρόιερ.

Τι περιλαμβάνει η άσκηση

Η άσκηση Quadriga 2025 περιλαμβάνει επιμέρους στάδια: εκτεταμένες ναυτικές και αεροπορικές ασκήσεις, μεταφορά αρμάτων, ασκήσεις για ιατρική περίθαλψη και μεταφορά τραυματιών, καθαρισμός ναρκών και πολλά άλλα. Koμβικής σημασίας αναμένεται να έχουν οι ασκήσεις στο πεδίο που σχετίζονται με την τροφοδοσία και τη στρατηγική αξιοποίηση στρατευμάτων και εξοπλισμών από τη Λιθουανία, όπου βρίσκεται η 37η γερμανική ταξιαρχία.

«Η επιτυχία των στρατιωτικών επιχειρήσεων έχει πάντα μια προϋπόθεση: ένα εφοδιαστικό σύστημα που είναι λειτουργικό» τόνισε ο Μπρόιερ. Η Quadriga 2025 στην ουσία τεστάρει τα όρια αντοχής ολόκληρης της «αλυσίδας εφοδιασμού» σε ένα θεωρητικό σενάριο πολέμου και με τον τρόπο αυτό τα όρια των κρίσιμων γερμανικών υποδομών και εν τέλει της εσωτερικής ασφάλειας.

Πηγές: Bundeswehr, n-tv, tagesschau.de

