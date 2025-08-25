Σε τουρκικό κλοιό η Λιβύη: Η συνάντηση Χαφτάρ-Καλίν φέρνει ψήφιση του παράνομου μνημονίου

Θερμό φθινόπωρο αναμένεται για την ευρύτερη γειτονιά μας και την ανατολική Μεσόγειο, με την Τουρκία να κάνει ότι μπορεί -και να δείχνει ότι το καταφέρνει- προκειμένου να προσεταιριστεί τον Χαλίφα Χαφτάρ, και μαζί με αυτόν, τη λιβυκή υποστήριξη και συνέργεια στα νεο-οθωμανικά σχέδια της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η γείτονα σφίγγει τον κλοιό γύρω από την αφρικανική χώρα, προκειμένου κυρίως να συμφωνήσει στο παράνομο κι ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο φυσικά παραβιάζει θεμελιώδη κυριαρχικά δικαιώματα της χώρα μας. Όλά αυτά, εν όψει και των γεωτρήσεων που αναμένεται να ξεκινήσει η Chevron νότια της Κρήτης, σε συμφωνία φυσικάμε τη χώρα μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα, επισκέφτηκε τη Βεγγάζη βρέθηκε ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν, όπου είχε συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Λίβυου στρατάρχη, οι δύο άνδρες συζήτησαν ζητήματα διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας. Ο ίδιος συναντήθηκε και με τον γιο του Σαντάμ Χαφτάρ, ενώ μαζί του κατέφθασε και στρατιωτική αποστολή, καθώς και μια κορβέτα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, που έδεσε στο λιμάνι της Βεγγάζης.

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, το ελεγχόμενο από τον Χαφτάρ κοινοβούλιο θα επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο την επόμενη εβδομάδα.

Αυτή η υπογραφή, αναφέρουν, «θα μετατοπίσει την ισορροπία δυνάμεων στην ανατολική Μεσόγειο και θα δώσει στην Τουρκία το δικαίωμα βέτο για ότι έχει να κάνει με τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Άλλες πηγές από Τουρκία και Λιβύη με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν στο Bloomberg ότι τα περισσότερα εμπόδια που καθυστερούσαν την υλοποίηση της συμφωνίας έχουν πλέον αρθεί. Εφόσον εγκριθεί, η Άγκυρα θα αποκτήσει νέο έρεισμα στις διεκδικήσεις της στην ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας την παρουσία της στην ευαίσθητη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Κρήτης και Τουρκίας.

Η χώρα μας δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια και την επόμενη εβδομάδα,αναμένεται επίσκεψη σε υψηλό επίπεδο από αξιωματούχους της Λιβύης στην Ελλάδα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Προηγήθηκε το σαββατοκύριακο η ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, που συνιστά μιας πλήρως τεκμηριωμένη απάντηση, η οποία χαρακτηρίζει τις λιβυκές θέσεις αβάσιμες και αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια στρατηγική που στοχεύει εκτός από την απόκρουση νομικών ισχυρισμών και στην καταγραφή τους σε διεθνές επίπεδο για μελλοντική χρήση.

«Καμία παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων»

Από την πλευρά του πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είπε σήμερα ότι «η Λιβύη σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή», αναφερόμενος στις θαλάσσιες περιοχές που η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει προκηρύξει έρευνες για εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Όσο κι αν μοιάζει παράδοξο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι «η προκήρυξη οικοπέδων από την πλευρά της Λιβύης είναι κάτω από την ελληνική μέση γραμμή» και συμπλήρωσε: «Το πεδίο είναι το κρίσιμο».

Εις ό,τι αφορά τους χάρτες που έχουν δημοσιευτεί από την πλευρά της κυβέρνησης στην Τρίπολη και αποτυπώνουν τα όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Λιβύης σχεδόν μέχρι τα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων στην Κρήτη, με τρόπο που η γειτονική χώρα δείχνει σαν να προσπαθεί να σφετεριστεί μεγάλο τμήμα θαλασσίων ζωνών που η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα, ο κ. Γεραπετρίτης προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. «Μπορεί να έχουν μια μαξιμαλιστική αξίωση για την ΑΟΖ για να διαπραγματευτούν» σχολίασε ο υπουργός των Εξωτερικών, στη δημόσια τοποθέτησή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

«Το πεδίο είναι το κρίσιμο», επανέλαβε ο κ. Γεραπετρίτης και συμπλήρωσε «θεωρείτε ότι κολοσσοί ενεργειακοί όπως η Chevron και η Exxon θα έρχονταν να επενδύσουν αν υπήρχε αμφισβήτηση των ελληνικών θαλασσίων ζωνών;». «Η Μεσόγειος βρέχει 21 χώρες, θεωρητικά κάθε χώρα μπορεί να έχει ό,τι αξιώσεις θέλει» πρόσθεσε ο υπουργός των Εξωτερικών.

Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί παραβίαση κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

