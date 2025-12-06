Επέτειος Γρηγορόπουλου: 15 συλλήψεις για τα επεισόδια - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο πριν την ολοκλήρωση της πορείας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Επέτειος Γρηγορόπουλου: 15 συλλήψεις για τα επεισόδια - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Κατά τη διάρκεια της απογευματινής πορείας για τη 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ξέσπασαν επεισόδια όταν ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια και αστυνομικοί των ΜΑΤ δεν τους επέτρεψαν.

Στο σημείο επικράτησε ένταση και οι αρχές έκαναν χρήση χημικών και κρότου-λάμψης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ: «Σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα συγκεντρώσεις και πορείες στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, κατόπιν σχετικών καλεσμάτων συλλόγων, οργανώσεων και συλλογικοτήτων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί σύμφωνα με ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, με σκοπό τη διαφύλαξη του ειρηνικού χαρακτήρα των εκδηλώσεων, την προστασία των συμμετεχόντων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της πόλης.

Περί ώρα 13:10’ πραγματοποιήθηκε πορεία περίπου 300 ατόμων με εκκίνηση τα Προπύλαια, η οποία εξελίχθηκε ομαλά και ολοκληρώθηκε χωρίς έκνομα περιστατικά.

Περί ώρα 18:00’, συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια περίπου 5.000 άτομα, τα οποία πραγματοποίησαν πορεία μέσω κεντρικών οδικών αξόνων της πόλης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκεντρώσεων εφαρμόστηκαν σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή τους και η απρόσκοπτη λειτουργία της κυκλοφορίας.

Επεισόδια Γρηγορόπουλος

Κατά την ολοκλήρωση της απογευματινής πορείας και περί ώρα 20:05’, ομάδα περίπου 400 ατόμων, που έφερε καδρόνια και αντιασφυξιογόνες μάσκες, επιτέθηκε σφοδρά κατά διμοιριών αποκατάστασης τάξης στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη.

Οι διμοιρίες είχαν αναπτυχθεί βάσει επιχειρησιακού σχεδιασμού, προκειμένου να αποτραπεί η κατευθυνόμενη μετακίνηση τους προς την περιοχή των Εξαρχείων και να διαφυλαχθεί η ομαλότητα και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

https://www.instagram.com/reel/DR7x3Pcjo4-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι αστυνομικές δυνάμεις, μετά την επίθεση που δέχθηκαν, έκαναν χρήση των απολύτως αναγκαίων μέσων για την αποκατάσταση της τάξης, προχωρώντας σε 15 συλλήψεις ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση. Η άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση οδήγησε στη διάχυση των επιτιθέμενων ομάδων και στην ταχεία επαναφορά της περιοχής στην κανονικότητα, χωρίς να σημειωθούν περαιτέρω επεισόδια

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, προσήχθησαν συνολικά 54 άτομα, εκ των οποίων 4 συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

