Διπλός σεισμός στην ανατολική Κρήτη - Κοντά στη Σητεία τα επίκεντρα

Διπλός σεισμός μεγέθους 3,1 και 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (2/12), στις 03:02 και στις 03:03 αντίστοιχα.

Το επίκεντρο του πρώτου χρονικά σεισμού εντοπίζεται στα 4 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Ζάκρου και του δεύτερου στα 11 χλμ. βόρεια της Ζάκρου.

Το εστιακό βάθος των δύο δονήσεων υπολογίζεται στα 29,3 και 26,2 χλμ.

Δείτε το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στη Ζάκρο.