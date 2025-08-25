Ελλάδα-Λιβύη: Τι δείχνει η ρηματική διακοίνωση - Η στρατηγική της Αθήνας

Το νομικό σκεπτικό της Ελλάδας, η μέση γραμμή και η διεθνής διάσταση

Γιώργος Νόκος

Ελλάδα-Λιβύη: Τι δείχνει η ρηματική διακοίνωση - Η στρατηγική της Αθήνας
ΕΘΝΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αθήνα αντέδρασε με τη δική της ρηματική διακοίνωση στη αντίστοιχη της Λιβύης που αμφισβητούσε την ελληνική θαλάσσια δικαιοδοσία νότια της Κρήτης δείχνοντας την ευρύτερη στρατηγική που ακολουθεί. Η ελληνική πλευρά κατέθεσε στον ΟΗΕ πλήρως τεκμηριωμένη απάντηση, η οποία χαρακτηρίζει τις λιβυκές θέσεις αβάσιμες και αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια στρατηγική που στοχεύει εκτός από την απόκρουση νομικών ισχυρισμών και στην καταγραφή τους σε διεθνές επίπεδο για μελλοντική χρήση.

Νομική θωράκιση απέναντι σε αμφισβητήσεις

Η ελληνική απάντηση κινείται στη γραμμή της πάγιας θέσης ότι το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο. Αγνοεί τη γεωγραφική πραγματικότητα, τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους, η επιλογή της Αθήνας να στηριχθεί αποκλειστικά στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας έχει στόχο να δείξει ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως δύναμη που υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο χωρίς εκπτώσεις. Η διακοίνωση εντάσσεται σε ένα προληπτικό σχέδιο, ώστε σε κάθε μελλοντική δικαστική ή διπλωματική διαδικασία η ελληνική θέση να έχει ήδη αποτυπωθεί με σαφήνεια.

58ee216e-xartis-libya.jpg

Η μέση γραμμή ως θεμέλιο

Στο επίκεντρο της ελληνικής επιχειρηματολογίας βρίσκεται η μέση γραμμή. Η Ελλάδα την προβάλλει ως βάση οριοθέτησης με όλα τα γειτονικά κράτη. Οι λιβυκές αιτιάσεις επιχειρούν να μειώσουν την επήρεια των ελληνικών νησιών, όμως η Αθήνα υποστηρίζει με νομική επιχειρηματολογία ότι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ τους προστατεύονται πλήρως από το Διεθνές Δίκαιο. Κατά την άποψη διπλωματικών κύκλων, η προβολή αυτής της γραμμής είναι κρίσιμη, καθώς δημιουργεί τετελεσμένα υπέρ της Ελλάδας στο επίπεδο των διεθνών θεσμών.

Διάλογος με σαφείς προϋποθέσεις

Η ελληνική κυβέρνηση, πέρα από τη νομική διάσταση, προβάλλει και το μήνυμα της ετοιμότητας για διάλογο με τη Λιβύη. Η πρόσκληση για συζητήσεις γύρω από την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών δείχνει μια στρατηγική που συνδυάζει την υπεράσπιση δικαιωμάτων με διπλωματικά ανοίγματα. Όπως επισημαίνεται από κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα επιδιώκει να αποδείξει ότι παραμένει ανοικτή σε συνεννόηση, εφόσον αυτή διεξαχθεί στη βάση της διεθνούς νομιμότητας και όχι σε μονομερείς κινήσεις.

Η ευρύτερη διάσταση

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στη σχέση Ελλάδας-Λιβύης. Συνδέεται με τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, τη στάση της Τουρκίας και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ενεργειακοί άξονες στην περιοχή. Η Ελλάδα επιχειρεί να παρουσιάσει την εικόνα μιας χώρας που δεν παρασύρεται σε κινήσεις αντιπαράθεσης, αλλά επενδύει στη νομική ισχύ και στην ευρωπαϊκή της θέση. Το ίδιο μήνυμα, σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους, αποστέλλεται σε εταίρους και συμμάχους που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Τα 10 δραματικά μερόνυχτα - Στο πλευρό της μέχρι το τέλος ο Ντέμης Νικολαΐδης

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωίδα γιαγιά βοήθησε την κόρη της να γεννήσει στο αυτοκίνητο και έσωσε τη ζωή του εγγονού της

07:06ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το σύνθημα «δώσε 13η σύνταξη να σωθούμε», ο Τσίπρας που τους έκανε άνω - κάτω στην κεντροαριστερά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εκπλήξεις, τα ζόρια της Intracom Telecom, η γάτα, το ποντίκι και η ΕΧΑΕ και τα ΚΑΕ, το φούσκωμα δαπανών-αποσβέσεων και η Deloitte

07:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Τη χτυπούσε, τη βίαζε και την απειλούσε» - Τι αποκάλυψε η αδελφή της 36χρονης

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εμπειρία 1.033 αγώνων σε Top 5 πρωταθλήματα, φέρνουν οι μεταγραφές

06:57LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Χόρεψε ξέφρενα μαζί με τη Νόνη Δούνια σε ταβέρνα στη Σύρο – Δείτε βίντεο

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα σε Κρήτη, Κάρπαθο, Χίο, Σάμο, Ικαρία

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Προσωπική διαφορά – Πώς θα δουν αυξήσεις πάνω από 650.000 συνταξιούχοι

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Πικρή ακόμη και η… μπουγάτσα – Η μερίδα «αγγίζει» τα 3 ευρώ

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Για ποιον λόγο εμφανίστηκαν οι μπλε δράκοι στις ακτές της Μεσογείου

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

06:40TRAVEL

Ρεκόρ εσόδων στον ελληνικό τουρισμό το 2025 – Πρωταγωνιστές Αμερικανοί και Βρετανοί

06:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί «επικαιροποίησης» της ομόφωνης απόφασης αναγνώρισης της Παλαιστίνης

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες μέσα από την «κόλαση» της Γάζας: Έλληνες ιατροί περιγράφουν τον λιμό

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημογραφική «βόμβα» και στην αγορά εργασίας – Η Ελλάδα θα χρειαστεί 2 εκατ. απασχολούμενους έως το 2035

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους - Ποιοι πληρώνονται σήμερα

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες σήμερα

06:22ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα-Λιβύη: Τι δείχνει η ρηματική διακοίνωση - Η στρατηγική της Αθήνας

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Μεσαία τάξη, συνταξιούχοι και στο βάθος εκλογικός νόμος - Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Αυγούστου 2025: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες σήμερα

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Μεσαία τάξη, συνταξιούχοι και στο βάθος εκλογικός νόμος - Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

07:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Τη χτυπούσε, τη βίαζε και την απειλούσε» - Τι αποκάλυψε η αδελφή της 36χρονης

22:30LIFESTYLE

Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά μετά από έξι χρόνια σχέσης - Δείτε βίντεο

22:41WHAT THE FACT

Ο άνδρας που επέζησε από επίθεση αρκούδας και το συγκλονιστικό μήνυμα που άφησε στη γυναίκα του αιμόφυρτος

06:57LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Χόρεψε ξέφρενα μαζί με τη Νόνη Δούνια σε ταβέρνα στη Σύρο – Δείτε βίντεο

07:06ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το σύνθημα «δώσε 13η σύνταξη να σωθούμε», ο Τσίπρας που τους έκανε άνω - κάτω στην κεντροαριστερά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εκπλήξεις, τα ζόρια της Intracom Telecom, η γάτα, το ποντίκι και η ΕΧΑΕ και τα ΚΑΕ, το φούσκωμα δαπανών-αποσβέσεων και η Deloitte

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Η τουρίστρια που έγινε viral σε κρητικό πανηγύρι – Δείτε βίντεο

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη τουρίστρια της Ρωσίας που επισκέφτηκε τη Βόρεια Κορέα περιγράφει: «Μας κοίταγαν έκπληκτοι στον δρόμο»

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα στον Βόλο: «Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει», λέει η αδελφή της 36χρονης - Ποιο ήταν το «μυστικό» του ζευγαριού

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Προσωπική διαφορά – Πώς θα δουν αυξήσεις πάνω από 650.000 συνταξιούχοι

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Για ποιον λόγο εμφανίστηκαν οι μπλε δράκοι στις ακτές της Μεσογείου

20:46WHAT THE FACT

Ποιες είναι οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

06:40TRAVEL

Ρεκόρ εσόδων στον ελληνικό τουρισμό το 2025 – Πρωταγωνιστές Αμερικανοί και Βρετανοί

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα: Ο Κλίντον ζήτησε βοήθεια από τον Πούτιν για να πιάσει τον Μπιν Λάντεν

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εμπειρία 1.033 αγώνων σε Top 5 πρωταθλήματα, φέρνουν οι μεταγραφές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ