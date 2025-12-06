Παγκόσμιο Κύπελλο: Το πρόγραμμα των αγώνων, μέρες και ώρες των αναμετρήσεων

Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά – Δείτε το καλεντάρι των αγώνων.

Παγκόσμιο Κύπελλο: Το πρόγραμμα των αγώνων, μέρες και ώρες των αναμετρήσεων
Μία μέρα μετά την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, έγινε γνωστό το πρόγραμμα των αγώνων με μέρες και ώρες. Οι αναμετρήσεις από τη φάση των ομίλων μέχρι και τον μεγάλο τελικό.

Το πρόγραμμα των ομίλων:

11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Nότια Αφρική, Group A

12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Σκόπια / Τσεχία – Ιρλανδία, Group A

22:00 Καναδάς – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B

13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D

07:00 Αυστραλία – Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο, Group D

22:00 Κατάρ – Ελβετία, Group B

14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C

04:00 Αϊτή – Σκωτία, Group C

20:00 Γερμανία – Κουρασάο, Group E

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία, Group F

15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ, Group E

05:00 Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία – Τυνησία, Group F

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος, Group G

16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G

07:00 Αυστρία – Ιορδανία, Group J

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη, Group I

17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ – Νορβηγία, Group I

04:00 Αργεντινή – Αλγερία, Group J

20:00 Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K

23:00 Αγγλία – Κροατία, Group L

18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς, Group L

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K

07:00 Δανία – Σκόπια / Τσεχία – Ιρλανδία – Νότια Αφρική, Group A

22:00 Ελβετία – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B

19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ, Group B

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A

07:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – Παραγουάη, Group D

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία, Group D

20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο, Group C

04:00 Βραζιλία – Αϊτί, Group C

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία, Group F

20:00 Ολλανδία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Group E

21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο, Group E

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η

22:00 Βέλγιο – Ιράν, Group G

22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπρος, Group G

20:00 Αργεντινή – Αυστρία, Group J

23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group I

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι

06:00 Ιορδανία – Αλγερία, Group J

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ

23:00 Αγγλία – Γκάνα, Group L

24 Ioυνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία, Group L

05:00 Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K

22:00 Ελβετία – Καναδάς, Group B

22:00 Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κατάρ, Group B

25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτί, Group C

01:00 Σκωτία – Βραζιλία, Group C

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α

04:00 Δανία – Σκόπια / Τσεχία – Ιρλανδία – Μεξικό, Group Α

26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία, Group F

02:00 Ιαπωνία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F

05:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – ΗΠΑ, Group D

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία, Group D

22:00 Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group Ι

27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία, Group Η

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G

06:00 Αίγυπτος – Ιράν, Group G

28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία, Group L

00:00 Κροατία – Γκάνα, Group L

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία, Group K

02:30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία – Ουζμπεκιστάν, Group K

05:00 Αλγερία – Αυστρία, Group J

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή, Group J

Το πρόγραμμα των νοκ-άουτ

Φάση των 32

29/6 23:30, 1E – 3A/B/C/D/F

1/7 00:00, 1Ι – 3C,D,F,G,H

28/6 22:00, 2Α – 2Β

30/6, 04:00, 1F – 2C

3/7, 02:00, 2Κ – 2L

2/7, 22:00, H1 – 2J

2/7, 03:00, 1D – 3B/E/H/I/J

29/6, 20:00, 1C – 2F

30/6, 20:00, 2Ε – 2Ι

1/7, 04:00, 1Α – 3C/E/F/H/I

1/7, 19:00, 1L – 3E/H/I/J/K

Φάση των 16

5/7, 00:00, W74 – W77

4/7, 20:00, W73-W75

6/7, 22:00, W83-W84

7/7, 03:00, W81-W82

5/7, 23:00, W76-W78

6/7, 03:00, W79-W80

7/7, 19:00, W86-W88

7/7. 23:00, W85-W87

Προημιτελικά

9/7, 23:00, W89-W90

10/7, 22:00, W93-W94

12/7, 00:00, W91-W92

12/7, 04:00, W95-W96

Hμιτελικά

14/7, 22:00, W97-W98

15/7, 22:00, W99-W100

Μικρός Τελικός

19/7, 00:00, L101-L102

Tελικός

19/7, 22:00, W101-102

