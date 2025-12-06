Βόλος – Κηφισιά 1-1: Η ομάδα του Λέτο σταμάτησε πάνω στον εντυπωσιακό Σιαμπάνη

Ο τερματοφύλακας του Βόλου με εκπληκτική εμφάνιση γλίτωσε την ομάδα του από ήττα, απέναντι στην Κηφισιά που είχε πολλές «καθαρές» ευκαιρίες. Αυτογκόλ του Κάργα και πέναλτι του Χάμουλιτς τα δύο τέρματα.

Newsbomb

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Η ομάδα του Λέτο σταμάτησε πάνω στον εντυπωσιακό Σιαμπάνη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βόλος και Κηφισιά έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που αφήνει με γλυκόπικρη γεύση τους φιλοξενούμενους. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είχε τις σημαντικές ευκαιρίες στο παιχνίδι και κάλλιστα θα μπορούσε να φύγει με νίκη, αν δεν έπεφτε πάνω στον εντυπωσιακό Σιαμπάνη.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Κάργα από προσπάθεια του Σιμόν, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με πέναλτι του Χάμουλιτς. Το πρώτο μέρος ήταν εντυπωσιακό με 20 τελικές και τις σημαντικότερες φάσεις για τους φιλοξενούμενους.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός χαμήλωσε, αλλά οι φάσεις ήταν αρκετές για την ομάδα των βορείων προαστίων. Εκεί «μίλησε» ο τερματοφύλακας του Βόλου που έμοιαζε ανίκητος και κράτησε το 1-1.

Έτσι, ο Βόλις είναι μόνος τέταρτος πλέον με 22 βαθμούς, ενώ η Κηφισιά πήγε στους 16 και «έπιασε» τον Άρη στην 7η θέση.

Το φιλμ του αγώνα

8’ O Χάμουλιτς έκανε το σουτ μέσω απ’ την περιοχή, ο Ραμίρεζ με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα.

9’ Ο Τεττέη κινήθηκε ωραία, σούταρε από διαγώνια θέση με τον Σιαμπάνη να διώχνει με δυσκολία.

11’ Εκπληκτική προσπάθεια του Τεττέη, γύρισε την μπάλα στον Πόμπο που σούταρε απ’ το ύψος της περιοχής, με τον Σιαμπάνη να διώχνει.

19’ Ο Αντόνισε πέρασε στον Τεττέη, αστόχησε ο τελευταίος με δυνατό σουτ.

30’ Ο Τεττέη έβαλε σωστά το σώμα του, έφυγε στον κενό χώρο αλλά έκανε άτσαλο τελείωμα χάνοντας μεγάλη ευκαιρία.

35’ Ο Μύγας βρήκε τον Πίντσι σε θέση βολής, κακό το τελείωμα του τελευταίου με τον Ραμίρεζ να μπλοκάρει.

36’ Γκολ 0-1: Η Κηφισιά άνοιξε το σκορ μετά από κακή απομάκρυνση των γηπεδούχων, η μπάλα στρώθηκε στον Σιμόν που σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Κάργα και κατέληξε στα δίχτυα!

40’ Ο Λάμπρου έκανε εξαιρετική ντρίπλα στην περιοχή, ο Ούγκο Σόουζα τον ανέτρεψε και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι.

43’ Γκολ 1-1: Ο Χάμουλιτς ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

49’ Ωραία προσπάθεια του Τεττέη, βρήκε τον Παντελίδη που σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ.

64’ Εξαιρετική μπαλιά του Αντόνισε, ο Τεττέη όμως δεν κατάφερε να γυρίσει σωστά στον Πόμπο.

68’ Εξαιρετική προσπάθεια του Πόμπο, σούταρε από διαγώνια θέση με τον Σιαμπάνη να διώχνει. Ο Πόκορνι στη συνέχεια έκανε βολές, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να σώζει και πάλι.

70’ Εξαιρετική προσπάθεια και πλασέ του Αντόνισε, ο Σιαμπάνης εντυπωσιακά απομάκρυνε.

79’ Ο Φορτούνα πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Ραμίρεζ μπλόκαρε.

86’ Ο Τεττέη με κεφαλιά έβγαλε μόνο του τον Αντόνισε, αυτός σούταρε δυνατά με τον Σιαμπάνη να σώζει ξανά τον Βόλο.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Χάμουλιτς, Χέρμανσον, Μακνί, Μύγας – Σιμόν, Αμανί, Πόκορνι, Λαρουσί.

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα (90’ Ασεχνούν), Πίντσι (54’ Χουάνπι), Τζόκα (90’ Μπουζούκης), Λάμπρου, Χάμουλιτς (73’ Μακνί).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Πόμπο (90’+3’ Ρουκουνάκης), Αντόνισε, Τεττέη, Παντελίδης (90’ Ζέρσον Σόουζα), Εμπό, Πέρεθ (56’ Αμανί), Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης για Πάπα Λέοντος ΙΔ΄: «Κάθε επίσκεψη του Επισκόπου Ρώμης στην έδρα του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης είναι από μόνη της σπουδαίο γεγόνος»

23:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης για Πάπα Λέοντος ΙΔ΄: «Κάθε επίσκεψη του Επισκόπου Ρώμης στην έδρα του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης είναι από μόνη της σπουδαίο γεγόνος»

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: 15 συλλήψεις για τα επεισόδια κατά την διάρκεια της πορείας - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

23:43LIFESTYLE

Στέλιος Μάινας: «Πολλές φορές έχω αποτύχει απέναντι στο κοινό και δεν το έχω πείσει»

23:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Το πρόγραμμα των αγώνων, μέρες και ώρες των αναμετρήσεων

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 46χρονος στη Θεσσαλονίκη - Χτύπησε 42χρονο για να αποσύρει την σε βάρος του μήνυση

23:19LIFESTYLE

Η Κέιτι Πέρι πήγε με τον Τζάστιν Τριντό στην Ιαπωνία και δοκίμασαν σούσι στο Instagram

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Βηθλεέμ: Άναψε για πρώτη φορά το χριστουγεννιάτικο δέντρο δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

22:45LIFESTYLE

Kim Cattrall: Το εκθαμβωτικό νυφικό look με «άρωμα» Dior και η λιτή τελετή με μόλις 12 καλεσμένους

22:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Η ομάδα του Λέτο σταμάτησε πάνω στον εντυπωσιακό Σιαμπάνη

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκροί σε τροχαίο τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι κοντά στα σύνορα με την Ελβετία

22:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη δύο 18χρονων για διάρρηξη θυρίδων παραλαβής δεμάτων

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Μουσική και τραγούδια στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μετά την ένταση κατά την διάρκεια της πορείας

21:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κολύμβηση: Στον τελικό με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ η Δαμασιώτη

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποια περιοχή έπεσε το περισσότερο νερό το τριήμερο από 4 έως 6 Δεκεμβρίου

21:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η φωτορύπανση από δορυφόρους απειλεί τις αστρονομικές παρατηρήσεις

21:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Στο τέλος νίκη για το Περιστέρι, «διπλό» του Ηρακλή στην Καρδίτσα

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Έλαμψε ο ουρανός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: 350 drones έφεραν τα Χριστούγεννα στην πόλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αδέσποτος ο σκύλος που σκότωσε τον 2χρονο - «Τον πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτός μου έφαγε το παιδί μου» λέει ο πατέρας

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά καταφύγιο σε μίνι μάρκετ πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της – Βίντεο

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

23:19LIFESTYLE

Η Κέιτι Πέρι πήγε με τον Τζάστιν Τριντό στην Ιαπωνία και δοκίμασαν σούσι στο Instagram

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Βηθλεέμ: Άναψε για πρώτη φορά το χριστουγεννιάτικο δέντρο δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισε το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί - Δείτε φωτογραφίες

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή στην Εγνατία Οδό -Τούμπαρε το ΙΧ μέσα σε τούνελ

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: 15 συλλήψεις για τα επεισόδια κατά την διάρκεια της πορείας - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου - Εντυπωσιακά πλάνα από το Drone Light Show

19:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το επόμενο 48ωρο - Χωρίς έντονα φαινόμενα η νέα εβδομάδα

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεκάθαρο μήνυμα Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Όταν είναι όλοι απέναντι, κάτι με εξιτάρει εμένα…»

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

22:45LIFESTYLE

Kim Cattrall: Το εκθαμβωτικό νυφικό look με «άρωμα» Dior και η λιτή τελετή με μόλις 12 καλεσμένους

18:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η μεγαλύτερη πολιτική κρίση στην ιστορία του διαγωνισμού - Μπαράζ αποχωρήσεων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ