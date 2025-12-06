Γαλλία: Νεκροί σε τροχαίο τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι κοντά στα σύνορα με την Ελβετία

Τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι που διέμεναν στην Ελβετία --δύο άνδρες, εκ των οποίων ένας 16χρονος ανήλικος, και δύο γυναίκες-- σκοτώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε τροχαίο στην κεντροανατολική Γαλλία όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία.

Εκτός από τον ανήλικο, τα άλλα θύματα του τροχαίου που σημειώθηκε στην πόλη Κολόνζ, κοντά στην περιοχή των συνόρων με την Ελβετία, ήταν όλα 18 ετών, μεταξύ των οποίων ο οδηγός.

Οι νέοι, που ήταν δύο ζευγάρια, «όλοι πορτογαλικής εθνικότητας με διεύθυνση κατοικίας στην Ελβετία», επρόκειτο να πάνε στο Παρίσι στο πλαίσιο ενός «ταξιδιού», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντουάν Σελ, αντιεισαγγελέας της Μπουρ-αν-Μπρες.

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία της έρευνας, «δεν υπάρχει καμιά ένδειξη που να υποδηλώνει ότι είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ τοπική ώρα. «Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά. Παρά την παρέμβαση των πυροσβεστών έπειτα από κλήση στον αριθμό 18 (τον γαλλικό αριθμό έκτακτης ανάγκης για την Πυροσβεστική), διαπιστώθηκε ότι όλοι επιβαίνοντες ήταν νεκροί», δήλωσε η νομαρχία.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

