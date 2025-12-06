Βόλος – Κηφισιά 1-1: Η ομάδα του Λέτο σταμάτησε πάνω στον εντυπωσιακό Σιαμπάνη

Βόλος και Κηφισιά έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που αφήνει με γλυκόπικρη γεύση τους φιλοξενούμενους. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είχε τις σημαντικές ευκαιρίες στο παιχνίδι και κάλλιστα θα μπορούσε να φύγει με νίκη, αν δεν έπεφτε πάνω στον εντυπωσιακό Σιαμπάνη.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Κάργα από προσπάθεια του Σιμόν, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με πέναλτι του Χάμουλιτς. Το πρώτο μέρος ήταν εντυπωσιακό με 20 τελικές και τις σημαντικότερες φάσεις για τους φιλοξενούμενους.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός χαμήλωσε, αλλά οι φάσεις ήταν αρκετές για την ομάδα των βορείων προαστίων. Εκεί «μίλησε» ο τερματοφύλακας του Βόλου που έμοιαζε ανίκητος και κράτησε το 1-1.

Έτσι, ο Βόλις είναι μόνος τέταρτος πλέον με 22 βαθμούς, ενώ η Κηφισιά πήγε στους 16 και «έπιασε» τον Άρη στην 7η θέση.

Το φιλμ του αγώνα

8’ O Χάμουλιτς έκανε το σουτ μέσω απ’ την περιοχή, ο Ραμίρεζ με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα.

9’ Ο Τεττέη κινήθηκε ωραία, σούταρε από διαγώνια θέση με τον Σιαμπάνη να διώχνει με δυσκολία.

11’ Εκπληκτική προσπάθεια του Τεττέη, γύρισε την μπάλα στον Πόμπο που σούταρε απ’ το ύψος της περιοχής, με τον Σιαμπάνη να διώχνει.

19’ Ο Αντόνισε πέρασε στον Τεττέη, αστόχησε ο τελευταίος με δυνατό σουτ.

30’ Ο Τεττέη έβαλε σωστά το σώμα του, έφυγε στον κενό χώρο αλλά έκανε άτσαλο τελείωμα χάνοντας μεγάλη ευκαιρία.

35’ Ο Μύγας βρήκε τον Πίντσι σε θέση βολής, κακό το τελείωμα του τελευταίου με τον Ραμίρεζ να μπλοκάρει.

36’ Γκολ 0-1: Η Κηφισιά άνοιξε το σκορ μετά από κακή απομάκρυνση των γηπεδούχων, η μπάλα στρώθηκε στον Σιμόν που σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Κάργα και κατέληξε στα δίχτυα!

40’ Ο Λάμπρου έκανε εξαιρετική ντρίπλα στην περιοχή, ο Ούγκο Σόουζα τον ανέτρεψε και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι.

43’ Γκολ 1-1: Ο Χάμουλιτς ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

49’ Ωραία προσπάθεια του Τεττέη, βρήκε τον Παντελίδη που σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ.

64’ Εξαιρετική μπαλιά του Αντόνισε, ο Τεττέη όμως δεν κατάφερε να γυρίσει σωστά στον Πόμπο.

68’ Εξαιρετική προσπάθεια του Πόμπο, σούταρε από διαγώνια θέση με τον Σιαμπάνη να διώχνει. Ο Πόκορνι στη συνέχεια έκανε βολές, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να σώζει και πάλι.

70’ Εξαιρετική προσπάθεια και πλασέ του Αντόνισε, ο Σιαμπάνης εντυπωσιακά απομάκρυνε.

79’ Ο Φορτούνα πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Ραμίρεζ μπλόκαρε.

86’ Ο Τεττέη με κεφαλιά έβγαλε μόνο του τον Αντόνισε, αυτός σούταρε δυνατά με τον Σιαμπάνη να σώζει ξανά τον Βόλο.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Χάμουλιτς, Χέρμανσον, Μακνί, Μύγας – Σιμόν, Αμανί, Πόκορνι, Λαρουσί.

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα (90’ Ασεχνούν), Πίντσι (54’ Χουάνπι), Τζόκα (90’ Μπουζούκης), Λάμπρου, Χάμουλιτς (73’ Μακνί).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Πόμπο (90’+3’ Ρουκουνάκης), Αντόνισε, Τεττέη, Παντελίδης (90’ Ζέρσον Σόουζα), Εμπό, Πέρεθ (56’ Αμανί), Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί.