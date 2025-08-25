Ελλάδα-Λιβύη: Τι δείχνει η ρηματική διακοίνωση - Η στρατηγική της Αθήνας

Η Αθήνα αντέδρασε με τη δική της ρηματική διακοίνωση στη αντίστοιχη της Λιβύης που αμφισβητούσε την ελληνική θαλάσσια δικαιοδοσία νότια της Κρήτης δείχνοντας την ευρύτερη στρατηγική που ακολουθεί. Η ελληνική πλευρά κατέθεσε στον ΟΗΕ πλήρως τεκμηριωμένη απάντηση, η οποία χαρακτηρίζει τις λιβυκές θέσεις αβάσιμες και αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια στρατηγική που στοχεύει εκτός από την απόκρουση νομικών ισχυρισμών και στην καταγραφή τους σε διεθνές επίπεδο για μελλοντική χρήση.

Νομική θωράκιση απέναντι σε αμφισβητήσεις

Η ελληνική απάντηση κινείται στη γραμμή της πάγιας θέσης ότι το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο. Αγνοεί τη γεωγραφική πραγματικότητα, τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους, η επιλογή της Αθήνας να στηριχθεί αποκλειστικά στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας έχει στόχο να δείξει ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως δύναμη που υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο χωρίς εκπτώσεις. Η διακοίνωση εντάσσεται σε ένα προληπτικό σχέδιο, ώστε σε κάθε μελλοντική δικαστική ή διπλωματική διαδικασία η ελληνική θέση να έχει ήδη αποτυπωθεί με σαφήνεια.

Η μέση γραμμή ως θεμέλιο

Στο επίκεντρο της ελληνικής επιχειρηματολογίας βρίσκεται η μέση γραμμή. Η Ελλάδα την προβάλλει ως βάση οριοθέτησης με όλα τα γειτονικά κράτη. Οι λιβυκές αιτιάσεις επιχειρούν να μειώσουν την επήρεια των ελληνικών νησιών, όμως η Αθήνα υποστηρίζει με νομική επιχειρηματολογία ότι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ τους προστατεύονται πλήρως από το Διεθνές Δίκαιο. Κατά την άποψη διπλωματικών κύκλων, η προβολή αυτής της γραμμής είναι κρίσιμη, καθώς δημιουργεί τετελεσμένα υπέρ της Ελλάδας στο επίπεδο των διεθνών θεσμών.

Διάλογος με σαφείς προϋποθέσεις

Η ελληνική κυβέρνηση, πέρα από τη νομική διάσταση, προβάλλει και το μήνυμα της ετοιμότητας για διάλογο με τη Λιβύη. Η πρόσκληση για συζητήσεις γύρω από την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών δείχνει μια στρατηγική που συνδυάζει την υπεράσπιση δικαιωμάτων με διπλωματικά ανοίγματα. Όπως επισημαίνεται από κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα επιδιώκει να αποδείξει ότι παραμένει ανοικτή σε συνεννόηση, εφόσον αυτή διεξαχθεί στη βάση της διεθνούς νομιμότητας και όχι σε μονομερείς κινήσεις.

Η ευρύτερη διάσταση

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στη σχέση Ελλάδας-Λιβύης. Συνδέεται με τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, τη στάση της Τουρκίας και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ενεργειακοί άξονες στην περιοχή. Η Ελλάδα επιχειρεί να παρουσιάσει την εικόνα μιας χώρας που δεν παρασύρεται σε κινήσεις αντιπαράθεσης, αλλά επενδύει στη νομική ισχύ και στην ευρωπαϊκή της θέση. Το ίδιο μήνυμα, σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους, αποστέλλεται σε εταίρους και συμμάχους που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης