Ινδή «παντρεύτηκε» το πτώμα του φίλου της που «δολοφονήθηκε από τον πατέρα και τα αδέλφια της»

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ινδία η υπόθεση μιας 21χρονης από τη Μαχαράστρα, η οποία προχώρησε σε συμβολικό γάμο με τη σορό του 25χρονου συντρόφου της, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του. Η Άαντσαλ Μαμιντγουόρ και ο Σάκσαμ Τέιτ είχαν σχέση εδώ και χρόνια, όμως η οικογένειά της αντιδρούσε σφοδρά λόγω διαφορετικής κάστας.

Ο Σάκσαμ ήταν επίσης γνωστός στην οικογένεια, καθώς υπήρξε στενός φίλος του αδελφού της Άαντσαλ, Χίμες Μαμιντγουόρ. Τόσο ο Σάκσαμ όσο και ο Χίμες είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, ποινικό παρελθόν.

Η φονική επίθεση

Σύμφωνα με το news18.com, το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο PTI, ο Σάκσαμ βρισκόταν με φίλους στο Τζούνα Γκανζ της Ναντέντ όταν δέχθηκε επίθεση. Ο Χίμες φέρεται να τον πυροβόλησε, με τη σφαίρα να διαπερνά τα πλευρά του, και στη συνέχεια να του συνέθλιψε το κεφάλι με μια πλάκα, προκαλώντας τον θάνατό του ακαριαία.

Μαζί του φέρονται να συμμετείχαν ο αδελφός του, Σαχίλ, κι ο πατέρας τους, Γκανές (ή Γκατζανάν) Μαμιντγουόρ. Η αστυνομία συνέλαβε τους τρεις άντρες λίγο αργότερα, ενώ συνολικά έξι άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, παράνομη συγκέντρωση, ταραχές, παραβίαση του Bharatiya Nyaya Sanhita, του SC/ST Act και του Arms Act.

Ο συμβολικός γάμος πάνω στη σορό

Την επόμενη ημέρα, ενώ η οικογένεια του Σάκσαμ ετοιμαζόταν για την κηδεία, η Άαντσαλ έφτασε στο σπίτι του και ανακοίνωσε ότι θα τον «παντρευτεί», παρά τον θάνατό του. Μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες, άλειψε το σώμα του με κουρκουμά και του έβαλε βερμίλιο στο μέτωπο, όπως γίνεται στα παραδοσιακά ινδικά μυστήρια.

Σε κατάσταση σοκ, η νεαρή γυναίκα φώναζε ότι «θα παραμείνει δική του ακόμη και μετά τον θάνατό του» και ζητούσε «δικαιοσύνη» και «την εσχάτη των ποινών» για τους δράστες.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η Άαντσαλ υποστήριξε ότι ο πατέρας και οι αδελφοί της απειλούσαν συχνά να σκοτώσουν τον Σάκσαμ λόγω της κάστας του. «Τώρα το έκαναν. Θέλω να τιμωρηθούν, θέλω να τους κρεμάσουν», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια δήλωσε ότι σκοπεύει να μείνει πλέον στο σπίτι του Σάκσαμ.