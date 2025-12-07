Ινδία: 23 νεκροί σε πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στην πολιτεία Γκόα, στη δυτική Ινδία, ανακοινώθηκε σήμερα από τον πρωθυπουργό της πολιτειακής κυβέρνησης Πραμόντ Σάβαντ και άλλους τοπικούς αξιωματούχους.

#goafire

A horrific fire broke out at a club in the Indian state of Goa, leaving 23 people burnt to death and many others injured. According to local police, the fire started due to a cylinder explosion. pic.twitter.com/t57nUxkPER — Umar Sidique (@umar_938sadeeq) December 6, 2025

Στα θύματα συγκαταλέγονται τουρίστες, κατά τις ίδιες πηγές, οι οποίες δεν διευκρίνισαν αν ανάμεσά τους ήταν αλλοδαποί και ποιες ήταν οι εθνικότητές τους. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ντισκοτέκ στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα, διευκρίνισε η αστυνομία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

Διαβάστε επίσης