Η Συρία σε τεντωμένο σχοινί: Ανησυχία ΟΗΕ και δέσμευση Ελλάδας για στήριξη και σταθερότητα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συζητά την κρίση – Ανησυχία για εκεχειρία στη Σουέιντα, την ξηρασία και την πολιτική μετάβαση

Newsbomb

Η Συρία σε τεντωμένο σχοινί: Ανησυχία ΟΗΕ και δέσμευση Ελλάδας για στήριξη και σταθερότητα

Η Sigrid Kaag, Ειδική Συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για την προσωρινή ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, μιλάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Συρία εξακολουθεί να βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, όπως τόνισαν ανώτατοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο ειδικός απεσταλμένος του γενικού γραμματέα, Γκίαρ Πέντερσεν, υπενθύμισε την επέτειο της χημικής επίθεσης στη Γούτα το 2013, χαρακτηρίζοντάς την ως «οδυνηρή υπενθύμιση» των εγκλημάτων που δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες συγκρούσεις στη Σουέιντα, σημείωσε ότι η εκεχειρία της 19ης Ιουλίου απέτρεψε γενικευμένη βία, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Ο Πέντερσεν ζήτησε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καταδικάζοντας ωμότητες όπως την εκτέλεση άοπλου ιατρικού προσωπικού, και προειδοποίησε για κινδύνους αποσχιστικών τάσεων που απειλούν την ενότητα της χώρας.

Πολιτική διαδικασία και εκλογές

Ο Πέντερσεν χαιρέτισε το διάταγμα που προβλέπει την έμμεση εκλογή των δύο τρίτων της προσωρινής Λαϊκής Συνέλευσης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι χωρίς διαφάνεια και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων –συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής παρουσίας των γυναικών– θα ενισχυθεί ο σκεπτικισμός.

Επανέλαβε ότι η πλήρης εφαρμογή του Ψηφίσματος 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι απαραίτητη, ώστε η μετάβαση να οδηγήσει σε νέο Σύνταγμα και σε ελεύθερες, δίκαιες εκλογές που θα επιτρέψουν στον συριακό λαό να καθορίσει ανεξάρτητα το μέλλον του.

Ανθρωπιστική κρίση σε εξέλιξη

Την τραγική ανθρωπιστική εικόνα περιέγραψε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, Τομ Φλέτσερ. Όπως είπε, 16 εκατομμύρια Σύροι εξακολουθούν να χρειάζονται βοήθεια, ενώ μόνο στις τελευταίες συγκρούσεις εκτοπίστηκαν πάνω από 185.000 άνθρωποι. Στη Σουέιντα, οι νεοαφιχθέντες ξεπερνούν τον τοπικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να έχουν καταρρεύσει.

Παρά τις δυσκολίες, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ παρέχουν μηνιαία στήριξη σε 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ καθημερινά διανέμεται ψωμί σε 2 εκατομμύρια. Ο Φλέτσερ προειδοποίησε για τη «χειρότερη ξηρασία των τελευταίων τριών δεκαετιών», ζητώντας περισσότερους πόρους για φάρμακα και αποκατάσταση ύδρευσης.

Διεθνής στήριξη και ανοικοδόμηση

Οι δύο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τόνισαν ότι χωρίς θεσμικές μεταρρυθμίσεις και ισχυρό κράτος δικαίου, η διεθνής στήριξη κινδυνεύει να σπαταληθεί. Ο Φλέτσερ κάλεσε σε επενδύσεις και χαλάρωση κυρώσεων, ώστε η χώρα να περάσει από την επιβίωση στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση.

Σημειώνεται ότι από 15 έως 20 Σεπτεμβρίου 2025 θα διεξαχθούν εκλογές για τη Λαϊκή Συνέλευση, οι πρώτες μετά την απομάκρυνση του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Η θέση της Ελλάδας

Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Ιωάννης Σταματέκος, τόνισε ότι η Συρία βρίσκεται σε οριακό σημείο και ότι η μεταβατική δικαιοσύνη και η λογοδοσία είναι κρίσιμες για τη σταθερότητα. Χαιρέτισε τις επερχόμενες εκλογές ως βήμα προς μια πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Υπενθύμισε επίσης τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Σύρο ομόλογό του στην Αθήνα, που κατέδειξε τη βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας. Παράλληλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον συριακό λαό, ο οποίος δοκιμάζεται και από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής με πυρκαγιές και ξηρασία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:52ΚΟΣΜΟΣ

Η Συρία σε τεντωμένο σχοινί: Ανησυχία ΟΗΕ και δέσμευση Ελλάδας για στήριξη και σταθερότητα

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έξι αστυνομικοί νεκροί από επιθέσεις καρτέλ - Έριξαν ελικόπτερο με drone

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα highlights από τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Βίντεο με τις καλύτερες φάσεις κι όλα τα γκολ

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε είναι οι ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίες: «Βροχή» οι καταγγελίες στο «MyCoast» για αυθαιρεσίες

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τέσσερις νεκροί από διαρροή αζώτου σε φαρμακοβιομηχανία

23:47LIFESTYLE

Γέννησε η δημοσιογράφος Μάνια Αλιβιζάτου - Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι

23:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον πρέσβη της Νότιας Κορέας – Σχέδια για Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας

23:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Κακός στην Κροατία, μπορεί να περάσει στην Τούμπα

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νταλίκα φορτωμένη με άχυρα έπιασε φωτιά στον Ε65 - Δείτε εικόνες

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Καταγγελίες για «εισιτήριο» 10 ευρώ σε δημόσια παραλία

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς σε Κρήτη, Σαμοθράκη και Πέλλα

23:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το ελληνικό FBI σαρώνει τα νησιά: Συνελήφθησαν γνωστοί αθλητές της άρσης βαρών για ναρκωτικά

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία – Τραμπ: «Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα γνωρίζουμε αν θα υπάρξει ειρήνη ή όχι»

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι είπε ο Τσίπρας στη Le Monde - Τα βασικά σημεία, «δεν διψάω για εξουσία»

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 2-1: Δύο γκολ, δύο δοκάρια και πάει για πρόκριση στον Πόντο!

23:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1: Όρθια στις Βρυξέλλες κι η πρόκριση θα κριθεί στην «OPAP Arena»

23:00LIFESTYLE

Χρήστος Φωτίδης: «Μας έχει κάνει ο Νίκος Φώσκολος από τότε γνωστούς και εγώ τον ευγνωμονώ»

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1 (τελικό): Θα τα παίξει όλα για όλα στη Νέα Φιλαδέλφεια - Δείτε τα γκολ

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας απαντά στον Άδωνι για τον Tom Greenwood: Στην εφημερία έγιναν κι άλλες διακομιδές ασθενών, που δεν είναι δισεκατομμυριούχοι

22:08LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε για πρώτη φορά επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία του 16ου αιώνα - Πώς θα πάρουν οι Έλληνες την Πόλη ξανά

23:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το ελληνικό FBI σαρώνει τα νησιά: Συνελήφθησαν γνωστοί αθλητές της άρσης βαρών για ναρκωτικά

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Καταγγελίες για «εισιτήριο» 10 ευρώ σε δημόσια παραλία

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου - Ποια εδάφη «παραχωρεί» για συμφωνία

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Θανατηφόρα θαλάσσια πλάσματα «έκλεισαν» παραλίες - Τι είναι οι «μπλε δράκοι», οι πιο «όμορφοι δολοφόνοι του ωκεανού»

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

19:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση «βόμβα» του Πρωτοδικείου - Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

21:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τουρκική μαφία: Ποιος είναι ο «Ρειζ» και οι υπόλοιποι Τούρκοι που ζούσαν χλιδάτα στην Ελλάδα

19:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το αγαπημένο αντικείμενο που πήρε μαζί του στο Δρομοκαΐτειο

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - Εδώ νοσηλευόταν ο τραγουδιστής

19:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ - Πότε θα κυκλοφορήσουν

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

23:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1: Όρθια στις Βρυξέλλες κι η πρόκριση θα κριθεί στην «OPAP Arena»

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας εξπρές από αύριο στη χώρα - Πόσο θα κρατήσει, πού θα κάνει 40αρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ