Kim Cattrall: Το εκθαμβωτικό νυφικό look με «άρωμα» Dior και η λιτή τελετή με μόλις 12 καλεσμένους

Η Kim Cattrall και ο Russell Thomas αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στο Λονδίνο, σε μια άκρως λιτή και τρυφερή τελετή με μόλις 12 καλεσμένους.

Η σταρ του Sex and the City επέλεξε ένα νυφικό look υψηλής ραπτικής, συνδυάζοντας ένα λευκό blazer και μία midi φούστα Dior, ολοκληρώνοντας το σύνολο με ένα εντυπωσιακό fascinator φτιαγμένο από τον Philip Treacy.

https://www.instagram.com/reel/DR7Ub-xCGPX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Aνάμεσα στους καλεσμένους δεν βρέθηκε καμία από τις συμπρωταγωνίστριές της στη θρυλική σειρά «Sex and the City». Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό παλιό δημαρχείο του Chelsea, στο Λονδίνο.

Η ηθοποιός γνώρισε τον Thomas το 2016 στα στούντιο του BBC, όπου εκείνος εργαζόταν και η ίδια είχε πάει για να ηχογραφήσει ένα επεισόδιο της εκπομπής Woman's Hour. Όπως έχει αποκαλύψει αργότερα η ίδια, ο Russell γοητεύτηκε αμέσως και έκανε εκείνος το πρώτο βήμα: της έστειλε μήνυμα στα social media, συναντήθηκαν για φαγητό μερικές φορές και κάπως έτσι γεννήθηκε ο έρωτας που τους κρατά μαζί μέχρι σήμερα.

https://www.instagram.com/p/DR4QWlhjEAO/

Παρότι διατηρούν έναν σταθερό δεσμό εδώ και χρόνια, πάντα επέλεγαν να μένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και η Cattrall σπανίως μιλάει δημόσια για τη σχέση τους — αλλά δεν την κρύβει όταν την ρωτούν. Εννέα χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία, αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να επισημοποιήσουν την αγάπη τους με έναν γάμο τόσο διακριτικό όσο και ρομαντικό.

Για την Cattrall, αυτός είναι ο τέταρτος γάμος της. Το 1977 παντρεύτηκε τον Larry Davis, με τον οποίο χώρισε δύο χρόνια αργότερα. Ο δεύτερος γάμος της έγινε το 1982 με τον Andre J. Lyson, ενώ στη συνέχεια είπε το «ναι» στον Mark Levinson το 1988 — ο δεσμός τους έληξε το 2004.

Kim Cattrall marries Russell Thomas in intimate London wedding https://t.co/KX5ZQGIPh8 pic.twitter.com/vsz8v93SeE — Page Six (@PageSix) December 5, 2025

Μετά από όλα αυτά, πήρε τον χρόνο της για να ξαναβρεί τον έρωτα και να νιώσει σίγουρη ότι θέλει να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας. Και φαίνεται πως τώρα, κοντά στα 70 της, το έκανε με απόλυτη ηρεμία και αυτοπεποίθηση, στο πλευρό του Russell Thomas.

