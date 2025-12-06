Στέλιος Μάινας: «Πολλές φορές έχω αποτύχει απέναντι στο κοινό και δεν το έχω πείσει»

Για την σχέση με τον πατέρα του και την σχέση που έχει αναπτύξει κατα τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας με το κοινό, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Στέλιος Μάινας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha.

Για την σχέση του με τον πατέρα του, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε: «είχαμε μια πολύ καλή σχέση με τον πατέρα μου, αν και με την μητέρα μου είχαν χωρίσει όταν ήμουν τεσσάρων ετών. Κάτι που σημαίνει πως ήταν ένας επισκέπτης. Είχαμε μια καλή σχέση, βλεπόμασταν ως πατέρας και γιος με αποστάσεις γιατί έμενα με τη μητέρα μου και έτσι δεν υπεισέρχετο εις βάθος στις προσωπικές μου αποφάσεις».

«Ξοδευόμαστε στη ζωή, ξοδευόμαστε στη σκηνή, επαναλαμβανόμαστε και πρέπει να αντλήσεις από κάπου καινούργια πράγματα. Να σου δημιουργήσουν δηλαδή νέες εικόνες και νέο εσωτερικό κόσμο», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Όσον αφορά την σχέση του με το κοινό, ο Στέλιος Μάινας δήλωσε: «Το κοινό δεν το κοροϊδεύεις ποτέ, αντιλαμβάνεται ότι του λες ψέματα. Δεν θα πω ψέματα, πολλές φορές έχω αποτύχει απέναντι στο κοινό. Δεν το έχω πείσει, δεν το έφερα κοντά σε μένα».

