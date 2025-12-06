Σεισμός τώρα 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Κόρινθο, Πάτρα, Δημητσάνα έως και την Αιτωλοακαρνανία
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ του Σαββάτου στα Καλάβρυτα.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,6 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων, ενώ το εστιακό βάθος είναι στα 24,3 χλμ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός σε Κόρινθο, Πάτρα, Δημητσάνα έως και την Αιτωλοακαρνανία.
«Εκεί υπάρχει γνωστή φωλιά σεισμών. Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο» σχολίασε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές και τραυματισμούς.
