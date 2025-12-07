Μερτς από Ισραήλ: Ο πόλεμος θα τελειώσει μόλις η Χαμάς καταθέσει όλα τα όπλα της

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ εξέφρασε την ελπίδα ότι το σχέδιο για τη Γάζα θα σημάνει έναν νέο ορίζοντα για τους πολίτες της Γάζας και του Ισραήλ

Μερτς από Ισραήλ: Ο πόλεμος θα τελειώσει μόλις η Χαμάς καταθέσει όλα τα όπλα της

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μιλάει κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στην προεδρική κατοικία στην Ιερουσαλήμ, Ισραήλ, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025. 

Pool EPA
Αρχίζοντας την πρώτη του επίσκεψη στο Ισραήλ ως καγκελάριος της Γερμανίας, ο Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε τη συνεχή δέσμευση της χώρας στο εβραϊκό κράτος λέγοντας: "Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ".

"Δεν θα μπορούσαμε να συναντηθούμε σε πιο δύσκολους και πιο περίπλοκους καιρούς", δήλωσε ο Μερτς από την Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ. "Ξέρετε ότι η Γερμανία στέκεται σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ, ειδικά μετά τη φρικτή επίθεση που διέπραξε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023. Έκτοτε, καταφέραμε να εμβαθύνουμε και να εντείνουμε περαιτέρω τη φιλία μας και γνωρίζετε ότι θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του Ισραήλ. Εξακολουθούμε να θεωρούμε αυτή τη φιλία ένα θαύμα.

Την ίδια ώρα, ο Μερτς δήλωσε ότι "οι στρατιωτικές ενέργειες και οι ενέργειες της κυβέρνησης μας έφεραν αντιμέτωπους με ένα δίλημμα". Ωστόσο, τόνισε: Έπρεπε να αντιδράσουμε σε αυτό, αλλά να είστε σίγουροι ότι εξακολουθούμε να είμαστε στο πλευρό σας", σε αυτό που φαινόταν να είναι μια αναφορά στον προσωρινό περιορισμό των παραδόσεων όπλων στο Ισραήλ. "Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα και έχει το δικαίωμα να υπάρχει. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ στο δικαίωμά του να υπάρχει και σας υποστηρίζουμε στις προσπάθειές σας".

Όσον αφορά το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο Μερτς δήλωσε: "Θα σας βοηθήσουμε καθώς η ειρήνη και οι διαπραγματεύσεις εισέρχονται σε μια επόμενη φάση. Ο πόλεμος θα τελειώσει μόλις η Χαμάς καταθέσει όλα τα όπλα της, ο πόλεμος θα τελειώσει και στη συνέχεια θα κοιτάξουμε το μέλλον".

Το Βερολίνο ελπίζει επίσης "ότι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη θα συνεχίσει να εξελίσσεται προς μια θετική κατεύθυνση", τόνισε.

Η Γερμανία βλέπει τη λύση των δύο κρατών ως "σημαντικό παράγοντα για την καλή συνύπαρξη μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, και του ισραηλινού λαού, του παλαιστινιακού λαού και του αραβικού κόσμου, ώστε να μπορούν να ζήσουν ειρηνικά, με ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια", δήλωσε.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ εξέφρασε την ελπίδα ότι το σχέδιο για τη Γάζα θα σημάνει έναν νέο ορίζοντα για τους πολίτες της Γάζας και του Ισραήλ, καθώς και για τα γειτονικά αραβικά κράτη. Δήλωσε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Σχετικά με την ανάπτυξη του συστήματος πυραυλικής άμυνας Arrow 3 στη Γερμανία, "για την υπεράσπιση της Γερμανίας και της Ευρώπης, προϊόντα κατασκευασμένα στο Ισραήλ, είναι κάτι πολύ μοναδικό και συγκινητικό και σημαντικό", δήλωσε ο Χέρτζογκ.

Ο Μερτς έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών στο Γραφείο του προέδρου στην Ιερουσαλήμ: "Η φιλία μεταξύ Γερμανίας και Ισραήλ είναι ένας σπουδαίος θησαυρός". Οκτώ δεκαετίες μετά το Ολοκαύτωμα, υπογράμμισε, παραμένει "ευθύνη μας να ενισχύσουμε τον δεσμό μεταξύ των χωρών μας από γενιά σε γενιά".

Ο καγκελάριος έγραψε επίσης: "Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι είμαι έτοιμος να κάνω το καθήκον μου στην εκπλήρωση αυτής της ευθύνης μαζί σας", τονίζοντας ότι είναι "βαθιά ευγνώμων" για τους στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο Χέρτζογκ.

