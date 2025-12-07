Επτά Ρίχτερ χτύπησαν τα σύνορα Αλάσκας - Καναδά: Μετασεισμοί ύψους 5,6 και 5,3

Ευτυχώς το επίκεντρο ήταν σε μια ορεινή και αραιοκατοικημένη περιοχή μεταξύ της Αλάσκας και του δυτικού άκρου του Καναδά

Σεισμός μεγέθους 7 βαθμών έπληξε σήμερα το βράδυ μια ορεινή και αραιοκατοικημένη περιοχή μεταξύ της Αλάσκας και του δυτικού άκρου του Καναδά, ανακοίνωσε η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), η οποία ανέφερε επίσης δύο ισχυρούς μετασεισμούς.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 20.41 ώρα Γκρίνουιτς (22.41 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 10 χλμ., κοντά στην ακτή, στα σύνορα μεταξύ της Αλάσκας και καναδικού εδάφους Γιούκον, περίπου 250 χλμ. δυτικά από την πρωτεύουσα του, το Γουάιτχορς, και 370 χλμ. βορειοδυτικά του Τζούνο, της πρωτεύουσας της αμερικανικής πολιτείας Αλάσκα.

Η USGS ανέφερε επίσης δύο μετασεισμούς μεγέθους 5,6 και 5,3 βαθμών που καταγράφηκαν μέσα στα επόμενα λεπτά.

Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στις ακτές του Ειρηνικού. Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι ανέφερε ωστόσο ότι δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

