«Συμμαχία των Προθύμων»: Όλα πλέον εξαρτώνται από τον Τραμπ - Ανάπτυξη στρατευμάτων από 26 χώρες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι αριστερά, και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, φθάνουν για να συμμετάσχουν σε μια σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Παρίσι, την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Η «Συμμαχία των Προθύμων» και οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο φαίνεται να λαμβάνουν την τελική τους μορφή μετά τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης (04/09) στο Ελιζέ, που έγινε σε μεγάλο βαθμό διαδικτυακά, με 26 χώρες να δηλώνουν έτοιμες να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στον αέρα, το έδαφος και τα ύδατα της εμπόλεμης Ουκρανίας, αλλά η τελική έκβαση όλων αυτών εξαρτάται από το τι θα αποφασίσει ο Λευκός Οίκος.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέβαλαν νέες προσπάθειες για να προσδιορίσουν το επίπεδο υποστήριξης που είναι διατεθειμένος να παράσχει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουκρανία προκειμένου να αναχαιτίσει τη ρωσική προέλαση, και του ζήτησαν να διευκρινίσει τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα παρέχει σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη εντός της Ουκρανίας σε περίπτωση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μίλησαν με τον Τραμπ μέσω βιντεοκλήσης την Πέμπτη, μετά από τη συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι, υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν και του Κιρ Σταρμερ.

Οι ακριβείς δεσμεύσεις των ευρωπαϊκών κρατών προς τη «Συμμαχία των Προθύμων» είναι σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένες, αλλά εξαρτώνται εν μέρει από το βαθμό στον οποίο οι ΗΠΑ θα προσδιορίσουν τη βοήθεια που είναι διατεθειμένες να παράσχουν σε όρους πληροφοριών, αεροπορικής υποστήριξης και χρηματοδότησης.

Συνάντηση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Ελιζέ, στο Παρίσι, στις 3 Σεπτεμβρίου 2025. (Teresa Suarez/ Pool Photo via AP) Pool EPA μέσω AP

Σχέδιο «ατσάλινος σκαντζόχοιρος»

«Εικοσιέξι χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα», στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας, τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δήλωση που εξέδωσε λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετείχε από το Παρίσι.

Σε αυτές τις «δυνάμεις διασφάλισης», θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Πέρα από τις «δυνάμεις διασφάλισης», η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι «η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς περιορισμούς». Αυτό σημαίνει «μόνιμες ένοπλες δυνάμεις που είναι ισχυρές, καλά εξοπλισμένες και σύγχρονες», εξηγεί στη δήλωσή της και τονίζει: «Πρέπει να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε ένα ατσάλινο σκαντζόχοιρο, άπεπτο για τους τωρινούς και μελλοντικούς επιτιθέμενους». Παράλληλα, προσθέτει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες, σχεδόν 90.000 έχουν ήδη εκπαιδευτεί

Για την Πρόεδρο της Επιτροπής, «εγγύηση ασφαλείας» αποτελεί και η «ισχυρή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή αμυντική στάση». «Χρειαζόμαστε αύξηση των αμυντικών επενδύσεων», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι στο «SAFE», το ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν θα επενδύσουν μόνο στις δικές τους βιομηχανικές βάσεις στον τομέα της άμυνας, αλλά και στις βάσεις της Ουκρανίας.

Βερολίνο, Μαδρίτη και Ρώμη αρνούνται να στείλουν στρατεύματα

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία, έχουν αρνηθεί μέχρι στιγμής να δεσμευτούν για την αποστολή στρατευμάτων.

Ένας Γερμανός εκπρόσωπος δήλωσε: «Η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση, τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», μια φόρμουλα που δεν διαφέρει πολύ από αυτό που παρέχει σήμερα η Ευρώπη.

Στρατιώτες παρακολουθούν τους νεοσύλλεκτους της Bundeswehr να συμμετέχουν σε τελετή ορκωμοσίας μπροστά από το κοινοβούλιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Martin Meissner) AP

«Απογοητευμένος από τον Πούτιν»

Οι ανησυχημένοι Ευρωπαίοι ηγέτες ταξίδεψαν στο Λευκό Οίκο λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου στην Αλάσκα μεταξύ του Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, φοβούμενοι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενδέχεται να αναγκάσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υποκύψει σε μια ταπεινωτική παράδοση, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εδαφών, αναφέρει ο Guardian.

Ο Τραμπ ανταποκρίθηκε στις πιέσεις της Ευρώπης ισχυριζόμενος ότι είχε εξασφαλίσει τη συμφωνία του Ρώσου ηγέτη για την πραγματοποίηση άμεσων συνομιλιών με τον Ουκρανό πρόεδρο, αλλά η Ρωσία απέρριψε οποιαδήποτε τέτοια δέσμευση και διατήρησε σε μεγάλο βαθμό το αίτημά της για την παράδοση ουκρανικών εδαφών και τη δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ είχε ορίσει ως προθεσμία την 1η Σεπτεμβρίου για μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά ο Τραμπ συχνά ορίζει προθεσμίες τις οποίες στη συνέχεια αγνοεί. «Είχαμε μια εξαιρετική σχέση», είπε ο Τραμπ για τον Πούτιν σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα The Daily Caller, αλλά τώρα είπε ότι είναι πολύ απογοητευμένος από τον Ρώσο πρόεδρο: «Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν. Είναι ένας άσκοπος πόλεμος».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) AP

Η Ευρώπη προσπαθεί απεγνωσμένα να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα αποποιηθεί κάθε ευθύνης για τον πόλεμο, αλλά δεν έχει καταφέρει να μετατρέψει την εκφρασμένη απογοήτευση του Τραμπ για τον Πούτιν σε ένα σχέδιο για να στραγγαλίσει την ρωσική οικονομία και, ως αποτέλεσμα, τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Εντός των επόμενων ημερών η οριστικοποίηση της αμερικανικής βοήθειας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη (04/09) ότι οι ΗΠΑ ήταν «πολύ ξεκάθαρες» για την «προθυμία τους να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, ύστερα από μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι οι σχετικές εργασίες σχεδιασμού αναμένεται να οριστικοποιηθούν με την Ουάσινγκτον.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», τόνισε ο Μακρόν μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», και έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχει ειπωθεί, μεταξύ άλλων δημόσια από τον πρόεδρο Τραμπ, και έχει επαναληφθεί από τον υπουργό Εξωτερικών (Μάρκο Ρούμπιο) (...) τώρα είναι οι εργασίες σχεδιασμού που θα οριστικοποιηθούν με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Φωτ. Αρχείου - Ουκρανοί στρατιώτες ετοιμάζονται να πυροβολήσουν ρωσικές θέσεις από ένα ολμοβόλο M777 που προμήθευσαν οι ΗΠΑ. (AP Photo/Evgeniy Maloletka, Αρχείο) AP

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η αμερικανική υποστήριξη για αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας θα οριστικοποιηθεί μέσα «τις επόμενες ημέρες», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ.

«Σταματήστε να αγοράζετε ρωσικό πετρέλαιο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης με τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο, όπως είπε, βοηθάει τη Μόσχα, χρηματοδοτώντας τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις καυσίμων από την ΕΕ σε ένα χρόνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

