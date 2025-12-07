Μο Σαλάχ εκτός εαυτού: «Κάποιος δε με θέλει στην ομάδα, η Λίβερπουλ με εκθέτει»

«Βόμβες» από τον Μο Σαλάχ. Ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ αισθάνθηκε πως το ποτήρι της υπομονής ξεχείλισε, καθώς έμεινε στον πάγκο για τρίτο σερί ματς. Έτσι «απασφάλισε» για τη στάση του κλαμπ και του Άρνε Σλοτ. Λέγοντας πως η ομάδα τον εκθέτει και δεν έχει καμία σχέση με τον προπονητή!

Όλα αυτά μετά το 3-3 με τη Λιντς, ενώ πήγε και χαιρέτησε τον κόσμο. Σε λίγες μέρες αναχωρεί για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και κανείς δεν γνωρίζει αν ουσιαστικά έβαλε τέλος στην παρουσία του στη Λίβερπουλ.

Οι δηλώσεις του Σαλάχ:

«Είναι η τρίτη φορά που βρίσκομαι στον πάγκο, νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου. Είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος. Έχω κάνει τόσα πολλά γι’ αυτήν την ομάδα αυτά τα χρόνια και ειδικά την περασμένη χρονιά. Τώρα κάθομαι στον πάγκο και δεν ξέρω γιατί.

Φαίνεται ότι το κλαμπ με έχει εκθέσει. Έτσι νιώθω. Είναι νομίζω ξεκάθαρό ότι κάποιος θέλει να μου ρίξει όλο το φταίξιμο. Πήρα πολλές υποσχέσεις το καλοκαίρι και μέχρι τώρα είμαι στον πάγκο για τρία παιχνίδια. Έτσι, δεν μπορώ να πω ότι κράτησαν την υπόσχεσή τους. Είπα πολλές φορές πριν ότι είχα καλή σχέση με τον προπονητή και τώρα ξαφνικά δεν έχουμε κάποια σχέση. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου φαίνεται, όπως το βλέπω, ότι κάποιος δεν με θέλει στο σύλλογο.

Πάντα στήριζα το κλαμπ. Τα παιδιά μου θα το στηρίζουν. Το αγαπώ τόσο πολύ και πάντα θα το κάνω. Με κάλεσε η μητέρα μου χθες. Εσείς δεν ξέρατε αν θα παίξω βασικός, αλλά εγώ γνώριζα. Χθες είπα “έλα στο επόμενο παιχνίδι με την Μπράιτον”. Δεν ξέρω αν θα παίξω ή όχι, αλλά θα το διασκεδάσω.

Στο μυαλό μου, θα απολαύσω αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα είμαι στο “Άνφιλντ” να πω αντίο στους οπαδούς και θα πάω στη συνέχεια στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής».