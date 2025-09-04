«Συμμαχία των Προθύμων»: Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής

Ο Ουκρανός πρόεδρος και ο Γάλλος ομόλογός του φθάνουν στην σύνοδο κορυφής στο Ελιζέ, στο Παρίσι, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025. (Ludovic Marin/Pool Photo via AP)

«Εικοσιέξι χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα», στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας, τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δήλωση που εξέδωσε λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετείχε από το Παρίσι.

Σε αυτές τις «δυνάμεις διασφάλισης», θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Σχέδιο «ατσάλινος σκαντζόχοιρος»

Πέρα από τις «δυνάμεις διασφάλισης», η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι «η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς περιορισμούς». Αυτό σημαίνει «μόνιμες ένοπλες δυνάμεις που είναι ισχυρές, καλά εξοπλισμένες και σύγχρονες», εξηγεί στη δήλωσή της και τονίζει: «Πρέπει να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε ένα ατσάλινο σκαντζόχοιρο, άπεπτο για τους τωρινούς και μελλοντικούς επιτιθέμενους». Παράλληλα, προσθέτει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες, σχεδόν 90.000 έχουν ήδη εκπαιδευτεί

Για την Πρόεδρο της Επιτροπής, «εγγύηση ασφαλείας» αποτελεί και η «ισχυρή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή αμυντική στάση». «Χρειαζόμαστε αύξηση των αμυντικών επενδύσεων», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι στο «SAFE», το ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν θα επενδύσουν μόνο στις δικές τους βιομηχανικές βάσεις στον τομέα της άμυνας, αλλά και στις βάσεις της Ουκρανίας.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής, τονίζει ότι «οι κυρώσεις» είναι ένα ισχυρό μέσο πίεσης προς τη Ρωσία για να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και «να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Συμμετοχή των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν «πολύ ξεκάθαρες» για την «προθυμία τους να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, ύστερα από μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι οι σχετικές εργασίες σχεδιασμού αναμένεται να οριστικοποιηθούν με την Ουάσινγκτον.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», τόνισε ο Μακρόν μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», και έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχει ειπωθεί, μεταξύ άλλων δημόσια από τον Πρόεδρο Τραμπ, και έχει επαναληφθεί από τον υπουργό Εξωτερικών (Μάρκο Ρούμπιο) (...) τώρα είναι οι εργασίες σχεδιασμού που θα οριστικοποιηθούν με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η αμερικανική υποστήριξη για αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας θα οριστικοποιηθεί μέσα «τις επόμενες ημέρες», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ.

Περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία από ΕΕ και ΗΠΑ

Ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε σήμερα ότι ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ τόνισε, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με ευρωπαίους ηγέτες, ότι ΗΠΑ και Ευρώπη θα πρέπει να ενεργήσουν από κοινού για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

«Η προσέγγιση του Τραμπ επικεντρώθηκε εν πολλοίς στο ότι πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού στο θέμα της επιβολής κυρώσεων και να αναζητήσουμε τρόπους για να σταματήσουμε την πολεμική μηχανή της Ρωσίας με οικονομικά μέσα», είπε ο Στουμπ σε φινλανδικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο στόχοι που ξεχωρίζουν: το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι σύμβουλοι του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ θα συζητήσουν για το θέμα μέσα στο επόμενο 24ωρο», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας.

Ρωσικό πετρέλαιο στην Ευρώπη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ευρώπη θα πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο το οποίο όπως είπε βοηθάει τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο — καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις καυσίμων από την ΕΕ σε ένα χρόνο. Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Όλοι έκαναν λάθος για τον Πούτιν»

O καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Paris Match δήλωσε ότι «όλοι έκαναν λάθος σχετικά με τον Πούτιν», ομολογώντας ότι ο ίδιος ήταν πάντα σκεπτικός, αλλά θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί πιο γρήγορα το μέγεθος της απειλής, και αυτό πολύ πριν από το 2022 και την επίθεσή του κατά της Ουκρανίας. «Θα έπρεπε να είχαμε αντιληφθεί το μέγεθος της απειλής το 2014, όταν εισέβαλε στην Κριμαία, και ίσως ήδη από το 2008, όταν επιτέθηκε στη Γεωργία», ανέφερε ο γερμανός καγκελάριος.

Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα «να ξαναζήσουμε, κάποια μέρα, καλές σχέσεις γειτονίας με τους Ρώσους» προσθέτοντας, όμως, ότι «δυστυχώς, είμαστε πολύ μακριά από αυτό, λόγω του ότι είμαστε αντιμέτωποι με το καθεστώς Πούτιν, ενός "κλεπτοκρατικού συστήματος" που πλησίασε την απολυταρχία με την πάροδο των ετών».

«Ας υπενθυμίσουμε το ιστορικό μέγεθος αυτού που συμβαίνει: επιτιθέμενος στην Ουκρανία, ο Πούτιν επιτέθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της ευρωπαϊκής ηπείρου», τόνισε ο ίδιος.

Σε ερώτημα για το αν θα ξαναμιλήσει με τη Μόσχα, ο Μερτς δήλωσε ότι αν αυτό μπορεί να αποβεί χρήσιμο σε κάτι, θα το κάνει, αν και οι προηγούμενες εμπειρίες έδειξαν ότι δεν χρησίμευσε. «Ο στόχος είναι να επιστρέψουμε σε μια τάξη και έναν αμοιβαίο σεβασμό! Την εποχή της γερμανικής ενοποίησης, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα - παρ' όλα αυτά συνεργαστήκαμε με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Αυτή είναι η ισορροπία που γνωρίσαμε μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, το 1991, και μέχρι το 2022. Ο Πούτιν δεν σέβεται πλέον αυτήν την ισορροπία. Ελπίζουμε να την ξαναβρούμε», σημείωσε σχετικά.

Αντίθετη στο να στείλει στρατεύματα η Ιταλία

Η Ρώμη επανέλαβε ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε «την μη διαθεσιμότητα της Ιταλίας να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση,

Προστίθεται ότι η Ρώμη θα μπορούσε «να υποστηρίξει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός μέσω πρωτοβουλιών παρακολούθησης και εκπαίδευσης εκτός των συνόρων της Ουκρανίας».

