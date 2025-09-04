«Συμμαχία των Προθύμων»: 26 χώρες έτοιμες να στείλουν στρατό στην Ουκρανία
Εντός ημερών θα οριστικοποιηθεί η υποστήριξη που θα παρέχουν οι ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας
Εικοσιέξι χώρες δηλώνουν έτοιμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ουκρανία αν και όταν επιτευχθεί κατάπαυση πυρός δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν λίγο μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης για το ουκρανικό στο Παρίσι.
Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε ότι οι χώρες αυτές θα είναι παρούσες είτε με χερσαίες, είτε με θαλάσσιες, είτε με εναέριες στρατιωτικές δυνάμεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η βούληση τους δεν είναι να κάνουν πόλεμο με τη Μόσχα.
Ο πρόεδρος Μακρόν είπε ακόμη ότι τελεί εν αναμονή της αποσαφήνισης του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιηθεί η συνδρομή των ΗΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας επίσης ότι αν η Ρωσία εξακολουθήσει να αρνείται συγκεκριμένες διαβουλεύσεις για την επίτευξη της ειρήνης τότε θα υιοθετηθούν νέες κυρώσεις σε βάρος της.
Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μακρόν είπε τέλος ότι το στρατόπεδο της ειρήνης βρίσκεται στο Κίεβο, στην Ουάσιγκτον και σε όλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ότι η Ρωσία το μόνο που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό είναι να κερδίζει χρόνο.