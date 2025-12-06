Σεισμός τώρα 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ του Σαββάτου στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,6 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων, ενώ το εστιακό βάθος είναι στα 24,3 χλμ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός σε Κόρινθο, Πάτρα, Δημητσάνα έως και την Αιτωλοακαρνανία.

«Εκεί υπάρχει γνωστή φωλιά σεισμών. Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο» σχολίασε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές και τραυματισμούς.

