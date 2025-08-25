Γεραπετρίτης: Η Λιβύη σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή

«Η Λιβύη σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή» επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στις θαλάσσιες περιοχές που η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει προκηρύξει έρευνες για εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Όσο κι αν μοιάζει παράδοξο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι «η προκήρυξη οικοπέδων από την πλευρά της Λιβύης είναι κάτω από την ελληνική μέση γραμμή» και συμπλήρωσε: «Το πεδίο είναι το κρίσιμο».

Εις ό,τι αφορά τους χάρτες που έχουν δημοσιευτεί από την πλευρά της κυβέρνησης στην Τρίπολη και αποτυπώνουν τα όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Λιβύης σχεδόν μέχρι τα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων στην Κρήτη, με τρόπο που η γειτονική χώρα δείχνει σαν να προσπαθεί να σφετεριστεί μεγάλο τμήμα θαλασσίων ζωνών που η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα, ο κ. Γεραπετρίτης προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. «Μπορεί να έχουν μια μαξιμαλιστική αξίωση για την ΑΟΖ για να διαπραγματευτούν» σχολίασε ο υπουργός των Εξωτερικών, στη δημόσια τοποθέτησή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

«Το πεδίο είναι το κρίσιμο», επανέλαβε ο κ. Γεραπετρίτης και συμπλήρωσε «θεωρείτε ότι κολοσσοί ενεργειακοί όπως η Chevron και η Exxon θα έρχονταν να επενδύσουν αν υπήρχε αμφισβήτηση των ελληνικών θαλασσίων ζωνών;». «Η Μεσόγειος βρέχει 21 χώρες, θεωρητικά κάθε χώρα μπορεί να έχει ό,τι αξιώσεις θέλει» πρόσθεσε ο υπουργός των Εξωτερικών.

Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί παραβίαση κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

«Δεν μπορεί να παρεμποδιστεί η πόντιση του καλωδίου Κύπρου-Κρήτης»

Στη συνέντευξή του στο Open ο Γιώργος Γεραπετρίτης ρωτήθηκε τι θα γίνει με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Κρήτη.

«Η Ελλάδα για πρώτη φορά εξέδωσε ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και έτσι αναβαθμίζεται η διπλωματική θέση της Ελλάδας» τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας και στο ερώτημα τι θα συμβεί σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις εργασίες πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου παρατήρησε: «Δεν μπορεί να παρεμποδιστεί η πόντιση καλωδίων, προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο. Αν θεωρεί η Τουρκία ότι πρέπει να παρεμποδίσει ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό έργο θα αναλάβει τις ευθύνες της».

«Η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται. Στηρίζεται σε μια πολύ ισχυρή άμυνα. Δεν έχουμε το σύνδρομο του σκαντζόχοιρου απέναντι στην Τουρκία. Θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια» απάντησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και συνέχισε: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει κανένα δικαίωμα το οποίο προβλέπεται από το διεθνές Δίκαιο».

«Η Ελλάδα σήμερα σε καλύτερη θέση απ' ότι πριν 2 χρόνια»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για γενικότερη αναβάθμιση της γενικότερης γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας στη Μεσόγειο και σχολίασε: «Θα πρέπει να σας πω τέσσερα θέματα για να δείτε πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με το πού βρισκόμαστε πριν από δύο χρόνια. Έχουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που εκφράζει τις απώτατες ελληνικές θέσεις, έχουμε θαλάσσια πάρκα. Η Ελλάδα σήμερα είναι σε πάρα πολύ καλύτερη θέση από εκεί που βρισκόταν πριν από δύο χρόνια. Αν καθίσουμε στο τραπέζι και αξιολογήσουμε το πού βρίσκεται η Ελλάδα είμαστε σε απείρως καλύτερη θέση. Το λέω με εντιμότητα απέναντι στους Έλληνες πολίτες».

Με εύσχημο τρόπο ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατέβαλε προσπάθεια να διαχωρίσει τη θέση του από το έργο του προκατόχου του Νίκου Δένδια, θέλοντας να υποστηρίξει ότι των ημερών του η διπλωματική θέση της Ελλάδας ισχυροποιήθηκε. Δεν ανέφερε ονομαστικά τον τέως υπουργό Εξωτερικών και νυν υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ωστόσο έκανε συνεχείς αναφορές σε όσα έχουν τα γίνει τα τελευταία δύο χρόνια σε αντιδιαστολή με όσα προηγήθηκαν του 2023 (σσ ο Νίκος Δένδιας ήταν στη θέση του υπουργού Εξωτερικών από το 2019 μέχρι το 2023). Και με έμμεσο -πλην ξεκάθαρο- τρόπο ο Γιώργος Γεραπετρίτης ισχυρίστηκε ότι επί των ημερών του η διπλωματική θέση της Ελλάδας έχει ισχυροποιηθεί, αφού -όπως επιχειρηματολόγησε- τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει πράγματα που δεν είχαν υλοποιηθεί επί δεκαετίες.

«Δεν περιμένουμε ότι σε δύο χρόνια θα αλλάξει μια τουρκική πολιτική 50 ετών» συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και τόνισε: «Αντί να έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες στα νησιά μας έχουμε τουρισμό από την Τουρκία που δίνει ζωή στα νησιά 12 μήνες τον χρόνο χωρίς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου».

«Δεν περίμενα από την μια στιγμή στην άλλη η Τουρκία να εγκαταλείψει την λογική της Γαλάζιας Πατρίδας» απάντησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης όταν του επισημάνθηκε ότι η Άγκυρα επιμένει στις διεκδικήσεις της έναντι ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Χωρίς να υπάρχει η οποιαδήποτε διάθεση κατευνασμού έχω να σας πω ότι σήμερα η θέση της Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλύτερη από τη θέση που παρέλαβα εγώ. Εχουμε κάνει πράγματα που δεν έγιναν επί 50 χρόνια. Δεν είμαι πολιτικός καριέρας, έχω μάθει να συζητώ».

Κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή που ασκούν δριμεία κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη στα ελληνοτουρκικά, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε: «Σέβομαι την ιστορία των δύο πρώην πρωθυπουργών, εφαρμόζω τη συλλογική πολιτική της κυβέρνησης, αυτό κάνω και θεωρώ ότι αυτή η πολιτική είναι προς όφελος της πατρίδας. Η Ελλάδα για πρώτη φορά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που δεν είχαν ληφθεί στο παρελθόν. Η αντιπολίτευση κυβέρνησε, όμως δεν είχε φέρει ποτέ στο παρελθόν θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό».

Παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι για πρώτη φορά οι χάρτες για την υποτιθέμενη τουρκική «Γαλάζια Πατρίδα» δημοσιοποιήθηκαν το 2019, όταν ο Ταγίπ Ερντογάν φωτογραφήθηκε με φόντο τον χάρτη που δείχνει τις τουρκικές διεκδικήσεις έναντι ελληνικής κυριαρχίας και την επέκταση των τουρκικών θαλασσίων ζωνών σε περιοχές που υπάρχουν αδιαμφισβήτητα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι «η Γαλάζια Πατρίδα ισχύει από τη δεκαετία του 90» και τόνισε: «Δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως αναβάθμιση των τουρκικών αξιώσεων για την Γαλάζια Πατρίδα την τελευταία διετία».

«Γνωρίζω ότι η πατρίδα μου έχει έναν ισχυρότατο λόγο στην ΕΕ, ισχυρότατα ερείσματα με όλες τις συμμαχικές χώρες, διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με τη Λιβύη για να μπορεί να αποκρούει ξένες παρεμβάσεις. Υπάρχει μία και ενιαία εξωτερική πολιτική που καθορίζεται από τον πρωθυπουργό και από το ΚΥΣΕΑ στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί».

Η Ελλάδα μπορεί να εμποδίσει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE της ΕΕ με βέτο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ρωτήθηκε και για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE και το ενδεχόμενο ανάληψης από την Τουρκία προγραμμάτων αμυντικών εξοπλισμών για λογαριασμών χωρών της ΕΕ χρηματοδοτούμενων από τον κοινό προϋπολογισμό των 27 χωρών μελών.

«Στην περίπτωση των εξοπλιστικών της ΕΕ αυτό το οποίο συνέβη είναι μια σαφέστατη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας. Η Τουρκία θα μπορούσε να έχει μπει ευθέως στα εξοπλιστικά της ΕΕ, θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής άμυνας. Καταφέραμε να προβλεφθεί στον κανονισμό ρητά ότι μπορούν να συμμετέχουν μόνο χώρες και θα πρέπει να υπάρχει μια διεμερής συμφωνία της ΕΕ με την τρίτη χώρα. Δεν είναι αυτόματη η ένταξη της Τουρκίας αλλά προϋποθέτει τη συναίνεση της Ελλάδας, η Ελλάδα διαθέτει βέτο» επισήμανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Η Ελλάδα σήμερα έχει καταφέρει να έχει βέτο στη συμμετοχή της Τουρκία στα ευρωπαϊκά, εκεί που δεν προβλεπόταν. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δημιούργησε ένα βέτο εκεί που δεν υπήρχε» ανέφερε ο υπουργός των Εξωτερικών αλλά παραδέχτηκε ότι «δυστυχώς, αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία την οποία εμείς έχουμε απαξιώσει, λόγω και της οικονομικής κρίσης».