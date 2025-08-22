Η Συρία σε τεντωμένο σχοινί: Ανησυχία ΟΗΕ και δέσμευση Ελλάδας για στήριξη και σταθερότητα

Η Sigrid Kaag, Ειδική Συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για την προσωρινή ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, μιλάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025.

Η Συρία εξακολουθεί να βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, όπως τόνισαν ανώτατοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο ειδικός απεσταλμένος του γενικού γραμματέα, Γκίαρ Πέντερσεν, υπενθύμισε την επέτειο της χημικής επίθεσης στη Γούτα το 2013, χαρακτηρίζοντάς την ως «οδυνηρή υπενθύμιση» των εγκλημάτων που δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες συγκρούσεις στη Σουέιντα, σημείωσε ότι η εκεχειρία της 19ης Ιουλίου απέτρεψε γενικευμένη βία, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Ο Πέντερσεν ζήτησε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καταδικάζοντας ωμότητες όπως την εκτέλεση άοπλου ιατρικού προσωπικού, και προειδοποίησε για κινδύνους αποσχιστικών τάσεων που απειλούν την ενότητα της χώρας.

Πολιτική διαδικασία και εκλογές

Ο Πέντερσεν χαιρέτισε το διάταγμα που προβλέπει την έμμεση εκλογή των δύο τρίτων της προσωρινής Λαϊκής Συνέλευσης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι χωρίς διαφάνεια και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων –συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής παρουσίας των γυναικών– θα ενισχυθεί ο σκεπτικισμός.

Επανέλαβε ότι η πλήρης εφαρμογή του Ψηφίσματος 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι απαραίτητη, ώστε η μετάβαση να οδηγήσει σε νέο Σύνταγμα και σε ελεύθερες, δίκαιες εκλογές που θα επιτρέψουν στον συριακό λαό να καθορίσει ανεξάρτητα το μέλλον του.

Ανθρωπιστική κρίση σε εξέλιξη

Την τραγική ανθρωπιστική εικόνα περιέγραψε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, Τομ Φλέτσερ. Όπως είπε, 16 εκατομμύρια Σύροι εξακολουθούν να χρειάζονται βοήθεια, ενώ μόνο στις τελευταίες συγκρούσεις εκτοπίστηκαν πάνω από 185.000 άνθρωποι. Στη Σουέιντα, οι νεοαφιχθέντες ξεπερνούν τον τοπικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να έχουν καταρρεύσει.

Παρά τις δυσκολίες, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ παρέχουν μηνιαία στήριξη σε 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ καθημερινά διανέμεται ψωμί σε 2 εκατομμύρια. Ο Φλέτσερ προειδοποίησε για τη «χειρότερη ξηρασία των τελευταίων τριών δεκαετιών», ζητώντας περισσότερους πόρους για φάρμακα και αποκατάσταση ύδρευσης.

Διεθνής στήριξη και ανοικοδόμηση

Οι δύο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τόνισαν ότι χωρίς θεσμικές μεταρρυθμίσεις και ισχυρό κράτος δικαίου, η διεθνής στήριξη κινδυνεύει να σπαταληθεί. Ο Φλέτσερ κάλεσε σε επενδύσεις και χαλάρωση κυρώσεων, ώστε η χώρα να περάσει από την επιβίωση στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση.

Σημειώνεται ότι από 15 έως 20 Σεπτεμβρίου 2025 θα διεξαχθούν εκλογές για τη Λαϊκή Συνέλευση, οι πρώτες μετά την απομάκρυνση του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Η θέση της Ελλάδας

Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Ιωάννης Σταματέκος, τόνισε ότι η Συρία βρίσκεται σε οριακό σημείο και ότι η μεταβατική δικαιοσύνη και η λογοδοσία είναι κρίσιμες για τη σταθερότητα. Χαιρέτισε τις επερχόμενες εκλογές ως βήμα προς μια πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Υπενθύμισε επίσης τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Σύρο ομόλογό του στην Αθήνα, που κατέδειξε τη βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας. Παράλληλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον συριακό λαό, ο οποίος δοκιμάζεται και από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής με πυρκαγιές και ξηρασία.

Διαβάστε επίσης