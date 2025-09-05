Πούτιν: Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μιλά στην ολομέλεια του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε μια ξεκάθαρη προειδοποίηση. Μιλώντας στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική δύναμη βρεθεί στην Ουκρανία θα αποτελεί νόμιμος στόχος για επίθεση, όπως αναφέρει το SkyNews.

«Εάν εμφανιστούν στρατιωτικές δυνάμεις εκεί, ειδικά τώρα, κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, θα προχωρήσουμε με βάση το γεγονός ότι αυτές θα αποτελούν νόμιμους στόχους για καταστροφή», δήλωσε ο Πούτιν.

Η δήλωση του Πούτιν έρχεται μετά την χθεσινή συνάντηση στο Παρίσι, όπου 26 χώρες της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» δήλωσαν ότι θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία για να διασφαλίσουν την ασφάλεια μετά από μια πιθανή συμφωνία εκεχειρίας.

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα λόγο για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία εάν υπάρχει ειρήνη και ισχυρίστηκε ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Η Μόσχα έχει παραβιάσει στο παρελθόν συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του Μνημονίου της Βουδαπέστης, με την προσάρτηση της Κριμαίας και την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν προσκαλεί τον Ζελένσκι σε συνομιλίες στη Μόσχα

Στο ίδιο Φόρουμ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζητά από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να έρθει στη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες, ισχυριζόμενος ότι θα παρέχει ασφάλεια στον Ουκρανό ηγέτη.

Ο Ρώσος ηγέτης ισχυρίζεται ότι αυτό είναι «100% εγγυημένο» και λέει ότι πιστεύει ότι η διεξαγωγή της συνάντησης σε μια ουδέτερη, τρίτη χώρα είναι ένα «υπερβολικό αίτημα».

«Ο καλύτερος τόπος για μια συνάντηση είναι η πρωτεύουσα της Ρωσικής Ομοσπονδίας... η Μόσχα», τόνισε ο Πούτιν.

Αυτή είναι μια πρόταση που έχει επαναλάβει πολλές φορές από τη σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα πριν από τρεις εβδομάδες, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπάθησε να πείσει τον Πούτιν να συναντήσει τον Ζελένσκι.

Διαβάστε επίσης