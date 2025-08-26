Λιβυή: Τουρκική «απόβαση» στη Βεγγάζη - Στρατιωτική αντιπροσωπεία και ο αρχηγός της ΜΙΤ

Επαφές κορυφαίων Τούρκων αξιωματούχων με στρατιωτικούς της ανατολικής Λιβύης – Παρών και ο αρχηγός της ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν

Newsbomb

Λιβυή: Τουρκική «απόβαση» στη Βεγγάζη - Στρατιωτική αντιπροσωπεία και ο αρχηγός της ΜΙΤ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές κοινών δράσεων με στόχο την «ενότητα της Λιβύης» και τη δημιουργία ενιαίου στρατού.

Χ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνάντηση μεταξύ στρατιωτικών αντιπροσωπειών της Τουρκίας και της ανατολικής Λιβύης πραγματοποιήθηκε στη Βεγγάζη στο πλαίσιο της επίσκεψης της τουρκικής κορβέτας TCG Kınalıada, σύμφωνα με το υπουργείο 'Αμυνας της Τουρκίας.

Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τουρκική αποστολή με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή 'Αμυνας και Ασφάλειας, υποστράτηγο Ιλκάι Αλτιντάγ, συναντήθηκε με τον υπαρχηγό του «Εθνικού Στρατού της Λιβύης» και διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγό Σαντάμ Χαφτάρ.

Στη συνομιλία που είχαν οι δύο πλευρές συζητήθηκαν οι κοινές δράσεις που μπορούν να αναλάβουν για την ενότητα της Λιβύης και τη δημιουργία ενιαίου στρατού. Στη συνάντηση παρόντες ήταν επίσης ο πρέσβης της Τουρκίας στη Λιβύη, Γκιουβέν Μπεγκέτς, και ο πρόξενος στη Βεγγάζη, Σερκάν Κιραμανλιόγλου.

Μετά τη συνάντηση, ο στρατηγός Σαντάμ Χαφτάρ επισκέφθηκε το τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Βεγγάζης. Την Βεγγάζη επισκέφθηκε επίσης και ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, όπου συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:36ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Αναπτύσσει 15.000 στρατιώτες στα σύνορα με Κολομβία - Στόχος το ναρκεμπόριο

01:03ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλογιάννης: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής μάχης με τις πυρκαγιές

00:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινή ΜΚΟ κατηγορεί υποστράτηγο για εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Όχθη

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Λιβυή: Τουρκική «απόβαση» στη Βεγγάζη - Στρατιωτική αντιπροσωπεία και ο αρχηγός της ΜΙΤ σε επαφές με την οικογένεια Χαφτάρ

00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ο 17χρονος Ενγκουμόα έσωσε τη Λίβερπουλ κόντρα στην ηρωική Νιούκαστλ

23:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Κροάτης δύτης έσπασε «τρομακτικό» ρεκόρ Γκίνες: Έμεινε μέσα στη θάλασσα σχεδόν μισή ώρα (βίντεο)

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για το ζευγάρι πεζοπόρων που χάθηκε σε δύσβατη περιοχή στην Κύμη

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεκίνησε η διεθνής σπηλαιολογική αποστολή στο Σπηλαιοβάραθρο «Στέρνες»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνας δεν μιλούσε στη γυναίκα του για 20 χρόνια επειδή… ζήλευε τα παιδιά τους

23:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέλλα: Εκτέλεσε τον συγχωριανό του με καραμπίνα γιατί έμπαινε στο χωράφι του - Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιδιώκει συμφωνία για μείωση των πυρηνικών με Ρωσία και Κίνα - «Είναι υπερβολική ισχύς»

23:03LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Σπάει» καρδιές το σκίτσο για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Για πρώτη φορά στην ιστορία άγαλμα του Χριστού θα δεσπόζει στην Αλβανία - Μοιάζει με του Ρίο ντε Τζανέιρο

22:48LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου topless στη θάλασσα

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στο Θριάσιο και ο 40χρονος εγκαυματίας από τη φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς – Ηνωμένες Πολιτείες: Συνάντηση αξιωματούχων μετά την άρση δασμών από την Οτάβα

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Υπέγραψε για 4 χρόνια ο Ζαφείρης και ανακοινώνεται με μια... έκπληξη - Βίντεο

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Δύο περιπατητές χάθηκαν στα Μανίκια - Ειδοποίησαν το 112, σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

22:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Βρέθηκε τετ α τετ με τον διαρρήκτη - «Τον κυνήγησα και αυτός πήδηξε από το μπαλκόνι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονη μάνα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας (vid & pics)

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

23:03LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Σπάει» καρδιές το σκίτσο για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

23:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέλλα: Εκτέλεσε τον συγχωριανό του με καραμπίνα γιατί έμπαινε στο χωράφι του - Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνας δεν μιλούσε στη γυναίκα του για 20 χρόνια επειδή… ζήλευε τα παιδιά τους

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Βόμβα» από το δικηγόρο της - «Θα πει ποιος σκότωσε τον Παναγιώτη»

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Κροάτης δύτης έσπασε «τρομακτικό» ρεκόρ Γκίνες: Έμεινε μέσα στη θάλασσα σχεδόν μισή ώρα (βίντεο)

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Για πρώτη φορά στην ιστορία άγαλμα του Χριστού θα δεσπόζει στην Αλβανία - Μοιάζει με του Ρίο ντε Τζανέιρο

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025: Το μέτρο «έκπληξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη - Παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ για τα νεόδμητα κτήρια

18:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Πότε και πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία από την Ιταλία

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νέο βίντεο καταγράφει την απαγωγή Ισραηλινού στρατιώτη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023

18:51LIFESTYLE

Η Κλόντια Σίφερ έγινε 55 και το γιορτάζει στην Ελλάδα – Δείτε εικόνες

20:30ΕΘΝΙΚΑ

Σε τουρκικό κλοιό η Λιβύη: Η συνάντηση Χαφτάρ-Καλίν φέρνει ψήφιση του παράνομου μνημονίου - Πώς αντιδρά η Αθήνα

22:48LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου topless στη θάλασσα

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το «Καληνύχτα μαμά», η συνεργασία της με τον Νίκο Μαστοράκη και η σχέση της με τον Μίνω Κυριακού

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Βόμβα στη δικαστική διαμάχη Μπλέικ Λάιβλι – Τζάστιν Μπαλντόνι: Τα νέα mail που «καίνε»

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος – Η κόρη περιγράφει τη στιγμή της δολοφονίας της 36χρονης από τον πατέρα της: «Όλα τα είδα, τις μαχαιριές στη μητέρα μου κι εκείνη να φωνάζει “βοήθεια, βοήθεια”»

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Περνά στην αντεπίθεση – «Η Βάσω ενορχήστρωσε τον εγκλεισμό», λέει ο δικηγόρος του

22:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Βρέθηκε τετ α τετ με τον διαρρήκτη - «Τον κυνήγησα και αυτός πήδηξε από το μπαλκόνι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ