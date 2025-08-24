Το τρίγωνο Ελλάδα-Αίγυπτος-Συρία είναι η στόχευση της Τουρκίας - Εξελίξεις στον ΟΗΕ

Τις επαφές που είχε η Αθήνα τα τελευταία 24ωρα με αξιωματούχους του Κάιρου και της Δαμασκού έχει βάλει στο διπλωματικό της ραντάρ η Αγκυρα σε μια προσπάθεια να ενδυναμώσει την επιρροή της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ Σίσι αλλά και η συνάντηση που είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον ομολογό του από τη Συρία κινητοποίησαν τα τουρκικά αντανακλαστικά.

Η Αγκυρα από τη μια επιθυμεί να εφαρμόσει τη θεωρία της Γαλάζιας Πατρίδας προχωρώντας σε διμερείς συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και τη Συρία. Σε ότι αφορά στην πρώτη, η Ελλάδα αναμένεται να αντιδράσει καθώς υπάρχει η παράλογη θεωρία της Τουρκίας ότι το Καστελόριζο δεν έχει πλήρη επήρεια , επομένως δεν θα ληφθεί υπόψη στις διαβουλεύσεις που θα επιχειρήσει να έχει ο Ταγίπ Ερντογάν με το Αλ Σίσι.

Προς το παρόν, με εξαίρεση την εκκρεμή υπόθεση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μονής του Σινά, ο Σίσι φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τις εντάσεις της Ελλάδας ως προς την Τουρκία. Η διπλωματική εμπειρία όμως έχει δείξει ότι καμμία έκπληξη δεν μπορεί να αποκλειστεί και να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Και θα αποτελέσει μοχλό πίεσης προς κάθε κατεύθυνση η αναμενόμενη επίσκεψη του υιού Χαφτάρ, Ελσάδικ , στην Αθήνα αλλά και του προέδρου του Κοινοβουλίου, Αγκίλα Σάλεχ, ενώ συνεχίζεται η προετοιμασία της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη χώρα αυτή τις επόμενες ημέρες. Οσο για τον ρόλο του Χαφτάρ και την εκλεκτική συγγένεια με την Αγκυρα για την ώρα δεν έχει δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν εργασίες τουρκικών εταιρειών ή για να προχωρήσει η βουλή στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Από το υπουργείο εξωτερικών δεν επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες που μετέδωσε το Bloomberg ότι τα περισσότερα εμπόδια για την επικύρωση έχουν πλέον αρθεί, ενώ ακόμη και η αποστολή τουρκικής ναυτικής φρεγάτας στο λιμάνι της Βεγγάζης θεωρείται ένδειξη αυτής της νέας σχέσης.

Σε ότι αφορά τη Συρία, η τριμερής που συμφωνήθηκε μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο, αυτή θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Εκεί όμως αναμένεται να συναντηθεί και ο Κυριακός Μητσοτάκης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Γι’αυτό υπάρχει μικρό καλάθι και λίγη αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα.

Διότι η γενική συνέλευση του ΟΗΕ είναι πάντα μια ευκαιρία για να δείξουν οι ηγέτες τη στρατηγική τους στις ομιλίες που θα εκφωνήσουν.