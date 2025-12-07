Ινδία: 23 νεκροί σε πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ντισκοτέκ στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα,
Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στην πολιτεία Γκόα, στη δυτική Ινδία, ανακοινώθηκε σήμερα από τον πρωθυπουργό της πολιτειακής κυβέρνησης Πραμόντ Σάβαντ και άλλους τοπικούς αξιωματούχους.
Στα θύματα συγκαταλέγονται τουρίστες, κατά τις ίδιες πηγές, οι οποίες δεν διευκρίνισαν αν ανάμεσά τους ήταν αλλοδαποί και ποιες ήταν οι εθνικότητές τους. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ντισκοτέκ στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα, διευκρίνισε η αστυνομία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.
